Una mujer quemó viva a la cajera de un supermercado en Brasil en una presunta escena de celos

Una joven cajera de supermercado del municipio brasileño de Dinópolis murió tras ser quemada viva a manos de otra mujer. Según medios locales, el móvil del crimen habrían sido los celos de la agresora, quien fue detenida.

La muchacha de 24 años falleció el domingo tras permanecer una semana hospitalizada en la clínica Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, al sur de Minas Gerais, con quemaduras que cubrían el 40% de su cuerpo.

El episodio tuvo lugar el 11 de abril en un comercio propiedad de la familia de la víctima, identificada como Íris Cândida, en el distrito de Olhos d’Água, en el norte del estado brasileño.

Una mujer quemó viva a una cajera

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la sospechosa paga por una botella de alcohol, la abre y rocía el líquido sobre Cândida, quien intenta huir antes de ser prendida fuego. Inmediatamente después del ataque, la grabación exhibe a la protagonista yéndose del local con suma calma.

A pesar de las múltiples quemaduras en su cuerpo, Iris logró pedir ayuda. Vecinos que escucharon sus gritos acudieron al establecimiento y le brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de los equipos de emergencia, que la trasladaron a un hospital de la zona y luego a una unidad especializada en quemados. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió ocho días después como consecuencia de las heridas.

De acuerdo con lo reportado por la Policía local, el novio de la sospechosa declaró que horas antes del crimen había estado en el mismo supermercado y que, en la caja, había hablado con Íris. Según su relato, ese episodio habría despertado los celos de la agresora, lo que pudo haber motivado el ataque.

Una joven cajera de supermercado del municipio brasileño de Dinópolis murió tras ser quemada viva a manos de una mujer Gentileza G1

La sospechosa del delito, identificada como Marcela Alcântara Santos de 18 años, fue detenida el lunes por la tarde tras ser localizada en una casa abandonada en la zona rural del municipio. Desde el día del hecho se había mantenido prófuga: los operativos de búsqueda se extendieron por distintas localidades de Minas Gerais e incluso zonas cercanas del estado de São Paulo, sin resultados hasta su captura.

Los efectivos tampoco la habían encontrado en la casa de su novio, quien había declarado que no se encontraba en la ciudad y que desconocía su paradero. Tras su detención, fue puesta a disposición de la Policía Civil y será trasladada para avanzar con la investigación judicial.

El cuerpo de la víctima fue sepultado esa misma jornada en el cementerio municipal en una ceremonia marcada por la conmoción. Cientos de vecinos, familiares y amigos participaron del funeral, en una comunidad pequeña donde, según precisó G1, “todos se conocen” y el crimen generó un fuerte impacto.

Durante la despedida, se multiplicaron los pedidos de justicia. “Estamos conmocionados… lo que le hicieron fue cruel, toda la población está afectada”, expresó una amiga de la familia. En la misma línea, familiares de Íris reclamaron avances en la causa y castigo para la responsable, en medio de la indignación por el ataque.