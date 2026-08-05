Una pareja fue denunciada por tener relaciones sexuales en un auto en movimiento en Marbella

Agentes de la Guardia Civil española identificaron y multaron a dos turistas que circulaban por la autopista A-7, cerca de Marbella, mientras tenían relaciones sexuales. El momento, en el que uno de ellos estaba al volante, se conoció a partir de un video viralizado en redes sociales.

La investigación quedó a cargo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, que logró ubicar el auto alquilado en el que viajaban. Tras ubicarlos, las autoridades les notificaron las sanciones por conducción negligente y por circular sin el cinturón de seguridad puesto, faltas contempladas en el Reglamento General de Circulación local.

Al tratarse de visitantes extranjeros que estaban de vacaciones en la zona, los involucrados pagaron la multa en el acto. Desde el organismo oficial destacaron el aporte de los vecinos para ubicar a los involucrados y valoraron la ayuda de la comunidad para registrar este tipo de acciones.

El momento, captado por otro conductor

“Cada vez más habitual, lo que pone de manifiesto el alto grado de concienciación de la sociedad y el creciente rechazo social hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial”, explicaron al respecto en un comunicado oficial desde la Guardia Civil, la institución de seguridad pública de España.

Además, el organismo recordó la disponibilidad del número 062 —únicamente en España— para recibir denuncias o datos sobre posibles delitos viales de forma anónima, como así también la aplicación móvil Alertcops —también para el territorio español— para contactarse con las fuerzas de seguridad de manera directa.

Las normas en las autopistas argentinas

Tanto en rutas como en autopistas, la legislación argentina también contempla normas estrictas para evitar este tipo maniobras negligentes y garantizar la protección de los ocupantes:

La Argentina también tiene normas que prohíben este tipo de conductas al volante Archivo