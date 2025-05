Una pasajera denunció haber sido abusada sexualmente en un vuelo de American Airlines

En las últimas horas, en Estados Unidos, se hizo pública una demanda de una pasajera contra American Airlines por -según la denuncia que presentaron sus abogados- haber sido víctima de abuso sexual durante un vuelo nocturno de San Francisco a Dallas el año pasado. La mujer planteó, además, que en el avión desestimaron su reclamo.

Según la presentación judicial a la que accedieron los medios locales, la agresión contra la mujer fue perpetrada por Cherien Abraham, un hombre de Texas que ya había sido denunciado ante la aerolínea por abuso de otra pasajera en un vuelo de 2023. “Colocó la mano sobre el muslo de la demandante, la deslizó hacia la vagina y le acarició los genitales”, describe la denuncia.

LA NACION se comunicó vía correo electrónico con la empresa aérea que indicó, en inglés, que “estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades” en la correspondiente investigación. “Esta persona no podrá volar con nosotros”, añadieron en el respectivo comunicado.

La víctima, identificada como Bárbara Morgan, viajaba rumbo a Dallas para encontrarse con su hijo. Durante el vuelo, fue ubicada en una butaca contigua a la de Abraham. Tras el ataque, la mujer habría intentado alertar a los auxiliares de vuelo, pero —según su testimonio— no recibió respuesta por parte del personal de la aerolínea.

La denuncia también señala que American Airlines desestimó su relato y que habría ignorado advertencias previas sobre el comportamiento del acusado. Abraham fue arrestado y acusado por funcionarios federales en marzo de este año en relación con este caso y con la presunta agresión a otras tres pasajeras en vuelos distintos, según The New York Times.

Según consta en la denuncia, Bárbara Morgan alertó al agente de puerta de American Airlines al desembarcar del vuelo e identificó a su agresor en ese momento. El hombre, Cherien Abraham, incluso le habría preguntado por qué no había informado del incidente durante el vuelo. Morgan respondió que había guardado silencio por temor a represalias.

Al día siguiente, la mujer se comunicó por escrito con la aerolínea para relatar lo sucedido. Sin embargo, recibió una respuesta genérica que prometía un seguimiento que nunca se concretó. La demanda fue presentada la semana pasada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

“Es difícil describir lo traumático que es que un desconocido te toque así, en un avión lleno de gente, en un espacio reducido, sin ningún sitio adónde ir. Me sentí expuesta y, a la vez, completamente invisible”, relató Morgan, residente en California, durante una entrevista televisiva. “Cuando el vuelo aterrizó y denuncié lo sucedido, esperaba que American Airlines interviniera y, como mínimo, me dijera que harían más para proteger a otras mujeres. En cambio, recibí respuestas frías y culpabilización, como si hubiera hecho algo malo. Esa vergüenza me acompañó”, agregó.

Por su parte, Patrick J. Driscoll, abogado del estudio Romanucci & Blandin —que representa a la víctima—, sostuvo: “El FBI y los pasajeros de American Airlines advirtieron repetidamente a la aerolínea sobre agresiones sexuales en sus vuelos, y American Airlines tuvo todas las oportunidades para tomar en serio esas advertencias. En cambio, hicieron la vista gorda, dejando a los pasajeros vulnerables a 9000 metros de altura”.

Al menos 104 denuncias ante el FBI sobre ataques sexuales en aviones

La agresión sexual a bordo de un avión, que generalmente consiste en tocamientos no deseados, es un delito federal que puede llevar a los infractores a prisión, informa el FBI en su página. De acuerdo a ese organismo, en 2024 intervinieron en 104 casos de ese tipo de ataques dentro de aeronaves. “Sin embargo, el número de incidentes podría ser mayor, ya que es posible que otros no se hayan denunciado”, se señala.

Según indica el FBI, las agresiones sexuales suelen ocurrir en vuelos comerciales largos, y los atacantes suelen ser hombres. “Pueden intentar ocultar sus actividades, por ejemplo, usando una manta para cubrir a la víctima o aprovechando la oscuridad de la cabina”, se agrega.

Las víctimas, en tanto, suelen ser pasajeras que viajan solas o menores no acompañados, aunque la tripulación de vuelo también puede ser blanco de comportamientos inapropiados. Por lo general, las víctimas se sientan en un asiento central o junto a la ventana cuando son atacadas. “Es una especie de zona cerrada donde un posible agresor o atacante puede atacar a las víctimas con menos testigos”, explica un agente del FBI.

“Si alguien lo ataca durante el vuelo lo primero que debe hacer es ruido, armar un alboroto y decirle que se detenga, y luego notificar a la tripulación lo antes posible para que, con suerte, lo reasignen a un nuevo asiento y expliquen lo sucedido para que la tripulación pueda avisar a las fuerzas del orden en tierra para que reciban el avión cuando aterrice”, recomiendan.