La periodista española de Telecinco Laura de Chiclana fue agredida por un colono israelí mientras realizaba una cobertura periodística en las afueras de Jericó, en Cisjordania.

El episodio, registrado en video y difundido posteriormente por el canal de televisión español y por la propia reportera en redes sociales, ocurrió a principios de mes, en un contexto de tensión entre colonos israelíes y residentes palestinos de la zona.

La agresión de un colono judío a una periodista española

En las imágenes se observa cómo un grupo de colonos rodea a De Chiclana mientras intenta entrevistar a uno de ellos. El hombre, que se muestra visiblemente alterado, rechaza responder y, en medio del intercambio, la empuja con violencia. Luego vuelve a avanzar hacia ella. Según informó Telecinco, la periodista terminó golpeándose contra una pared, aunque ese momento no aparece en el video difundido.

En la secuencia también pueden observarse efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ubicados en las cercanías del lugar sin intervenir durante el incidente.

En una publicación en X, el diputado del Partido Demócrata, Gilad Kariv, condenó el ataque y repudió la inacción de las FDI en el incidente. “La violencia nacionalista en los territorios no puede entenderse sin tener en cuenta el profundo fracaso de las FDI, tanto en valores como en mando, en este asunto”, escribió.

El video de la agresión de un colono judío a una periodista española

La cobertura de De Chiclana estaba centrada en la situación de los palestinos de la zona y en las denuncias de hostigamiento y agresiones por parte de colonos israelíes, en un contexto de expansión de los asentamientos en Cisjordania. Esa política cuenta con el respaldo del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y es objeto de fuertes cuestionamientos internacionales.

De acuerdo con el portal de noticias Ynet, el incidente tuvo lugar después de un enfrentamiento fatal con jóvenes locales en el barrio de Ein al-Duyuk al-Tahta, en las afueras de Jericó, una ciudad situada en el valle del Jordán, en Cisjordania. Durante esos disturbios murió Fada Fheidat, una mujer palestina de 62 años que recibió disparos.

La invasión de colonos israelíes al barrio Ein al-Duyuk al-Tahta

El hecho se registró en una zona particularmente sensible. Según el mismo medio, la mujer palestina fue asesinada a aproximadamente 400 metros de un sector donde colonos israelíes habían adquirido viviendas unas dos semanas antes de los episodios de violencia.

La compra, cuestionada por grupos de derechos humanos y residentes palestinos, constituye la primera vez en décadas que israelíes se asientan en un barrio residencial en los alrededores de una importante ciudad palestina.

Investigan el incidente

La policía israelí anunció el domingo que había abierto una investigación sobre el ataque a De Chiclana, después de que se difundieran las imágenes del episodio, según consignó Haaretz.

Hasta el momento, la periodista De la Chiclana no realizó declaraciones sobre el incidente. Sin embargo, tras la agresión continuó compartiendo en sus redes sociales contenidos relacionados con su cobertura en Israel y Medio Oriente.

Hombres palestinos inspeccionan vehículos incendiados y destruidos en Kafr Malik, cerca de la ciudad de Ramallah ZAIN JAAFAR - AFP

El Consejo de Prensa y Medios de Comunicación de Israel afirmó que condenaba “enérgicamente” el ataque contra Chiclana y subrayó en su comunicado que “es deber de las autoridades competentes, el ejército y la policía, en la zona proteger a todos los periodistas que están haciendo su trabajo cubriendo los acontecimientos en las zonas de conflicto y prevenir los ataques”.