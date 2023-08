Uruguay instaló más de 100 radares de control de velocidad en sus rutas y desató una polémica

escuchar

MONTEVIDEO.- Uruguay instaló 112 radares a nivel nacional, de los cuales 100 estarán activos. Fiscalizarán la velocidad a la que van los vehículos con el objetivo de disminuir el nivel de siniestros. Así lo argumentó ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. El plan que se implementa significará una inversión de cinco millones de dólares anuales por los próximos 12 años.

El ministro aclaró que no se busca “cazar” infractores con los radares, sino advertir sobre los puntos específicos donde hay un riesgo. La elección de dónde colocar las cajas resultó de un estudio estadístico que se realizó durante meses. Incluyó, entre sus variables, el exceso de velocidad y la cantidad de accidentes, en especial aquellos con fallecimientos.

“No hay cucos. Acá está claro cuál es el plan. Esto es para salvar vidas”, indicó el jerarca nacionalista, e hizo hincapié en que cada punto tendrá la correspondiente cartelería que avisará sobre su ubicación.

"Conducir con prudencia en Uruguay salva vidas, si salvamos vidas todos tenemos que estar felices de que estamos haciendo las cosas bien" expresó el Ministro, @JLFalero en la presentación del Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, que tiene sede en el Mtop. pic.twitter.com/eezB6X09CJ — Ministerio de Transporte y Obras Públicas (@mtopuy) August 7, 2023

En cuanto a las sanciones, no habrá cambios. Regirán las mismas que se aplican ahora. Los montos van desde las 5 (7988 pesos uruguayos, casi 60.000 pesos argentinos) a 12 unidades reajustables (unos 19.171 pesos uruguayos, lo que equivale a 143.000 argentinos), dependiendo de cuánto se excedan los límites de velocidad. No obstante, el ministro Falero recordó que se está a la espera del nuevo decreto de unificación de multas que ya se acordó en el Congreso de Intendentes. Así como también recordó que no es su cartera la que define los valores de las sanciones que se aplican.

Se quitarán de manera progresiva los radares móviles que se podían ver en la ruta. La idea del ministerio es que el único sistema de control sean los 100 nuevos radares. Se mantendrá uno sí en Parque del Plata (Canelones) mientras continúe la obra que se está realizando allí. El equipamiento que ya no se use quedará en manos del Ministerio del Interior –específicamente de la Dirección Nacional de Policía Caminera– para utilizarlos en otras tareas vinculadas a la seguridad pública.

Los radares están en diferentes puntos del país y se podrá verificar los que estén activos en el sitio web del ministerio. Al principio no se multará a las personas aunque sí se les notificará la infracción. Además, el ministro adelantó que se abrirán “varias vías de contacto” para que los interesados puedan consultar sobre las infracciones.

Particularidades

Los nuevos equipos, señaló el ministerio, son de “última tecnología y cumplen con la normativa internacional”. Tienen dentro de sus características un “porcentaje de captación y registro de infracciones de un 97%, a partir de 10 km por hora”.

También tienen la capacidad para “identificar de manera independiente a un infractor entre múltiples vehículos captados de manera simultánea”. Además, pueden generar un reporte completo: “con fecha, hora, minutos y segundo, matrícula, y evidencia fotográfica y de video para la fiscalización”, explicaron desde la cartera.

Falero criticó ayer, en tanto, la “costumbre” de algunos uruguayos de no querer cumplir con los límites de velocidad vigentes.

Datos oficiales

Desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), su presidente, Alejandro Draper, informó que en el primer semestre cayeron 29,3% los fallecimientos en rutas nacionales en comparación al año anterior, lo que significa una disminución de 39 personas. Si se diferencia por vehículo, hay un 35% menos de muertes en autos y camionetas y un 35% solo en motos, siendo este último un “talón de Aquiles”, comentó. La caída en las cifras se debió, continuó, al trabajo de “mucha gente” y a las obras viales que se realizaron.

A su turno, Falero destacó que los datos de este semestre “marcan que hay un respeto por las cajas (que se colocaron para los radares) aunque no estén fiscalizando”. Por otra parte, destacó que hubo 20.210 siniestros de tránsito en 2022 a nivel nacional con 25.164 lesionados –de los cuales 3178 tuvieron heridas de gravedad y 431 fallecieron.

La instalación de los radares es parte del plan de Seguridad Vial del gobierno. Este incluye la construcción de 100 rotondas, la intervención en intercambiadores y puentes, con el objetivo es llegar a marzo de 2025 con cero balastro en la ruta nacional, la construcción de nuevas rutas y el mejoramiento de la luminaria.

“Cuando salimos a otras partes del mundo sabemos muy bien que debemos respetar los límites de velocidad. ¿Por qué no lo podemos hacer en esos lugares específicos de Uruguay? ¿Es una costumbre que no queremos cambiar? ¿Qué queremos? ¿Defender al infractor o al que hace las cosas bien? Este ministerio defiende al que cumple las reglas de tránsito”, sostuvo el ministro en la conferencia de prensa.

“En esos lugares específicos vamos a pedir que cumplan con la cartelería, que reduzcan la velocidad, porque hay riesgo (ya sea) porque ha habido algún accidente (o son) zonas con volúmenes de tránsito importantes”, añadió el ministro.

Críticas

Tras los anuncios del ministro, muchas voces se alzaron en contra de la medida, y la principal crítica es que se hace más con fines recaudatorios que de prevención.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de disgusto con la medida. “1 hora y media para recorrer 50 km por la Interbalnearia. En serio eso es lo que están planificando para las rutas de Uruguay. Cambios de velocidad cada 500mts más radares para multar a los distraidos. Literalmente acechando a los conductores. Lamentable. MEJOREN LAS CARRETERAS!”, escribió un usuario.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva reconoció que no respeta los límites de velocidad en la ruta y criticó “la moda” de poner radares. “Como hago muchos kilómetros, generalmente voy por encima de lo permitido. Confieso lo que hace la mayoría de los uruguayos”, declaró en rueda de prensa.

👉https://t.co/sZFgpMvvuG pic.twitter.com/b0kDa7Ln1q — Telemundo (@TelemundoUY) August 7, 2023

“Hay muchos radares, hay una moda de los radares que se inició en Montevideo, siguió en Canelones y ahora vemos los radares pero no sabemos la propiedad. No sabemos si son del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, de la intendencia de turno… La cuestión es que es un dato de la realidad, es fácil recaudar a partir de los radares, a mí me molesta”, apuntó.

