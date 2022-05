Uruguay lanza un “plan de acción” para contener ola de violencia narco y los homicidios

MONTEVIDEO.- El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, se reunió esta tarde con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y allí le presentó un plan de acción ante el aumento de los homicidios que se viene registrando en las últimas semanas en el país. “Es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión, sobre todo en narcomenudeo. Vamos redoblar esfuerzos policiales en la lucha”, dijo Heber.

“El mensaje es claro: vamos a dar la misma batalla que venimos dando con éxito, pero vamos a redoblar esfuerzos porque esto es parte del enfrentamiento y la destrucción que el narcotráfico está haciendo en la trama social y la convivencia de nuestro país”, agregó Heber.

🇺🇾 #INFOGRAFÍA con la cantidad de homicidios totales y los vinculados a narcotráfico, ajuste de cuentas y grupos criminales en Uruguay desde 2012 hasta el primer trimestre de 2022 #AFP pic.twitter.com/5ekaz3JJZD — Agence France-Presse (@AFPespanol) May 11, 2022

El ministro señaló que se reforzará la tarea en las zonas que más muertes han registrado y que, por ahora al menos, será con los mismos recursos, pero apuntó que espera a tener más vacantes y más vehículos asignados en Rendición de Cuentas. También espera contar con “alguna fiscalía más en materia de drogas”, dijo.

Sobre la respuesta de Lacalle Pou a su planteo, Heber sostuvo que tuvo el apoyo al presidente, “como no podía ser de otra manera”.

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, habla con la prensa tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en Montevideo. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP) DANTE FERNANDEZ - AFP

Por otra parte, y en respuesta a críticas que ha recibido sobre todo de legisladores del Frente Amplio respecto de las muertes que se dan por ajustes de cuentas y por el aumento de la violencia narco, Heber afirmó que no clasifica a los muertos “en clase A o B como se pretende decir”.

“El plan es la reacción que el Estado tiene que dar para jugarnos en la tarea de dar más tranquilidad y paz a la gente”, enfatizó. En los últimos 11 días se registraron 16 homicidios y solo en el barrio Peñarol (en Montevideo) van nueve en lo que va de 2022, apenas uno menos que en todo el año pasado. En tanto, en el primer trimestre del año se registraron 96 homicidios, mientras que en todo 2021 hubo 300.

Consultado respecto de que no haya cambios de jerarquías policiales o ministeriales ante la situación actual, Heber afirmó que no se cambian porque “han tenido buen resultado, lo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo”. El ministro no quiso dar detalles del plan, pero este martes había adelantado que el proyecto es para “Montevideo, eventualmente Canelones, y algo de San José y Maldonado”, e implica “incentivar la presencia policial” y requiere “coordinar acciones con otros ministerios”.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou [e]Nicolas Celaya - xh

Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había dicho que el aumento de los homicidios y de la “crueldad” de los últimos días es una consecuencia del buen trabajo de la policía, que está “acorralando” a los narcotraficantes. “Cuando uno acorrala determinadas acciones, el territorio se achica, las disputas aumentan y con mucha mayor crueldad”, explicó.

Escabroso antecedente

A finales de abril Montevideo vivió uno de sus episodios más macabros.

Primero un torso, luego una cabeza y más tarde las extremidades, todos de una misma persona, aparecieron en diferentes puntos de la ciudad en poco más de una semana.

La situación en el país se agravó en la última semana y media, período en el que se han hallado 14 cuerpos. Los cuatro últimos, entre el martes y el miércoles, en el barrio montevideano de Peñarol. Tres de los cadáveres estaban calcinados y uno de ellos también desmembrado; un nivel de violencia desconocido en Uruguay.

Para la oposición, Heber no “está dando la talla”, dijo el senador del opositor Frente Amplio Enrique Rubio en una televisión local.

Críticas al gobierno

El sociólogo e investigador Leonardo Mendiondo estimó que las medidas de reforzar los policías y aumentar las patrullas no servirán para frenar el crimen del narcotráfico.

”Esto no se soluciona con más policías y más vehículos, sino mayor comprensión de los delitos a través de la investigación de las modalidades de los delitos (...) más mano dura y más represión no ayudará a salir de donde estamos”, dijo a la AFP.

Para Mendiondo el problema no es nuevo, sino que viene cocinándose desde hace décadas. Aunque ha sido en los últimos años en los que el número de muertes violentas en el país ha sufrido un aumento sostenido.

En 2014 se registraron 268 homicidios, mientras que en 2018 y 2019 se situaron alrededor de 420 y 393, una tendencia al alza que solo la pandemia de coronavirus pudo frenar: en los años 2020 y 2021 la cifra bajó a 338 y 300.

Pero en el primer trimestre de este año se produjeron 96 homicidios, un 33% más que en el mismo período de 2021 y una cifra que marca una tendencia que, de mantenerse, supondría un récord anual de homicidios en el país.

Este aumento de las muertes violentas va en paralelo al cambio de rol que juega Uruguay en el mercado del narcotráfico mundial. El país se ha convertido en los últimos años en territorio de paso de la cocaína que viaja de Sudamérica hacia Europa y África, según la organización internacional Insight Crime.

Diario El País/GDA y agencia AFP