Lacalle Pou sufrió un accidente mientras andaba a caballo y tuvo que ser trasladado a un hospital

El expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sufrió un accidente mientras andaba a caballo. A través de sus redes sociales, el exmandatario contó que el caballo “se le cayó arriba y lo pisó varias veces” el pasado domingo en un campo del departamento de Tacuarembó, un día después de participar en una actividad local.

Fue cerca del mediodía cuando ocurrió el accidente. El expresidente se encontraba en Tacuarembó tras participar de la Fiesta de la Patria Gaucha, un evento destinado a celebrar las tradiciones del país a través de un desfile a caballo del que participó el actual presidente, Yamandú Orsi, autoridades nacionales y departamentales, y el exmandatario. Lacalle Pou fue visto montado en su caballo con sombrero y botas.

Sin embargo, un día después, Lacalle Pou continuó con sus cabalgatas. Fue entonces que el caballo en el que andaba “se enterró en un resumidero”, es decir, en una depresión profunda en el terreno. “Se me cayó arriba. Cuando se fue a parar, me pisó varias veces, dejando algunas lastimaduras”, expresó en la red social X.

El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou Pool - Getty Images AsiaPac

A pesar de las heridas, el expresidente se trasladó en su vehículo personal hacia el Hospital de Tacuarembó cerca de las 13. “Allí me atendieron de manera excelente. Por las dudas lo pagó el seguro médico. Gracias a todos los que se interesaron. ¡Estoy bien!“, sumó.

En el nosocomio le realizaron una tomografía de cuerpo entero e informaron que sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una lesión en uno de sus codos, reportó el medio local El País. Luego se retiró del establecimiento por sus propios medios.

El director del hospital, Ciro Ferreira, indicó al medio uruguayo que el expresidente estaba en buen estado de salud. “Como me dijo alguien que quiero mucho: ‘No se cae el que no sube’”, escribió el ex titular del Ejecutivo.

En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente.

El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras. Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y… — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 17, 2026

El exmandatario es reconocido por involucrarse en varios deportes con diferentes niveles de peligro. Tan solo en agosto del año pasado se volvió viral en redes sociales al ser visto surfeando olas en una playa de El Salvador. Con una tabla de Slater Designs, un gorro y una remera con fotografía del departamento de Rocha, el exfuncionario fue visto realizando curvas y llegando hasta la orilla con una ola.

Su pasión por el surf viene desde su infancia. En la década de los 80 comenzó a practicarlo en Florianópolis y luego lo continuó en La Barra de Maldonado. Aunque no es lo único que se lo vio haciendo.

En mayo del año pasado, fue captado de paseo en longboard por las calles de Carrasco, Montevideo. Un vecino de la zona lo filmó mientras recorría la calle Alejandro Schroeder a punto de llegar a la avenida Alfredo Arocena.