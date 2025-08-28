La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

MONTEVIDEO.- Lorena Ponce de León, exesposa del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, reveló detalles de su vida matrimonial —que llegó a su fin en 2024— y mencionó uno de los motivos de la separación.

La exprimera dama tuvo un papel relevante durante la campaña presidencial de 2019, cuando acompañó a Lacalle Pou en sus recorridas por el país y participó activamente en actos políticos y encuentros con militantes. Ya en el gobierno, mantuvo un perfil alto al impulsar el programa Sembrando, desde la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de fomentar el emprendedurismo en Uruguay. La pareja se separó en 2022, a mitad del mandato de Lacalle Pou, y formalizó su divorcio dos años más tarde.

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León

La paisajista de 48 años habló en un libro de próxima publicación titulado Lorena Ponce de León. De palabra, escrito por la periodista Rosana Zinola, cuyo adelanto fue difundido este jueves por el semanario Búsqueda. Allí contó que la visibilidad que había adquirido como primera dama y como impulsora del programa Sembrando incomodaba al entonces presidente. Ponce de León permaneció al frente de esa iniciativa hasta el 28 de febrero de este año, cuando concluyó el gobierno de Lacalle Pou.

“Luis no quería”, aseguró. Y agregó: “Durante la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, quería ocupar un lugar de acción. Básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lado. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y de que figurara: no le interesaba mi presencia en ningún ámbito”.

Luis Lacalle Pou y su ex esposa en la segunda edición del Programa Sembrando Redes Sociales, a través del cual se otorgarán 400 becas para que emprendedores de todo el país Twitter @loliponcedeleon

Según relata en el libro, Lacalle Pou llegó a expresar que, de depender de él, habría evitado que ella encabezara el programa Sembrando. Sin embargo, Ponce de León insistió y finalmente “no le quedó otra” que aceptarlo.

En ese contexto, hizo referencia a la madre del expresidente, Julia Pou: “Fue una mujer que tuvo mucha presencia como primera dama. Y Luis no quería eso conmigo, básicamente, no quería que tuviera notoriedad ni presencia, ni que tampoco tuviera un lugar en la política”.

“Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agregó.

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada; más allá de que yo me luciera o no, si yo le daba sombra o no le daba sombra…, es que no quería. No quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”, consideró Ponce de León.

Según su relato, al exmandatario tampoco le gustaba la notoriedad de su madre ni la de su hermana: “Calculo que no le gusta que la mujer que esté con él se note”.

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León, el día de la asunción el-pais-uruguay-12422

Su popularidad creció en los simpatizantes del gobierno y se llegó a especular con la posibilidad de que la entonces “primera dama” incursionara en la actividad política.

Por otro lado, Ponce de León se refirió a una posibilidad de incursionar en política partidaria próximamente: “Para mí, mi tarea ya estaba cumplida. Voy a dejar que la vida me sorprenda. Sé que tengo capacidad y mucha disciplina, trabajo duro y me encanta armar equipos. Y en eso de armar equipos me parece que también puedo llegar en algún momento a la política. Sé que lo podría hacer y que lo podría hacer bien, pero no quiero todavía”.

La nueva pareja de Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou junto a Corina Bove en viaje rumbo a Río de Janeiro. Foto: X/@fmgenteradio Fuente: X

Lacalle Pou terminó su mandato el 28 de febrero de este año y el 2 de marzo viajó junto a su nueva novia a Río de Janeiro.

En redes sociales circularon imágenes difundidas por el medio FM Gente de Maldonado, donde se observa al expresidente Lacalle Pou a bordo de un avión junto a Corina Bove, una abogada de 51 años que fue su compañera de clase en la niñez.

Bove es socia del estudio Guyer & Regules y trabaja principalmente en las áreas de Derecho Corporativo, Bancario y Financiero. En la página oficial de la firma se la presenta como especialista en fusiones y adquisiciones, además de remarcar su participación en proyectos pro bono y en temas de diversidad de género. Su trayectoria profesional supera los 25 años en el campo corporativo, durante los cuales ha recibido múltiples reconocimientos.