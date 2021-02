Vacunación: Chile se consolida como uno de los que más rápido avanza en el mundo

SANTIAGO, Chile.- A mediados de 2020, el gobierno chileno se enfrentaba a un fuerte cuestionamiento por el manejo de la pandemia, cuando el país alcanzaba sus tasas de infección más altas. Sin embargo, ahora es aplaudido por su plan de vacunación, que ya supera los 1,55 millones de inoculados. Chile se posiciona en el puesto 4 del ranking mundial por la velocidad en la vacunación per cápita en el promedio de la última semana, según Our World in Data y es líder en la región.

“Ya hemos vacunado a un 1.550.000 chilenos y chilenas. Creo que Chile está entre los países que más ha vacunado y vamos a seguir con esto”, dijo hoy el presidente Sebastián Piñera, de 71 años, tras recibir la vacuna, en la localidad de Futrono, en el sur del país, donde pasa sus vacaciones.

Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna Coronavac a una mujer en un centro de vacunación en el Parque Bicentenario, en Santiago, el 10 de febrero de 2021 MARTIN BERNETTI - AFP

El mandatario recibió la primera dosis siguiendo el calendario oficial de vacunación, que para este viernes consideraba a las personas de entre 71 y 72 años.

La vacunación contra el coronavirus comenzó en Chile el 24 de diciembre con el personal de salud. El 3 de febrero, comenzó la inoculación masiva de la población, siguiendo un calendario de acuerdo a la edad y funciones críticas del Estado.

La meta del gobierno es que el grueso del grupo de mayor riesgo, aproximadamente cinco millones de personas, esté vacunado antes del 30 de marzo, y que otros 10 millones se vacunen durante el primer semestre, para completar 15 millones de vacunados entre los 19 millones de habitantes del país, de acuerdo a las últimas proyecciones oficiales.

El ranking de vacunación mundial contra el coronavirus de Our World in data

Durante esta semana se desató una polémica por la vacunación de extranjeros en el país. Las autoridades sanitarias aclararon el jueves que la inmunización incluye también a los extranjeros irregulares que se encuentren en el país, en medio de las críticas que generó el cambio en el protocolo para evitar el “turismo de vacunas”.

¿Cómo se explica que Chile lidere el ranking regional de vacunación?

Para Luis F. López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, para que una campaña de vacunación sea exitosa hay tres factores importantes a tener en cuenta: primero, tener los recursos financieros para adquirir las vacunas; segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas, y, después tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla. “Esas tres características se cumplen bien en el caso de Chile”, le dice López-Calva a BBC Mundo.

La gente espera recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus Sinovac, en la segunda semana de vacunación masiva, en un centro de vacunación Matias Basualdo - ZUMA Wire

Chile se movió rápido y pronto firmó acuerdos con distintas desarrolladoras de vacunas para la covid.

Hasta ahora tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de la estadounidense Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de la china Sinovac y el resto de AstraZeneca, Johnson&Johnson y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

Además, está en conversaciones para comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con lo que pronto podría garantizar las dos dosis necesarias de la vacuna para toda la población.

El país también fue el primero en América del Sur en comenzar a vacunar contra la covid-19. Las autoridades sanitarias iniciaron el 24 de diciembre la vacunación al personal médico de primera línea con las dosis provistas por Pfizer/BioNTech, a las que sumó las del laboratorio chino Sinovac en una masiva campaña que comenzó la semana pasada.

Para ello, hay que tener en cuenta que Chile tiene los recursos para hacerse con la vacuna. Miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tiene uno de los mayores PIB per cápita de la región, aunque también hay que tener en cuenta que tiene una tasa de desigualdad más alta que el promedio de la OCDE.

En el caso de Chile, dice López-Calva “la compra de vacunas se previó con suficiente tiempo, hubo una buena planeación”.

En ese sentido, López-Calva considera que apostar por la diversificación en la compra fue importante, diferenciándose de algunos países de altos ingresos, por ejemplo, que apostaron solo por vacunas occidentales.

Para Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, la colaboración científico-clínica fue clave para lograr algunos de los acuerdos.

“Entre la Universidad Católica y Sinovac se estableció un acuerdo de colaboración académico-científico, que busca el desarrollo recíproco y en colaboración de vacunas contra el SARS-CoV-2, a través de estudios científicos y clínicos”, le explica Kalergis a BBC Mundo.

“Este acuerdo dio lugar a algo muy importante que fue la posibilidad de acceder de forma prioritaria y preferente a un suministro de dosis para su uso en Chile, una vez aprobadas por las agencias regulatorias respectivas”.

Agencia AFP y con información de BBC Mundo

AFP