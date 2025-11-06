Varias concursantes de Miss Universo abandonan un evento después de que el director del certamen en Tailandia “humillara” a Miss México

Varias concursantes abandonaron un evento del certamen de Miss Universo después de que el director del concurso en Tailandia, país anfitrión de la edición de 2025, reprendiera públicamente a Miss México en una tensa confrontación.

En una ceremonia previa al certamen, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reprendió a Fátima Bosch frente a decenas de concursantes por no haber publicado contenido promocional.

Cuando ella cuestionó a Nawat por sus palabras, este llamó a seguridad y amenazó con descalificar a quienes apoyaran a Bosch, quien abandonó la sala junto a otras concursantes, que lo hicieron en señal de solidaridad.

Las imágenes del incidente, que fueron transmitidas en vivo, se han difundido ampliamente en internet. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) condenó el comportamiento “malintencionado” del Nawat, quien después se disculpó.

Las concursantes de Miss Universo, ganadoras de los certámenes nacionales en sus respectivos países, asistieron al evento del martes luciendo sus bandas y vestidos.

En el video del incidente se escucha a algunas de ellas gritándole al Nawat después de que este alzara la voz para reprender a Miss México y le pidiera repetidamente que dejara de hablar.

Mientras muchas se ponían de pie para mostrarle su apoyo a Bosch, Nawat dijo: “Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan”.

A pesar de esto, en el video se ve como la mayoría de las mujeres permanecieron de pie, y varias se dirigieron hacia la puerta.

Tras abandonar el evento del martes, Bosch declaró a la prensa que el ejecutivo de 60 años “no fue respetuoso” y que la había llamado “tonta”.

Nawat lo negó, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas.

Nawat se disculpó por lo ocurrido RUNGROJ YONGRIT/EPA/Shutterstock

“Cabeza hueca”

Según diversos testigos, Nawat llamó “cabeza hueca” a la joven de 25 años.

Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, Nawat afirmó que había dicho que Bosch había causado “daño”.

Su conducta provocó una severa reprimenda de la MUO, que envió una delegación de ejecutivos internacionales para hacerse cargo de la organización del concurso.

En una declaración en vídeo, el presidente de la MUO, el mexicano Raúl Rocha, afirmó que Nawat había “olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión de verdad”.

Rocha dijo que el funcionario tailandés había humillado, insultado y faltado al respeto a Bosch, y que había cometido el grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa.

También aseguró que la participación de Nawat en el certamen se limitaría al máximo o se eliminaría por completo, e indicó que la Organización Miss Universo emprendería acciones legales en su contra.

“Deseo reiterar que Miss Universo es una plataforma de empoderamiento para las mujeres, para que sus voces se escuchen en el mundo”, afirmó Rocha.

Entre las que abandonaron el evento el martes se encontraba la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca.

“Esto se trata de los derechos de las mujeres”, declaró al salir del evento. “Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme... Por eso tomo el abrigo y me voy”.

Posteriormente, Bosch declaró en una entrevista: “No he visto las redes, no he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades, pero sólo decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca. Yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que preocupar”.

“Estamos en el siglo XXI, yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinándola o cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas, y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, y mientras haya Miss Universe, México tiene un representante. Los amo muchísimo”, dijo.

Bosch dijo que seguía comprometida con el concurso pese a lo ocurrido EPA

El video del altercado ha indignado a los seguidores del certamen, muchos de los cuales critican duramente las acciones de Nawat y elogian la respuesta de Bosch.

En un video publicado en redes sociales, Nawat declaró: “Si alguien se siente mal, incómodo o afectado, lpido disculpas a todos. En especial, pido disculpas a las chicas que estaban presentes, unas 75”.

El concurso de Miss Universo siguió adelante a pesar de la controversia, y las concursantes participaron en un evento de bienvenida en Bangkok el miércoles.

La ganadora será coronada como la nueva Miss Universo el 21 de noviembre.