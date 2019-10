Venezuela, más cerca de perder servicios tecnológicos claves

Por una norma de EE.UU., Adobe restringirá sus soportes; Apple y Google podrían imitarla Fuente: Archivo

CARACAS.- La prohibición para que las empresas de Estados Unidos realicen transacciones comerciales con Venezuela mantiene su impacto. La norma estadounidense, que hasta ahora era acatada por firmas que financiaban la deuda venezolana, fue recibida en Adobe, empresa de software estadounidense que sirve para editar videos, imágenes y páginas web.

La compañía Adobe es propietaria de 42 programas de diseño, como Photoshop, líder de los programas de edición de imágenes y de los más usados en Venezuela. La firma también ofrece editor de gráficos y convertidor de documentos a formatos PDF en Ilustrator y Acrobat, entre otras herramientas esenciales para los diseñadores gráficos.

Por eso, muchos suscriptores de la marca se preguntan qué harán después del 28 de octubre, cuando vence el plazo para que los usuarios venezolanos puedan descargar el contenido de su nube.

Luego del anuncio crecieron las quejas de los usuarios en las redes sociales, en especial por la poca información que emitió la empresa, que solo señaló que la medida se debe al cumplimiento de la ley de Estados Unidos.

También se criticó que la medida carece de alternativas para los venezolanos que están en otros países, como Verónica Alvarado, una ilustradora que ya no vive en Venezuela, pero que recibió la información sobre el cese del servicio.

La joven pensó en escribirle a Adobe y solicitar el cambio del país donde reside en los ajustes de la aplicación. Alvarado explicó que no quería perder su cuenta aunque no tiene suscripción. Ella usaba Behance, una red de servicios especializada en la autopromoción. Pero Adobe le dijo que no podía darle asistencia. Horas después, la empresa publicó un tuit en el que informó que reconsideró excluir a Behance de las limitaciones.

Giampiero Posa, director de Posa Studio Creativo -único centro de formación en Venezuela avalado internacionalmente por Adobe-, aseguró que representantes de la empresa le informaron que sus servicios de certificación seguirán en funcionamiento hasta 2020, año de renovación del certificado de su contrato anual.

El experto aseguró que es optimista sobre la flexibilización de las medidas de Adobe. Recomendó mantener la calma y esperar los anuncios de la empresa en los días previos al 28 de octubre. "Yo considero que habrá una flexibilización. Adobe entiende la realidad que vivimos para ofrecer alternativas para seguir usando las aplicaciones", dijo.

Por su parte, Frank Monroy, especialista en comunicaciones informáticas, aseguró que esta situación es "la punta del iceberg". "Que Adobe tome esta decisión representa que otros gigantes como Apple, Google, Amazon Web Services puedan seguir sus pasos. Eso significaría quedar sin servicio en la nube o, aun peor, si empresas de servicio financiero como Paypal toman medidas similares caeríamos en un oscurantismo digital", dijo. Para Monroy esto afecta a todos los venezolanos, tanto organismos estatales como a los particulares.

En relación con el funcionamiento de PDF, Monroy explicó que, aun cuando el esquema es de Adobe, está concebido en un formato Iso, lo que permite que pueda usarse y generarse desde varias plataformas. "Se puede crear un PDF con muchas aplicaciones sin necesidad de usar ninguna de Adobe", señaló.

El experto aseguró que tanto Apple como Windows ofrecen programas alternativos que pueden sustituir los servicios de Adobe. Sin embargo, esto representaría una imitación. "Podría pasar que Adobe nos esté mandando directo a la piratería. Parecería que todos tendríamos que usar un software hackeado, lo que tiene sus riesgos, como infecciones en los equipos. Son las circunstancias de vivir en un país sin ley", dijo.

En este contexto, Luis Carlos Díaz, presidente de Internet Society Venezuela, envió con otras 26 organizaciones una carta a Adobe y otras firmas tecnológicas solicitando que flexibilicen las medidas hacia Venezuela.

El escrito resalta la preocupación de las ONG con respecto a la vulnerabilidad de los venezolanos que requieren de estas herramientas para trabajar. Destaca que "millones de venezolanos corren el riesgo de perder su capacidad para trabajar, comunicarse, estudiar, obtener noticias independientes y expresarse libremente". Además, agrega que las restricciones de Adobe solo contribuirán a agravar la crisis que atraviesa el país.