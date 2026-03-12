Renunció el chef de Noma, uno de los mejores restaurantes del mundo, tras denuncias de abusos.

COPENHAGUE.- El chef René Redzepi, cofundador del reconocido restaurante danés Noma, varias veces declarado el mejor del mundo y galardonado con estrellas Michelin, anunció su renuncia al cargo tras la publicación en medios de una serie de denuncias de abuso que incluyen golpes y maltratos psicológicos contra sus empleados.

“Después de más de dos décadas de construir y liderar este espacio, decidí alejarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes ahora lo guíen en su próximo capítulo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este fin de semana, el diario The New York Times publicó testimonios detallados de personas que dieron cuenta de abusos que se habrían cometido en Noma entre 2009 y 2017, incluidos episodios de violencia física y humillación pública.

“Ir a trabajar era como ir a la guerra”, contó Alessia, ahora cocinera en Londres, a ese medio estadounidense. “Tenías que obligarte a ser fuerte, a no mostrar miedo”, agregó. Las denuncias hablaron de “puñetazos en la cara” y que pinchó con utensilios de cocina a varios de sus empleados. “Describieron traumas duraderos derivados de abusos psicológicos, como intimidación, críticas a sus cuerpos y ridiculización pública”, agregó la nota.

Ante el anuncio de que Noma planeaba un evento en Los Ángeles, el nombre del chef volvió a quedar apuntado. El exjefe del laboratorio de fermentación del restaurante, Jason Ignacio White, difundió en redes sociales mensajes sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que presenció en el lugar. “Noma no es una historia de innovación. Es la historia de un maníaco que generó una cultura de miedo, abuso y explotación”, escribió en Instagram.

En su descargo publicado en las últimas horas, Redzepi prosiguió: “Trabajé para ser un mejor líder y Noma dio grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propias acciones”.

El nombre del restaurante es un acrónimo de las palabras danesas “nordisk” (nórdico) y “mad” (comida). Noma abrió en 2003 en un embarcadero en el centro de Copenhague. Cerró en 2016 y reabrió dos años después en las afueras de esa ciudad.

Redzepi ganó tres estrellas Michelin y fue considerado en cinco ocasiones el “mejor restaurante del mundo” por medio de la revista Restaurant, entre 2011 y 2014, cuatro años consecutivos, y la última vez en 2021. Además, esos reconocimientos le valieron para publicar tres libros y participar de un documental, en donde relató sus conocimientos y su proceso para llevar el proyecto adelante, junto al galardón de dos Premios de la Fundación James Beard.

El chef vivió una infancia sumido en la pobreza, con la migración de su padre de Macedonia al huir de las consecuencias de la posguerra. Posteriormente, junto a él y a su madre, de nacionalidad danesa, volvió para visitar a sus parientes, lo que despertó su interés por descubrir alimentos autóctonos, según relató a LA NACION en noviembre de 2021. “En casa, la cocina, siempre fue un tema de valor: usar lo que hay, no desperdiciar, comer de todo, participar en la compra y en la preparación... Era esencialmente un momento valioso, pero veloz”, expresó.

