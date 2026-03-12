Día 13 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
- 4 minutos de lectura'
LA NACION
El conflicto en Medio Oriente entra este jueves 12 de marzo en su decimotercer día de guerra. A primera hora se intensificaron los ataques a embarcaciones en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz. Irán se adjudicó haber provocado el incendio en dos buques petroleros extranjeros mientras mantiene las amenazas sobre aquellos que pretendan atravesar Ormuz. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas de ataque de Irán fueron diezmadas.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Irán atacó barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y en el sur de Irak, y apuntó contra el aeropuerto de Dubái. Los ataques en el golfo pérsico provocaron una víctima fatal, al menos 38 personas debieron ser evacuadas y las autoridades buscan a desaparecidos.
- Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: “[Irán] Está prácticamente al final del camino. No tienen fuerza aérea... No tienen sistemas de control”.
- Se agrava la fractura de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea fue fuertemente cuestionada dentro del bloque por sugerir que Europa debe resignar protagonismo en el nuevo escenario global.
- G7: Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia acordaron considerar la posibilidad de proporcionar escoltas a los barcos para que puedan navegar libremente por el golfo.
Otros hechos de importancia
- El presidente francés, Emmanuel Macron, habló con los líderes de Líbano y Siria: “Me complace que Francia contribuya y participe en estas conversaciones en pie de igualdad”.
- El FBI advirtió sobre posibles ataques iraníes contra la Costa Oeste de EE.UU. en represalia.
- El grupo financiero estadounidense Citi y otras empresas occidentales como la consultora Deloitte pidieron a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái.
- El Vaticano, encabezado por el primer Papa estadounidense de su historia, intensifica sus llamamientos a la paz, posición que lo enfrenta cada vez más a la Casa Blanca.
- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”.
- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó que, tras hablar con Trump, recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a EE.UU. para el Mundial.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- De momento, Estados Unidos atacó más de 5000 objetivos y tiene algunos “para más adelante”, según informó CNN.
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Imágenes impactantes. Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en el sur de Irak: un muerto y 38 rescatados
"El final del camino". Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: "Están al final del camino"
Escalofriante. Las predicciones de Baba Vanga para 2026 vuelven a acaparar toda la atención
Más leídas de El Mundo
- 1
Irán atacó barcos comerciales en el estrecho de Ormuz y apuntó al aeropuerto de Dubai: “Prepárense para el petróleo a US$200”
- 2
EE.UU., Israel e Irán intercambiaron los ataques más intensos desde el inicio de la guerra y se aleja un desenlace rápido de conflicto
- 3
Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais
- 4
La guerra entre EE.UU., Israel e Irán se reduce a una pregunta: quién puede resistir más el costo del conflicto