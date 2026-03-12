Día 13 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este jueves 12 de marzo en su decimotercer día de guerra. A primera hora se intensificaron los ataques a embarcaciones en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz. Irán se adjudicó haber provocado el incendio en dos buques petroleros extranjeros mientras mantiene las amenazas sobre aquellos que pretendan atravesar Ormuz. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas de ataque de Irán fueron diezmadas.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Irán atacó barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y en el sur de Irak, y apuntó contra el aeropuerto de Dubái. Los ataques en el golfo pérsico provocaron una víctima fatal, al menos 38 personas debieron ser evacuadas y las autoridades buscan a desaparecidos.

Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: “[Irán] Está prácticamente al final del camino. No tienen fuerza aérea... No tienen sistemas de control”.

Imágenes impactantes: un buque petrolero australiano sufrió un ataque cerca de un puerto en Irak

Se agrava la fractura de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea fue fuertemente cuestionada dentro del bloque por sugerir que Europa debe resignar protagonismo en el nuevo escenario global.

G7: Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia acordaron considerar la posibilidad de proporcionar escoltas a los barcos para que puedan navegar libremente por el golfo.

Otros hechos de importancia

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló con los líderes de Líbano y Siria: "Me complace que Francia contribuya y participe en estas conversaciones en pie de igualdad".

contra la Costa Oeste de EE.UU. en represalia. El grupo financiero estadounidense Citi y otras empresas occidentales como la consultora Deloitte pidieron a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái.

El presidente francés, Emmanuel Macron, preside una videoconferencia de los líderes del G7 para abordar las consecuencias de la guerra en Irán en la economía mundial, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el Palacio del Elíseo en París, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Gonzalo Fuentes, Pool Photo vía AP) Gonzalo Fuentes� - Pool Reuters�

El Vaticano, encabezado por el primer Papa estadounidense de su historia, intensifica sus llamamientos a la paz, posición que lo enfrenta cada vez más a la Casa Blanca.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que "Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares".

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán GETTY IMAGES

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran -� - AFP�