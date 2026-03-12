Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 12 de marzo

El ataque contra dos petroleros frente a las costas del sur de Irak dejó un muerto y continúan las operaciones de búsqueda de “desaparecidos”, anunciaron el jueves las autoridades iraquíes. La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un buque en el Golfo del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y densas columnas de humo.

Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”. En un primer momento, Al Fartousi había mencionado un solo barco atacado, antes de precisar que fueron dos.

Un buque petrolero fue atacado cerca de un puerto en el sur de Irak