Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 12 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en el sur de Irak
El ataque contra dos petroleros frente a las costas del sur de Irak dejó un muerto y continúan las operaciones de búsqueda de “desaparecidos”, anunciaron el jueves las autoridades iraquíes. La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un buque en el Golfo del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y densas columnas de humo.
Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”. En un primer momento, Al Fartousi había mencionado un solo barco atacado, antes de precisar que fueron dos.
Citada por la agencia estatal INA, la célula de comunicación de los servicios de seguridad de Irak condenó “un acto de sabotaje” dirigido contra dos petroleros. Uno de los dos buques navega bajo pabellón maltés, precisó Fartousi.
Aún no se supo si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del estrecho de Ormuz y así paralizar el comercio petrolero mundial.
Un buque con contenedores fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz
Luego del ataque a dos buques petroleros, un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos. Según reportó CNN, el carguero sufrió un pequeño incendio. El ataque fue confirmado por la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO).
El incidente marca el sexto ataque en dos días contra buques que operan en el Golfo Pérsico mientras Irán ha intensificado sus ataques contra petroleros, buques de carga y suministros de energía en la región.
El barril de petróleo Brent vuelve a superar los US$100 por la guerra en Medio Oriente
Los precios del petróleo subieron el jueves más del 9% para superar la marca de 100 dólares por barril, tras los nuevos ataques iraníes contra infraestructuras en Oriente Medio, que opacaron un acuerdo internacional para liberar reservas de crudo.
A las 03H05 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte subía un 9,3% a 100,50 dólares, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 8,8% a 94,92 dólares en el comercio asiático.
Otra aerolínea cancela viajes por la guerra en Medio Oriente
Ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, la empresa Air New Zeland comunicó que cancelará alrededor de 1100 vuelos programados para los próximos meses.
El director ejecutivo, Nikhil Ravishankar, precisó que se trata de alrededor del 5% de sus vuelos y que se verán afectados casi 44.000 pasajeros, consignó The Guardian.
Los vuelos cancelados son en su mayoría rutas nacionales dentro de Nueva Zelanda, pero también incluirán algunos vuelos internacionales, dijo.
Arabia redirige sus barcos para evitar el estrecho de Ormuz
Según reportó CNN, Arabia Saudita empezó a redirigir el comercio marítimo hacia sus puertos occidentales en el Mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz, donde Irán está atacando a los barcos que intentan cruzar.
La nueva iniciativa saudí permitirá que el comercio se realice a través de sus puertos del Mar Rojo y agregará rutas logísticas para recibir contenedores y carga que se redirigen desde los puertos del Golfo.
Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: "Están al final del camino"
En diálogo con reporteros antes de abordar el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que están ganando la guerra en Medio Oriente. “[Irán] Está prácticamente al final del camino. No significa que vayamos a acabar con esto de inmediato, pero no tienen armada. No tienen fuerza aérea... No tienen sistemas de control”.
.@POTUS on Iran: "They are pretty much at the end of the line. It doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no navy. They've got no air force... They have no systems of control." pic.twitter.com/vGTf5UL12Q— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 12, 2026
Ataque en Beirut dejó al menos siete muertos, dice Ministerio de Salud libanés
Líbano afirmó que un ataque israelí contra una zona costera del centro de Beirut dejó al menos siete muertos, horas después de otro ataque en el centro de la capital.
“El ataque del enemigo israelí contra Ramlet al Bayda, en Beirut, dejó un saldo inicial de siete muertos y 21 heridos”, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado, citando una zona de playa donde personas desplazadas dormían al aire libre tras el estallido de un nuevo conflicto entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah.
Hezbollah dice haber lanzado misiles contra base de inteligencia militar israelí en Tel Aviv
Hezbollah afirmó que lanzó misiles el jueves contra una base de inteligencia militar israelí en las afueras de Tel Aviv, en represalia por los bombardeos de Israel en el sur de Líbano.
Combatientes “atacaron la base Glilot (cuartel de la Unidad 8200 de Inteligencia Militar) en un suburbio de Tel Aviv con una andanada de misiles avanzados”, indicó el grupo proiraní en un comunicado.
La Guardia Revolucionaria iraní dijo previamente que había realizado un ataque conjunto con su aliado Hezbollah contra objetivos en Israel.
Agencia AFP
