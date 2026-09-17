Venezuela restituye el acceso a sitios informativos censurados bajo el régimen de Maduro

CARACAS.– El gobierno venezolano ordenó este jueves desbloquear numerosos portales de noticias locales e internacionales tras años de restringir su acceso alegando que su contenido atentaba contra la paz y la estabilidad.

“En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la presidenta” en funciones Delcy Rodríguez se “informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, indicó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Eso significa que las empresas proveedoras de servicios de internet que operan en Venezuela “han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”, agregó la institución.

La sede del diario venezolano El Nacional

La ONG Ve Sin Filtro –dedicada a monitorear, documentar y denunciar la censura digital de Venezuela– reportó en sus redes sociales que después del anuncio al menos una decena de portales fueron habilitados, pero “sigue la censura contra muchos medios más, además de páginas de ONG, iniciativas políticas”, entre otras.

Entre los medios desbloqueados destacan la revista Semana y el diario El Tiempo, de Colombia, y los medios locales El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo. Según cifras de Ve Sin Filtro, unos 200 dominios estaban bloqueados.

Retroceso de la censura

“De mantenerse esta medida sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura”, indicó la organización. “Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos”, añadió.

Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes, dijo sobre la medida que “hay un reconocimiento” de la autoridad reguladora de que “los tenía censurados, básicamente porque quiso, no había una resolución administrativa, una orden judicial que así lo exigiera”.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodriguez junto a su hermano Jorge Rodríguez LUCAS AGUAYO - AFP

El acceso a X fue restablecido el 13 de enero pasado tras permanecer bloqueado por más de 17 meses. En agosto de 2024 el dictador Nicolas Maduro ordenó bloquear el acceso a esa red como parte de los esfuerzos para suprimir el intercambio de información sobre el fraude electoral del mes anterior, en particular después de que la oposición presentó pruebas.

El 3 de enero de este año Estados Unidos, en un audaz operativo militar, depuso y capturó a Maduro, quien fue seguidamente trasladado a Nueva York donde enfrenta un juicio por el presunto delito de narcotráfico. Delcy Rodríguez, en un giro copernicano de la actitud del chavismo hacia Estados Unidos, se mostró conciliadora y dispuesta a cooperar en todo con Washington.

“Hay que sacar al aire las páginas que no están en el aire en Venezuela”, dijo a la televisión estatal el viceministro de gestión comunicacional, Gustavo Villapol, quien se pronunció en favor de dejar atrás la “polarización” y aprender de los “años duros de confrontación” en Venezuela.

Una estación de radio en Caracas (Archivo) Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

“No podemos más nunca vilipendiar a personas sin tener pruebas en la mano. No podemos utilizar la comunicación para intereses externos al sentido vital de nuestra nación”, indicó el funcionario.

El desbloqueo de portales noticiosos fue anunciado en momentos en que delegados del Parlamento y exlegisladores de la oposición se encontraban para un segundo ciclo de diálogo con el propósito de diseñar una agenda democrática tras casi tres décadas de autoritarismo.

La delegación opositora celebró el anuncio en su cuenta en X antes del comienzo del encuentro.

“Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país. Esto es un derecho en una democracia plena, no una concesión”, dijo la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora. “Este es un primer paso, todavía faltan muchos medios y tienen que volver todos”.

Agencias AP y AFP