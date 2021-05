“Vi una figura de alas negras”: el relato de una médica que venció al coronavirus

Una médica de 40 años que permaneció 150 días en el hospital luego de haberse contagiado de Covid-19, se recuperó “milagrosamente” de la enfermedad y decidió contar su experiencia. La mujer fue una de las primeras pacientes en ser tratada con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO por sus siglas en inglés).

Se trata de Anushua Gupta, quien trabaja como médica en Greater Manchester, Reino Unido, y decidió contar su experiencia en la revista Anesthesia Reports. El 1 de abril de 2020, la mujer ingresó al hospital y tres días después fue trasladada a cuidados intensivos. “Mis peores temores se estaban volviendo realidad”, aseguró.

Para Gupta la vida le dio una segunda oportunidad BBC

Debido a los bajos niveles de oxígeno, Gupta comenzó a experimentar “alucinaciones visuales de una figura de alas negras”. Según relató, antes de ser inducida a coma, cuando su condición empeoró, se despidió de su familia. “Llamé a mi esposo Ankur y le pedí ver a nuestra hija Ariana, que tenía 18 meses en ese momento, en una videollamada, ya que pensé que nunca volvería a verla“, recuerda. Esa noche fue sedada, sin saber que permanecería en coma durante los próximos dos meses.

Cuando su condición empeoró, Gupta tuvo la suerte de recibir un soporte vital. El 13 de abril, los médicos decidieron tratarla con ECMO durante 34 días, un tratamiento que implica la extracción de sangre venosa desoxigenada, la adición de oxígeno (y la eliminación de dióxido de carbono) fuera del cuerpo y el retorno de la sangre venosa ahora oxigenada al paciente.

El milagroso caso de la médica que superó el Covid-19 Anaesthesia Reports

Tan solo cuatro días después de introducir el tratamiento, la mujer comenzó a mejorar y los médicos calificaron la situación de “milagro”.

El 23 de mayo fue sometida a una traqueotomía para ayudarla a respirar, a la vez que los sedantes se fueron reduciendo gradualmente. Finalmente, el 1 de septiembre del año pasado recibió el alta. “Mi hija ha sido mi fuerza motriz, sustentando mi determinación de mejorar. Mi marido, que tenía el fuerte cuando yo no estaba, ha seguido apoyándome en todos los sentidos”, añade.

“Cuando me desperté del coma me di cuenta de que no tenía voz. No podía hablar, no podía tragar, no podía mover los brazos, las piernas. Me sentí paralizada”, rememoró. El médico de cabecera dijo que su “recuperación no es de ninguna manera completa” y Gupta continúa con síntomas descritos como Covid prolongado. Debido a la cantidad de tiempo que pasó en terapia, sufrió múltiples complicaciones pulmonares, dificultades para tragar y perdió por completo la voz, aunque gracias a apoyo de terapeutas, la fue recuperando gradualmente.

La mujer recibió un amplio apoyo psicológico para ayudar a lidiar con la ansiedad de la separación de su hija y su familia BBC

También explicó que al principio no podía sentarse erguida, alimentarme, cepillarse los dientes o el pelo, lavarse o incluso sostener una lapicera. “Con una inmensa contribución del equipo de fisioterapia, reuní la fuerza física y mental para poder levantarme lentamente y ponerme de pie usando un dispositivo especial llamado soporte de rotación. Aprendí que no se puede subestimar el papel vital de la rehabilitación después de los cuidados críticos”.

También recibió un amplio apoyo psicológico para ayudar a lidiar con la ansiedad de la separación de su hija y su familia, y también el trauma de su recuperación física, aprendiendo varias estrategias de afrontamiento, incluida la meditación. “Intento mantener una perspectiva muy positiva de la vida y siento que se me ha dado una segunda oportunidad”, reveló.

LA NACION