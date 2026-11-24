ROMA.– En vísperas del lanzamiento mundial de su libro, “El diario íntimo del papa Francisco”, el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, habló de esta obra que revela aspectos desconocidos de la vida interior de Jorge Bergoglio, en una entrevista exclusiva con LA NACION.

Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) desde julio de 2023 y una de las personas más cercanas a Bergoglio, Fernández tardó un año para seleccionar anotaciones y armar este libro, que llegará a la Argentina en diciembre por Penguir Random House–Debate.

En la entrevista el cardenal, de 64 años, destacó que entre las experiencias desestabilizadoras que salen a la luz y sus luchas con el diablo, la tentación que Francisco más temía era la de “sentirse omnipotente y ocupar el lugar del verdadero y único Dios”.

También remarcó que el libro cuenta con el aval del papa León XIV, que le pidió que eliminara algunos párrafos confusos con personas vivas y algunos apellidos.

–¿El papa Francisco le dio explícitamente permiso para publicar su diario? En el libro aparece escrito que cuando una tarde en Santa Marta le mostró esa vieja agenda negra, él dijo “de esto verán ustedes”…

Diario Intimo del Papa Francisco, de Victor Manuel Fernández

–Sí, no era una orden ni un pedido. Quiso expresar que confiaba en lo que pudiéramos hacer con eso: se refería no solo al diario sino a unos pocos libros que estaban en el mismo lugar, que lo habían acompañado toda la vida. Incluía en el “ustedes” a un secretario que estaba detrás, porque le había ayudado a ordenar su archivo en Buenos Aires, cuando él estaba por jubilarse, y podía ayudarme. Agregó en voz baja y velozmente otras palabras que no recuerdo con precisión –esto fue a finales de 2024 o principios de 2025– pero ciertamente usó la palabra “edificación”, frecuente en él. Significaba: “lo que pueda hacer bien, ayudar a la gente”.

–El libro sale en 94 países y en cinco lenguas: ¿a quién está dirigido realmente, a los que no comprendieron al papa Francisco? ¿Piensa que su pontificado no fue en realidad entendido, especialmente en su patria, la Argentina y, de ahí, ¿la necesidad del libro?

–Evidentemente podrán comprenderlo mejor los creyentes, porque la novedad del diario es que habla de su vida interior. Habla de cosas externas sólo en la medida en que tenían un fuerte impacto en su vida espiritual. Pero pienso que aun un agnóstico puede leerlo con interés porque es novedoso que un Papa desnude su vida interior sin reservas, y esto ayuda a todos a entender integralmente a Francisco. Usted se refiere a los que no lo entendieron, y eso incluye a católicos que no lo quisieron. Es verdad que quizás ellos podrán completar su visión de Francisco si aprovechan esta información inédita y desconocida, y seguramente podrán aceptarlo mejor o al menos comprenderlo.

El cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recibe su birreta de manos del Papa Francisco mientras es elevado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 30 de septiembre de 2023 Riccardo De Luca - AP

–Sorprenden en su diario sus anotaciones sobre sus encuentros con el demonio, incluso en su época de arzobispo de Buenos Aires… Como teólogo y prefecto del DDF: ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo cree que reaccionará la gente que no sabe de religión?

–Francisco diría que eran dolores de parto o luchas decisivas, porque él sentía que Dios lo estaba llamando a un nivel más alto, pero al mismo tiempo aparecían estas experiencias desestabilizadoras que pueden parecer extrañas. Eran fuertes llamados de atención como diciéndole: “Atento, no caigas en superficialidades, banalidades, egocentrismos, porque el mal es terrible, la cosa va en serio”. Para llegar a las alturas espirituales hay que pasar por esas batallas interiores que invitan a una decisión definitiva. Uno de los textos que dejó subrayados es un artículo que habla de la última etapa de la vida donde él remarcaba con lapicera que allí hay que confiar plenamente, creer que es posible dar un último paso porque de verdad está la fuerza de Dios.

–En esas anotaciones del diario, el papa Francisco vincula la voz del demonio con la cantidad de argentinos que recibía que le quitaban tiempo y su “no saber decir que no”… ¿Su no–viaje a la Argentina tuvo que ver con esto?

–Entre otras cosas. La mención a los argentinos es sólo un aspecto, entre tantos otros de la tentación que él más temía: la de sentirse omnipotente y ocupar el lugar del verdadero y único Dios. Por eso la llamaba “curiosidad pagana”. Hubo un período en que él sentía que podía resolver todos los problemas de los argentinos, aun los problemas particulares de muchas personas que le reclamaban cosas, y eso le robaba mucho tiempo –por lo que veo me parece que queremos seguir haciéndolo con este Papa–. Pero después descubrió que era parte de la gran tentación de omnipotencia y empezó a hacer opciones para cumplir mejor su misión como Papa. Su no–viaje a la Argentina no lo veo muy relacionado con esto, y sobre ese punto él lamentablemente no dice ni una palabra.

"Tucho" Fernández Gregorio Borgia - AP

–El escándalo de abusos sexuales cometidos por el clero en Chile, que evidentemente el papa Francisco comprendió durante la conferencia de prensa al volver de ese viaje (enero de 2018), cuando se “cayó del catre”, también está vinculado al demonio… ¿Usted cómo lo ve?

–Sí, pero también es uno entre tantos aspectos de esa lucha con el demonio. Allí la particularidad es que él estaba muy avergonzado, y el susurro del demonio aprovechaba esa humillación diciéndole: “¿Ves que no podés, ves que te gano?”. Así, la sensación de omnipotencia produce su efecto más devastador: la idea de que no vale la pena seguir luchando si uno fracasa. Francisco escapó de este susurro destructivo, pero siguieron tiempos de crisis interior, hasta que se liberó completamente.

–En el libro se observa que más tarde, en los años 2021–2022, también aparece una “prueba” muy dura para el papa Francisco: ¿es por las reacciones a su reforma de la curia, en la que le abrió la puerta a laicos y mujeres a puestos dirigenciales? ¿Por su decaimiento físico? ¿Por la guerra en Ucrania? ¿O qué?

–Permítame que me detenga en esto que es central. Fue por todas esas cosas juntas, y cansancios, y desilusiones, y más. Pero esos son sólo como síntomas o agravantes. Detrás de todo eso hay algo más fundamental. Desde 1990 él hizo un descubrimiento decisivo sobre la importancia de la misericordia y sobre el enorme valor que tiene cada ser humano. Como consecuencia, cada vez más le hacía sufrir el dolor de los demás, y si una vez decía una palabrita que podría herir a otro, o no había sido suficientemente amable, o se había olvidado de saludar a alguien en un momento importante, se sentía un miserable. En el libro puse varios textos del Diario que muestran eso. Esta sensibilidad se fue afinando cada vez más, hasta que en 2021–2022 fue como si se acumulara el recuerdo de todo lo que no fue misericordia en su vida, y fue como decir: “No pude, y es duro seguir intentando”. Por lo tanto, no es que él no se entregara en sus tareas, sino que había dejado de confiar en sí mismo y por lo tanto se debilitaba la confianza en su Creador, su Padre, su Salvador. De esto se liberó como por milagro entre el 31 de diciembre de 2022 y el 1° de enero de 2023. En su corazón se produjo como una explosión de confianza absoluta en el amor de Dios, en su luz, en su presencia, en su ayuda constante, y esto repercutió en un amor todavía más intenso a la gente pero con la certeza de que no era él su salvador. Después de esto hubo dos documentos que no son casuales, sino que expresan esta profundidad espiritual del último Francisco: C’est la confiance (sobre santa Teresita) y Dilexit nos (sobre el amor del Señor). Pocos advirtieron esto.

–¿A usted qué es lo que más lo impactó del diario y qué espera de su publicación?

–Si me pongo a decirle lo que me impactó no termino más. Todo fue una sorpresa. Yo había visto el Diario pero no imaginaba lo que contenía. Cuando el papa León me mandó la caja con estos libros más personales de Bergoglio, abrí el Diario y no pude parar. Lo leí de un tirón. No sin sufrimiento, porque a veces es difícil entender lo que él escribía con su letrita. Y en el Diario se complica más, porque como escribía sólo para él, hay muchas frases sueltas, frases que empiezan en castellano, siguen con jeroglíficos y luego retoma en castellano. Hay cosas que escribía un año, pero retomaba y aclaraba sólo muchos años después. Por esa razón el trabajo me llevó un año. Pero cada vez que vuelvo a leer estos textos suyos encuentro algo nuevo que me sorprende y me digo “¡Ahora caigo!”. Todo lo que vale la pena está en el libro publicado que llegará en diciembre a Argentina.

El arzobispo Victor Manuel "Tucho" Fernández visitó esta semana y compartió actividades con el Papa Francisco y fue nombradonuevo prefecto para la Doctrina de la Fe(@Tuchofernandez)

– ¿El papa León XIV leyó el diario personal y el libro? ¿O sólo el libro escrito por usted? ¿Nos podrá compartir su reacción?

–En aquella reunión hace más de un año le comenté sobre esos libros, pero no sabíamos qué contenía aquella agenda –que en realidad era el Diario–. Él me mandó todo, pero no sé si los leyó antes de mandármelos. Tiempo después fui a contarle lo que encontré allí, y sonreía –él no es de muchas palabras–, pero se preocupó especialmente cuando le comenté algunas frases que mencionaban cosas confusas de personas vivas. Claramente no quiso que esos párrafos se publiquen. En otra ocasión le llevé el primer borrador del libro, vio por ejemplo algunos apellidos y me pidió que los quitara, dejando solamente los nombres o puntos suspensivos. La versión definitiva del libro, ahora publicada, él no la leyó todavía. Se la mandaré ahora.