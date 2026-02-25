Video: así fue el momento en el que una lluvia extrema provocó 23 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

23 muertos y decenas de desaparecidos: ese fue el saldo que dejó la lluvia extrema que azota desde este lunes al estado de Mina Gerais, en Brasil. Según las autoridades locales, el desastre natural también provocó derrumbe de edificaciones y deslizamientos de tierra.

Lluvias extremas en Brasil

Por el fenómeno, que superó los registros históricos de agua acumulada para febrero, el gobierno federal decretó “estado de calamidad” por 180 días. Además de los decesos, hubo que evacuar a más de 400 familias que se quedaron sin hogar.

Margarida Salomão, alcaldesa de Juiz de Fora, una de las localidades más afectadas por la lluvia, puntualizó que “se registró el colapso de diversas edificaciones por el deslizamiento de tierras”.

A su vez, la Defensa Civil agudizó la búsqueda de desaparecidos, sobre todo en los barrios colindantes al río Paraibuna, desbordado por la ferocidad de agua.

Los equipos de bomberos trabajan entre los escombros y zonas anegadas, mientras decenas de vecinos permanecen encerrados en sus domicilios.

Chuvas em MG: Força Nacional do SUS foi imediatamente mobilizada e já chegou à região, com equipes multidisciplinares e recursos para atendimento à população.



Anunciamos ontem a disponibilização de carretas do Programa Agora Tem Especialistas, unidades móveis com estrutura para… pic.twitter.com/5uwttF3piq — Alexandre Padilha (@padilhando) February 25, 2026

En Ubá, pueblo vecino de Juiz de Fora, se acumularon 170mm en tres horas, dando lugar a la peor inundación en años.

La emergencia obligó al presidente Lula da Silva a ordenar la “alerta máxima” para la Defensa Civil Nacional, que se mantiene activa trabajando en toda la región.

