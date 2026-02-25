LA NACION

Video: así fue el momento en el que una lluvia extrema provocó 23 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

El desastre natural tuvo lugar en el estado de Mina Gerais, al sureste del país; el gobierno federal decretó el “estado de calamidad” por 180 días

El gobierno federal no descarta la aparición de nuevos cuerpos
23 muertos y decenas de desaparecidos: ese fue el saldo que dejó la lluvia extrema que azota desde este lunes al estado de Mina Gerais, en Brasil. Según las autoridades locales, el desastre natural también provocó derrumbe de edificaciones y deslizamientos de tierra.

Lluvias extremas en Brasil
Por el fenómeno, que superó los registros históricos de agua acumulada para febrero, el gobierno federal decretó “estado de calamidad” por 180 días. Además de los decesos, hubo que evacuar a más de 400 familias que se quedaron sin hogar.

Margarida Salomão, alcaldesa de Juiz de Fora, una de las localidades más afectadas por la lluvia, puntualizó que “se registró el colapso de diversas edificaciones por el deslizamiento de tierras”.

A su vez, la Defensa Civil agudizó la búsqueda de desaparecidos, sobre todo en los barrios colindantes al río Paraibuna, desbordado por la ferocidad de agua.

Los equipos de bomberos trabajan entre los escombros y zonas anegadas, mientras decenas de vecinos permanecen encerrados en sus domicilios.

En Ubá, pueblo vecino de Juiz de Fora, se acumularon 170mm en tres horas, dando lugar a la peor inundación en años.

La emergencia obligó al presidente Lula da Silva a ordenar la “alerta máxima” para la Defensa Civil Nacional, que se mantiene activa trabajando en toda la región.

La lluvia extrema, en imágenes

Las calles de Mina Gerais, completamente anegadas
El agua provocó diversos derrumbes
La desesperación de una vecina por la correntada de agua
