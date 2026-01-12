Video: así fue la liberación de presos políticos en Venezuela

Las imágenes difundidas en las últimas horas confirman la salida de la cárcel de 24 personas detenidas por motivos ideológicos en Venezuela, un hecho que eleva a medio centenar la cifra total de beneficiados desde los anuncios realizados por la administración interina de Delcy Rodríguez. El material audiovisual registra el reencuentro de los excarcelados con sus familias tras meses o años de reclusión en distintos centros penitenciarios del país caribeño.

La liberación de presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea el proceso minuto a minuto, verificó las excarcelaciones ocurridas durante la madrugada. Alfredo Romero, director de la entidad, detalló la composición del grupo: 9 mujeres salieron del centro penitenciario La Crisálida y 15 hombres abandonaron la cárcel Rodeo I, donde permanece el gendarme argentino Nahuel Gallo, sobre quien no hubo novedades en esta jornada.

El grupo de mujeres liberadas de la cárcel "La Crisálida", de Venezuela Foro Penal

El gobierno interino maneja números distintos. Las autoridades anunciaron la libertad de 116 presos políticos desde la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas. El ministerio del Servicio Penitenciario emitió un comunicado sobre el estatus de los liberados: “Estas medidas han beneficiado a personas privadas [de libertad] por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón utilizó su cuenta en la red social X para aclarar la situación y explicó la diferencia en los registros: “Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose. No obstante, es importante precisar que, de las 116 excarcelaciones anunciadas oficialmente, solo hemos comunicado aquellas que han podido ser debidamente verificadas, en coherencia con nuestro compromiso de ofrecer información responsable y sustentada en hechos confirmados. Seguimos atentos al desarrollo de este proceso, a la espera de que las liberaciones restantes se concreten de manera plena, transparente y sin dilaciones”.

El comunciado de la organización Justicia, Encuentro y Perdón en X (Fuente: @JEPvzla)

La dinámica política en Venezuela mutó drásticamente tras el ataque del 3 de enero, ya que el mandatario estadounidense Donald Trump asegura tener el control de la situación en el país. El líder republicano manifestó su satisfacción con el desempeño de Delcy Rodríguez y deslizó su intención de concretar una reunión con ella. Trump también confirmó planes para recibir a la líder opositora María Corina Machado “entre el martes y el miércoles” de esta semana.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anticipó este proceso el jueves pasado como un “gesto de paz”. Los activistas describen el ritmo de las liberaciones como lento y denuncian un sistema de “cuentagotas”. La ausencia de un listado oficial público genera ansiedad entre los familiares y cientos de personas mantienen vigilias frente a prisiones como el Rodeo I y El Helicoide.

El Foro Penal compartió una publicación, tras la liberación de 9 presas políticas (X: @ForoPenal)

Daniela Camacho, esposa del detenido José Daniel Mendoza, describió el procedimiento reportado por otros familiares en las afueras de los penales a la agencia AFP: “Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta le ponen perfume”.

Su reclamo apunta al cumplimiento total de las promesas oficiales: “Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo estamos pidiendo que se cumpla la palabra que ellos pusieron en la mesa. Ya son cuatro días a la intemperie, pasando trabajo”.

Familiares de presos políticos a la espera de novedades, afuera de la cárcel El Rodeo I en Guatire FEDERICO PARRA� - AFP�

El listado de personas liberadas incluye a Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Sonia Josefina González Jiménez, Alejandro González de Canales Plaza y Gilberto Rafael Polo. Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió sobre la presencia de más de 780 personas tras las rejas por motivos políticos. Entre los que siguen privados de su libertad figuran los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuluiani.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) reportó un fallecimiento dentro de los penales en medio de este contexto. Edison José Torres Fernández, un policía de 52 años arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria, murió el sábado bajo custodia del Estado.

Intervención diplomática y testimonios europeos

El grupo de excarcelados incluye a dos ciudadanos de nacionalidad italiana: Alberto Trentini y Mario Burló. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó la noticia y coordinó el traslado inmediato a la embajada de ese país: “Un gran logro de nuestra diplomacia, un éxito del gobierno que ha sabido comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela”, declaró Tajani a la cadena RAI.

La primera ministra Giorgia Meloni expresó su satisfacción por el desenlace. Trentini, trabajador humanitario de la ONG Humanity & Inclusion, pasó 423 días preso tras su detención en un viaje entre Caracas y Guasdualito. Burló, un empresario turinés, cayó detenido en noviembre de 2024 bajo acusaciones no aclaradas.

El posteo de Giorgia Meloni tras la liberación de presos políticos en Venezuela (X: @GioigiaMeloni)

“Fue todo tan repentino. Inesperado. No sabíamos nada de la captura de [Nicolás] Maduro. Estoy feliz y agradezco a Italia. ¿Puedo fumarme un cigarrillo ahora?”, expresó Trentini tras recuperar su libertad.

Mario Burló y Alberto Trentini, tras su liberación en Venezuela

Ambos ciudadanos europeos ofrecieron detalles sobre sus condiciones de reclusión al llegar a la sede diplomática: “Nos trataron bien, no nos torturaron”, aseguraron. Trentini agregó un detalle sobre el operativo de salida: “Durante el último traslado, no nos encapucharon, a diferencia de otras veces. Incluso la comida era suficiente”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.