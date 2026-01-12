Venezuela: el chavismo liberó a 24 presos políticos durante la madrugada

CARACAS.- El régimen chavista liberó durante la madrugada de este lunes a 24 presos políticos en Venezuela, lo que elevó a 41 el total de personas excarceladas desde que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que comenzarían las liberaciones el jueves pasado, en medio de las negociaciones con la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, pese a los reportes registrados por las ONGs especializadas en Venezuela, el régimen anunció el lunes la excarcelación de 116 presos políticos. “Estas medidas han beneficiado a personas privadas [de libertad] por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, dice un comunicado del ministerio del Servicio Penitenciario.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó la información sobre los 24 liberados durante la madrugada y detalló que son nueve mujeres que estaban presas en el centro penitenciario La Crisálida y 15 hombres que se encontraban en la cárcel Rodeo I, donde se encuentra detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo.

#12E Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas "La Crisálida", ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada.



Seguimos#LiberenATodosLosPresosPoliticos…

Entre los liberados durante la madrugada hay dos ciudadanos italianos: Alberto Trentini y Mario Burló, quienes tenían previsto regresar a su país, según el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

La primera ministra, Giorgia Meloni, agradeció a Delcy Rodríguez, y expresó su “alegría y satisfacción” por las liberaciones. Su encarcelamiento deja “heridas difíciles de sanar”, señaló, a su vez, la familia Trentini.

“Un gran logro de nuestra diplomacia, un éxito del gobierno que ha sabido comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela”, declaró el canciller Tajani a la cadena RAI, al comentar sobre las liberaciones.

Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa.



Desidero esprimere, a nome del…

“La primera ministra Meloni expresó su satisfacción. Estaba esperando la noticia porque se la había informado con antelación, pero era necesario mantener el secreto”, dijo el jefe de la diplomacia italiana, quien precisó que ambos liberados fueron trasladados a la embajada italiana.

“Agradecemos la decisión de Rodríguez de liberar a nuestros compatriotas; ya son cuatro o cinco. Esto creará una nueva relación entre Italia y Venezuela”, continuó Tajani. “Hablé con ambos. Se encuentran bien y pronto regresarán a Italia. Están muy contentos; ya hablaron con sus familias y les informaron”, completó.

Trentini, nacido en Venecia, es un trabajador humanitario que desde 2024 trabajaba en Venezuela con la organización no gubernamental Humanity & Inclusion. Fue detenido mientras viajaba desde Caracas a Guasdualito -pasaron dos meses antes que se confirmara su detención- y estuvo preso 423 días.

Mario Burló y Alberto Trentini, tras su liberación en Venezuela

“Fue todo tan repentino. Inesperado. No sabíamos nada de la captura de [Nicolás] Maduro. Estoy feliz y agradezco a Italia. ¿Puedo fumarme un cigarrillo ahora?”, dijo Trentini tras ser liberado.

Burló es un empresario turinés -director de varias empresas- detenido en noviembre de 2024 en un puesto de control cuando viajaba de Caracas a Guasdualito con acusaciones que nunca han sido aclaradas. Sus abogados siempre han subrayado que fue apresado “arbitrariamente” sin que se presentaran cargos formales en su contra. Estaba en Venezuela para explorar nuevas oportunidades de negocio.

“Nos trataron bien, no nos torturaron”, aseguraron Trentini y Burló, al bajar del auto que los llevó a la embajada italiana.

“Durante el último traslado, no nos encapucharon, a diferencia de otras veces”, dijo Trentini. “Incluso la comida era suficiente”, informó el trabajador humanitario. En la embajada, ambos pudieron llamar a sus familias en Italia.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, llamó a la madre de Trentini para decirle que, “tras compartir el sufrimiento y la espera de ella y su esposo, todos compartimos su felicidad”.

Los otros liberados

Según el recuento de Foro Penal, entre las mujeres liberadas están Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo y Sonia Josefina González Jiménez. Los hombres que salieron de Rodeo I incluyen, además de a los italianos, a Alejandro González de Canales Plaza y Gilberto Rafael Polo.

Estas liberaciones se suman a las ocurridas el pasado sábado, donde destacaron los nombres de Virgilio Laverde (coordinador juvenil de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado), Didelis Raquel Corredor (asistente del periodista Roland Carreño) y Yanny Esther González Terán (presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas).

A pesar de estos movimientos, el panorama para los detenidos por motivos políticos sigue siendo crítico. Según el balance más reciente ofrecido por Romero antes de estas liberaciones, aún permanecen tras las rejas más de 780 personas bajo esta condición. Entre los detenidos están los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuluiani, de los que no hay novedades hasta el momento.

“El panorama general para los privados de libertad por razones políticas no ha experimentado cambios significativos”, dijo Romero, y recordó que la cifra de detenidos superaba los 800 hasta esta madrugada.

Agencias ANSA, AFP y diario El Nacional