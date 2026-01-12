Con reparos, crece la expectativa de familiares por la liberación de presos políticos en Venezuela: “No funciona así”

La reciente liberación de algunos presos políticos en Venezuela generó expectativa entre familiares y allegados, aunque lejos está de traer certezas. En LN+, Gabriela Hernández, hija de una presa política, describió un escenario atravesado por la emoción y la prudencia. “Uno siente mucha alegría de que tantos presos injustamente estén saliendo a la libertad, pero es un proceso bastante complejo”, sostuvo, al tiempo que explicó que su madre continúa detenida en Caracas, en la sede de El Helicoide.

Hernández contó que la detención de su madre se produjo en un contexto postelectoral y estuvo vinculada a su rol dentro de la ONG Súmate, organización dedicada a la formación de fiscales electorales.

“Como mi mamá era coordinadora nacional de formación, fue detenida”, relató. El arresto ocurrió el 26 de agosto, cuando fue engañada con una llamada falsa y luego abordada por vehículos sin identificación en un hospital.

Gabriela Hernandez, hija de una presa politica en Venezuela

Condiciones de detención y estado de salud

El testimonio dio cuenta de las condiciones que enfrentan los presos políticos en Venezuela. Según detalló, su madre tuvo crisis hipertensivas, infecciones urinarias, gastrointestinales y respiratorias, además de un cuadro reciente de hipoglucemia que obligó a trasladarla al servicio médico. “No tiene agua, no tiene remedios, no tiene comida. Todo se lo proveemos nosotros”, explicó, y agregó que tampoco recibió estudios médicos adecuados pese a atravesar la menopausia durante su encierro.

Las visitas son limitadas y esporádicas, aunque el último fin de semana la familia pudo constatar su estado físico y psicológico. “Está muy fuerte y convencida de que este es el momento en que va a salir. Están vestidas y con todo recogido, listas para irse”, contó Hernández, reflejando el clima de expectativa que se vive dentro del penal.

La entrada a El Helicoide JUAN BARRETO� - AFP�

Liberaciones parciales y expectativas contenidas

Pese a los anuncios oficiales, la entrevistada remarcó que las excarcelaciones avanzan con fuertes restricciones. “No ha habido un cambio de poder real. No está Nicolás Maduro, pero sí sus representantes”, señaló.

Además, explicó que quienes salen lo hacen bajo regímenes estrictos: no pueden declarar ante los medios, salir del país ni moverse libremente. “No es una libertad plena, no funciona así. Son excarcelados, no liberados”, subrayó.

Finalmente, Hernández expresó su deseo de un “renacer de Venezuela” basado en la unión y la reconstrucción social, aunque insistió en que ese será el camino más difícil.