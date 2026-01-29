Video: el momento exacto en el que una avalancha se tragó un pueblo en la India

Tras jornadas de intensas nevadas, una avalancha se tragó este jueves un pueblo en la región de Chamoli, colindante con el Tíbet, en el estado de Uttarakhand, India. Por el hecho, al menos 41 personas quedaron atrapadas bajo la nieve. LN+ transmitió las impactantes imágenes del momento en el que la nube blanca arrasa con todo a su paso.

India: una avalancha se trago un pueblo

Registradas por las cámaras de seguridad apostadas en la zona, en las imágenes se puede ver una enorme avalancha de nieve que tapiza varias viviendas del pueblo en cuestión de segundos.

El desastre natural tuvo lugar a menos de 5 kilómetros del templo hindú de Badrinath, visitado por cientos de miles de devotos cada año. Las autoridades declararon que bajo la nieve quedaron más de cinco contenedores, en cuyo interior se encontraban trabajadores de la Organización Federal de Carreteras Fronterizas (BRO, por sus siglas en inglés).

Qué dijeron las autoridades

El ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, dijo a la prensa que al menos dieciséis trabajadores habían sido rescatados. También aclaró que no había indicios de heridos.

Por su parte, el gobernador del distrito de Chamoli, Sandeep Tiwari, manifestó que la lluvia y las nevadas limitaron la movilidad y el despliegue de helicópteros.

El departamento meteorológico de India compartió un comunicado donde anuncia la llegada de nevadas “fuertes a muy fuertes”, de 12 centímetros de nieve como mínimo.

CCTV footage captured the moment an avalanche engulfed homes during heavy snowfall in the tourist town of Sonamarg, India. No casualties have been reported, officials said. pic.twitter.com/DulHQ9Ykyp — AccuWeather (@accuweather) January 28, 2026

Los antecedentes de la zona

El estado de Uttarakhand, situado en el Himalaya, es históricamente propenso a sufrir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido al aumento de la temperatura mundial. Los ecologistas han instado a revisar los proyectos energéticos y otras obras de desarrollo en la zona.

En febrero de 2021, al menos 80 personas murieron y hubo más de 200 desaparecieron al desprenderse parte de un glaciar. En 2022, una avalancha causó 16 muertos.