Video impactante: un ataque aéreo israelí arrasa un edificio residencial de Beirut, tras reiterados avisos

BEIRUT.- Israel intensificó el miércoles los ataques aéreos en el centro de Beirut, que causaron la muerte de al menos 12 personas y destruyeron un edificio de 10 plantas, según informaron las autoridades libanesas, unos ataques que sacudieron la capital en la tercera semana de la guerra de Israel contra Hezbollah.

Los ataques golpearon Beirut durante toda la noche y hasta la mañana, iluminando el cielo sobre los distritos del sur controlados por Hezbollah, que han sido objeto de fuertes bombardeos de Israel desde que la milicia, respaldada por Irán, entró en la guerra en Oriente Medio en apoyo de Teherán.

El ejército israelí declaró el miércoles que había completado una oleada de ataques nocturnos contra infraestructuras de Hezbollah, después de que el grupo lanzara el martes decenas de proyectiles contra Israel.

Un edificio se derrumbó en Beirut tras un ataque israelí

El centro de Beirut fue alcanzado por cuatro ataques aéreos en un periodo de ocho horas, dirigidos contra edificios en un conjunto de barrios situados a poca distancia del centro de la ciudad y de la sede del Gobierno libanés.

En el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, Israel advirtió a los residentes que abandonaran un edificio que, según afirmó, era utilizado por Hezbollah, y que a continuación arrasó por completo. El ataque quedó registrado en un video que mostró cómo la estructura se desmoronaba hasta convertirse en polvo al ser alcanzada al amanecer.

Abu Khalil, un residente de la zona, dijo que había ayudado a la gente a escapar de las casas cercanas esa misma mañana tras la advertencia israelí. “Es solo una operación para hacer daño, para aterrorizar a la gente, para aterrorizar a los niños”, declaró, insistiendo en que no había objetivos militares en las inmediaciones.

Sin embargo, no se emitieron avisos similares para los ataques que alcanzaron edificios de departamentos en otros dos distritos del centro, según las autoridades locales.

Smoke and flame rise from a residential building following an Israeli airstrike in central Beirut, Lebanon, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein) Bilal Hussein - AP

El comunicado del ejército israelí indicaba que había “atacado activos” de una institución financiera gestionada por Hezbollah, Al-Qard Al-Hassan, en Beirut, y que la Armada israelí había atacado a milicianos de Hezbollah en la ciudad. No facilitó ubicaciones concretas.

Los distritos atacados son barrios históricamente mixtos de Beirut, donde vive un gran número de musulmanes chiíes y donde Hezbollah y su aliado, el Movimiento Amal, tienen influencia política.

El Ministerio de Sanidad libanés informó de que 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en los ataques en Beirut.

Ataque en un edificio de Beirut FADEL ITANI - AFP

Las autoridades libanesas afirman que 900 personas han perdido la vida en el país y que 800.000 se han visto obligadas a huir de sus hogares. El grupo de derechos humanos iraní HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo el lunes que se estima que más de 3.000 personas han perdido la vida en Irán desde que comenzaron los ataques. Los bombardeos iraníes han causado víctimas mortales en Irak y en los estados del golfo Pérsico. Catorce personas han perdido la vida en Israel.

A última hora del martes, Hezbollah dijo que había lanzado “grandes salvas de cohetes”, así como drones y fuego de artillería, contra Israel, lo que supuso uno de los bombardeos más intensos de la guerra. Fuentes de seguridad libanesas indicaron que el lanzamiento inicial incluyó cerca de 100 cohetes.

Agencias AP y Reuters