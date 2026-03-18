Israel intensifica los ataques en Beirut y en Irán y anticipa un día de “sorpresas importantes en todos los frentes”

JERUSALÉN.- Israel intensificó esta madrugada su ofensiva sobre Beirut, en lo que constituye uno de los ataques aéreos más intensos contra el centro de la capital libanesa en décadas, por el que murieron al menos 12 personas, y advirtió que “se esperan sorpresas importantes a lo largo del día en todos los frentes”.

La presión sobre el Líbano ocurre luego que Israel confirmara ayer la muerte de Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, figura clave del régimen, y del jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani, ambos abatidos durante una serie de bombardeos nocturnos en Teherán.

Este miércoles, en tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el jefe de Inteligencia iraní Esmail Khatib fue abatido durante la madrugada en medio de un operativo en Teherán.

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar “a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional”.

“Seguiremos cazándolos a todos”, agregó.

“A lo largo de este día [miércoles] se esperan sorpresas importantes en todos los frentes que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbollah en Líbano”, añadió.

En simultáneo, el ejército israelí intensificó en las últimas horas sus ataques contra el Líbano y su ofensiva terrestre en el sur en persecución del grupo Hezbollah.

Ataques en el centro de Beirut - - AFP

Durante la madrugada, aviones de combate de Israel bombardearon el centro de Beirut y destruyeron edificios residenciales en uno de los ataques más intensos en décadas, en el que se reportaron al menos 12 muertos y 41 heridos, lo que supone una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Según se informó, uno de los fallecidos es un responsable de Al Manar TV, el canal del movimiento proiraní Hezbollah, que el 2 de marzo abrió un frente con Israel 48 horas después de que el Estado hebreo y Estados Unidos empezaran a atacar a Irán.

Se trata de Mohammad Sherri, que dirigía programas de temática política, según precisó la cadena.

Beirut ANWAR AMRO - AFP

Ataques

En el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, Israel advirtió a los residentes que abandonaran un edificio que, según afirmó, era utilizado por Hezbollah, y que a continuación arrasó por completo. Un video verificado por Reuters mostró cómo la estructura se desmoronaba hasta convertirse en polvo al ser alcanzada al amanecer.

Abu Khalil, que vive en la zona, dijo que había ayudado a la gente a escapar de las casas cercanas esa misma mañana tras la advertencia israelí. “Es solo una operación para hacer daño, para aterrorizar a la gente, para aterrorizar a los niños”, declaró, insistiendo en que no había objetivos militares en las inmediaciones.

No se emitieron avisos similares para los ataques que alcanzaron edificios de departamentos en otros dos distritos del centro, según las autoridades locales.

Un edificio se derrumbó en Beirut tras un ataque israelí

Israel también ha lanzado una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. El miércoles reconoció que sus tropas dispararon por error desde un tanque contra una base de la ONU una semana después del inicio de la guerra, hiriendo a tres cascos azules de Ghana.

Las autoridades libanesas afirman que 900 personas han perdido la vida en el país y que 800.000 se han visto obligadas a huir de sus hogares. El grupo de derechos humanos iraní HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo el lunes que se estima que más de 3.000 personas han perdido la vida en Irán desde que comenzaron los ataques. Los bombardeos iraníes han causado víctimas mortales en Irak y en los estados del golfo Pérsico. Catorce personas han perdido la vida en Israel.

Israel y Estados Unidos aseguraron que el objetivo de su guerra es impedir que Irán pueda proyectar su fuerza más allá de sus fronteras y destruir sus programas nucleares y de misiles. También han instado a los iraníes a levantarse y derrocar a sus gobernantes clericales, apenas unas semanas después de que las autoridades mataran a miles de manifestantes antigubernamentales.

Sin embargo, no ha habido señales de disidencia organizada dentro de Irán desde que comenzaron los bombardeos. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que el martes atacaron objetivos en Teherán, entre los que se encontraban la sede de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria encargada de reprimir los disturbios y un centro de mantenimiento vinculado a las fuerzas de seguridad interna de Irán.

Irán informó al organismo de control nuclear de la ONU de que un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr el martes por la noche, pero no causó daños ni heridos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación.

Instalaciones de gas

Como parte de la embestida, Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, asociadas al campo en alta mar de Pars Sur, provocando un incendio, según informó la televisión estatal iraní.

“Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de Pars Sur, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista”, reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

Agencias AFP y Reuters