Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 18 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
La OEIA informó que Irán comunicó que un proyectil golpeó una planta nuclear
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán le comunicó que un proyectil extranjero alcanzó a golpear la planta nuclear de Bushehr.
En ese sentido, el titular del organismo, el argentino Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear.
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026
Imágenes del ataque de Irán sobre Israel
Australia advierte que un misil iraní impacto cerca de uno de sus cuarteles militares en Emiratos Árabes
El primer ministro de Australia afirma que un misil iraní impactó cerca de su cuartel general militar en Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos.
“A las 9.15 de esta mañana, en la base Al Minhad, que Australia tiene en los Emiratos Árabes Unidos, un proyectil iraní impactó cerca de dicha base”, declaró Anthony Albanese.
“Puedo confirmar que ningún miembro del personal australiano resultó herido y que todos están completamente a salvo”, añadió.
Líbano: seis muertos y 24 heridos por ataques israelíes en Beirut
Dos bombardeos israelíes en el centro de Beirut causaron el miércoles al menos seis muertos y 24 heridos, informó el Ministerio de Salud de Líbano, tras aclarar que se trata de un saldo preliminar.
“También se recuperaron restos humanos en el sitio y sus identidades serán determinadas tras efectuar pruebas de ADN”, indicó el ministerio en un comunicado.
Otra empresa aerocomercial suspende sus vuelos ante la escalada en Medio Oriente
La empresa Pakistan International Airlines decidió suspender sus operaciones de vuelo hacia la ciudad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, durante las próximas 48 horas.
Según explicaron desde la compañía aérea la decisión se tomó por motivos de seguridad. Sin embargo, aclararon que la aerolínea operará vuelos únicamente a Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos durante este período.
Arabia Saudí asegura que interceptó un ataque de drones iraníes
El gobierno de Arabia Saudí aseguró que ha interceptado una serie de ataques drones provenientes de Irán gracias a la combinación de las defensas aéreas nacionales y las de Kuwait.
El Ministerio de Defensa saudí declaró en dos comunicados que había destruido seis drones en el este del país. “Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando actualmente ataques hostiles con cohetes y drones”, publicó también el ejército de Kuwait en X.
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