Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 18 de marzo

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán le comunicó que un proyectil extranjero alcanzó a golpear la planta nuclear de Bushehr.

En ese sentido, el titular del organismo, el argentino Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear.