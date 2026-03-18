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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 18 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Una bandera iraní ondea frente al edificio del reactor de la planta de energía nuclear de Bushehr, el 21 de agosto de 2010, en las afueras de la ciudad sureña de Bushehr, Irán (Archivo)
Una bandera iraní ondea frente al edificio del reactor de la planta de energía nuclear de Bushehr, el 21 de agosto de 2010, en las afueras de la ciudad sureña de Bushehr, Irán (Archivo) Vahid Salemi - AP

La OEIA informó que Irán comunicó que un proyectil golpeó una planta nuclear

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán le comunicó que un proyectil extranjero alcanzó a golpear la planta nuclear de Bushehr.

En ese sentido, el titular del organismo, el argentino Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear.

Imágenes del ataque de Irán sobre Israel

Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP
Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP
Fuerzas de seguridad y rescatistas israelíes se congregan en una estación de tren alcanzada por metralla tras un ataque iraní en Tel Aviv el 18 de marzo de 2026. Un ataque con misiles iraníes causó la muerte de dos personas cerca del centro comercial israelí de Tel Aviv, según informaron los servicios médicos el 18 de marzo, mientras la compañía ferroviaria nacional suspendía sus operaciones debido al impacto de metralla en una estación de la ciudad
Fuerzas de seguridad y rescatistas israelíes se congregan en una estación de tren alcanzada por metralla tras un ataque iraní en Tel Aviv el 18 de marzo de 2026. Un ataque con misiles iraníes causó la muerte de dos personas cerca del centro comercial israelí de Tel Aviv, según informaron los servicios médicos el 18 de marzo, mientras la compañía ferroviaria nacional suspendía sus operaciones debido al impacto de metralla en una estación de la ciudadJACK GUEZ - AFP
Soldados inspeccionan un apartamento dañado por un ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Soldados inspeccionan un apartamento dañado por un ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP
Varias personas se congregan en el lugar donde un apartamento resultó dañado por un ataque con misiles, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Varias personas se congregan en el lugar donde un apartamento resultó dañado por un ataque con misiles, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP

Australia advierte que un misil iraní impacto cerca de uno de sus cuarteles militares en Emiratos Árabes

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese
El primer ministro de Australia, Anthony AlbaneseLukas Coch - AAPIMAGE

El primer ministro de Australia afirma que un misil iraní impactó cerca de su cuartel general militar en Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos.

“A las 9.15 de esta mañana, en la base Al Minhad, que Australia tiene en los Emiratos Árabes Unidos, un proyectil iraní impactó cerca de dicha base”, declaró Anthony Albanese.

Líbano: seis muertos y 24 heridos por ataques israelíes en Beirut

Dos bombardeos israelíes en el centro de Beirut causaron el miércoles al menos seis muertos y 24 heridos, informó el Ministerio de Salud de Líbano, tras aclarar que se trata de un saldo preliminar.

“También se recuperaron restos humanos en el sitio y sus identidades serán determinadas tras efectuar pruebas de ADN”, indicó el ministerio en un comunicado.

Otra empresa aerocomercial suspende sus vuelos ante la escalada en Medio Oriente

La empresa Pakistan International Airlines decidió suspender sus operaciones de vuelo hacia la ciudad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, durante las próximas 48 horas.

Según explicaron desde la compañía aérea la decisión se tomó por motivos de seguridad. Sin embargo, aclararon que la aerolínea operará vuelos únicamente a Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos durante este período.

Arabia Saudí asegura que interceptó un ataque de drones iraníes

El gobierno de Arabia Saudí aseguró que ha interceptado una serie de ataques drones provenientes de Irán gracias a la combinación de las defensas aéreas nacionales y las de Kuwait.

El Ministerio de Defensa saudí declaró en dos comunicados que había destruido seis drones en el este del país. “Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando actualmente ataques hostiles con cohetes y drones”, publicó también el ejército de Kuwait en X.

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