Video: la impactante lluvia de pétalos de rosa en el Panteón de Roma por Pentecostés

Como ocurre cada año durante la celebración de Pentecostés, el interior del Panteón de Roma se transformó este domingo en el escenario de uno de los rituales más antiguos y simbólicos de la cristiandad. Miles de fieles asistieron al tradicional espectáculo litúrgico, coordinado por los bomberos locales.

Al término de la misa, miembros de los Vigili del Fuoco ascendieron hasta la cúpula del histórico templo para arrojar pétalos rojos a través del óculo central, una abertura circular de nueve metros de diámetro que corona la estructura. La lluvia de flores cayó lentamente sobre los presentes mientras resonaban cánticos religiosos en el interior del edificio.

Rito del Pentecostés

El rito representa el descenso de las lenguas de fuego del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, tal como se relata en el episodio bíblico de Pentecostés.

Origen de una tradición

Después de la Pascua y la Navidad, Pentecostés es una de las festividades más importantes para el cristianismo, ya que conmemora la llegada del Espíritu Santo, ocurrida —según la tradición bíblica— cincuenta días después de la resurrección de Jesús.

El término proviene del griego Pentekosté y del latín Pentecoste, que significan precisamente “quincuagésimo”, en alusión al tiempo transcurrido desde la Pascua. El término hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta esta celebración. Y por tratarse del nombre de una festividad sagrada, debe escribirse con mayúscula inicial.

La celebración tiene su origen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Allí se relata que, mientras los discípulos estaban reunidos, “se oyó un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento” y aparecieron “lenguas como de fuego” que se posaron sobre cada uno de ellos.

La obra Pentecostés, de El Greco, representa al Espíritu Santo descendiendo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles de Jesucristo El Greco

A partir de ese momento, los discípulos adquirieron el poder de hablar en diferentes lenguas y fueron capaces de comunicarse con personas de diferentes idiomas y culturas. Este acontecimiento se considera una manifestación del Espíritu de Dios y la promesa cumplida de Jesús de enviar al Consolador.

Según la doctrina católica, el Espíritu Santo constituye la tercera persona de la Santísima Trinidad, junto al Padre y al Hijo.

Las celebraciones pueden variar según las tradiciones y costumbres locales, pero a menudo incluyen servicios religiosos especiales, oraciones, cánticos y lecturas bíblicas.

Pentecostés (1546), de Tiziano Tiziano

En Roma, el ritual de los pétalos rojos en el Panteón se convirtió en una de las ceremonias más impactantes y reconocidas de esta fecha litúrgica.