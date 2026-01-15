Video: La Sagrada Familia colocó una pieza clave en las obras para la tan ansiada etapa final

Después de convertirse, en octubre de 2025, en la iglesia más alta del mundo, la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona sigue rompiendo récords: este miércoles se anunció que se colocó el cuarto brazo horizontal de la cruz que se está construyendo en su parte superior. Tal como plantearon las autoridades el año pasado, el objetivo es que las obras finalicen para junio, para la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

La última pieza a colocar será el brazo superior de la cruz y, en su interior, la escultura del Angus Dei. Según destacaron a través de la cuenta oficial de X de la Sagrada Familia, una vez finalizada, la cruz tendrá 17 metros de altura.

Barcelona: así esta la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona espera tener finalizada su torre más alta para la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, evento para el cual ha sido invitado el papa León XIV. “La solicitud de asistencia del Santo Padre ya está tramitada, está en El Vaticano y esperamos que a lo largo de este mes tengamos la respuesta”, señaló el año pasado Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del templo.

Sin embargo, la finalización de la torre de Jesucristo -la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí- está prevista para las próximas semanas o meses. De esta manera, la basílica alcanzará los 172,5 metros de altura y la torre central solo quedará por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuic, que seguirá dominando el cielo de Barcelona.

La eucaristía será uno de los momentos cumbre de los actos que se extenderán por varios meses, según indicó la junta que financia la construcción del templo con donativos privados y principalmente con las entradas de los turistas. Muchos usuarios de las redes sociales celebraron las nuevas obras y manifestaron su intención de visitar la basílica con las remodelaciones.

Barcelona: Basílica de la Sagrada Familia

A finales de octubre de 2025, la Sagrada Familia alcanzó los 162 metros y se convirtió en la iglesia más alta del mundo, superando a la iglesia mayor de Ulm, Alemania, que mide 161. Ocurrió después de la colocación de una parte de su torre central. De todos modos, las obras continuarán en el emblemático sitio y se estima que todas las obras -incluyendo cambios en las fachadas y decoraciones en su interior- terminarán dentro de una década.

La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882, pero Gaudí nunca esperó que fuese completada durante su vida. De hecho, sólo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando él murió, el 10 de junio de 1926.

Basílica de la Sagrada Familia

En tanto, los trabajos se han acelerado en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional y requirió remodelaciones y obras de mantenimiento. Personas de todo el mundo han quedado fascinadas por la estética única de Gaudí, que combina simbolismo católico y formas orgánicas. El dinero de las entradas se utiliza para financiar la construcción en curso. El año pasado, 4,9 millones de personas pagaron para visitarla.