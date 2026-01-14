Qué se sabe de las protestas en Irán: represión y ejecuciones contra manifestantes

Las protestas que se extienden por Irán desde el 28 de diciembre continúan creciendo en intensidad y alcance, en medio de una fuerte crisis económica y una respuesta cada vez más dura del régimen. Organismos de derechos humanos denuncian cientos de muertos, miles de detenidos y ejecuciones vinculadas a las manifestaciones, mientras el gobierno mantiene severas restricciones a la información.

Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos, tras el desplome de la moneda iraní, el rial, y la suba de precios de alimentos y combustibles. Con el correr de los días, las consignas se ampliaron y pasaron a cuestionar directamente al sistema político y religioso que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas.

Desde el jueves 28 de diciembre, se registran protestas sin precedentes contra el gobierno de la República Islámica de Irán Getty Images

Represión, muertos y denuncias internacionales

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, indicó que ya se registraron más de 500 protestas en todo el territorio iraní. Según esos informes, el número de muertos supera los 500 y las detenciones se cuentan por miles, aunque advirtió que el balance real podría ser mayor debido a la falta de acceso a datos oficiales. El gobierno iraní no difundió cifras propias.

La represión incluyó cortes de internet, bloqueos a las comunicaciones telefónicas y fuertes restricciones al trabajo periodístico. En redes sociales circularon videos con escenas de disparos, detenciones violentas y enfrentamientos, aunque verificar ese material resulta difícil por el control estatal.

Iran Protestas

Por qué estallaron las manifestaciones

El detonante fue el agravamiento de la crisis económica: inflación anual cercana al 40%, fuerte devaluación del rial y aumentos en productos básicos. A eso se sumó un nuevo esquema de precios para la nafta subsidiada, que encareció aún más el costo de vida.

Si bien el malestar tiene origen económico, también hay un trasfondo político. La desconfianza hacia el régimen se arrastra desde hace años y se intensificó tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, una joven de 22 años que falleció estando bajo custodia policial, un hecho que desató protestas en todo el país.

Manifestación iraní en Los Angeles

Presión externa y advertencias de Estados Unidos

La situación ocurre en un contexto internacional adverso para Teherán. Sus alianzas regionales se debilitaron tras los conflictos en Medio Oriente y el país sigue bajo duras sanciones. En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Washington sigue “muy de cerca” lo que ocurre y lanzó amenazas si continúan las muertes de manifestantes.

“La ayuda está en camino”, prometió Trump. Además de la crisis interna, persiste la preocupación internacional por el programa nuclear iraní, que volvió a tensar la relación con Occidente y sumó presión diplomática en un momento de alta inestabilidad social.

El presidente Donald Trump prometió ayuda a los iraníes Alex Brandon - AP

Un escenario abierto y sin señales de distensión

Hasta ahora, no hay indicios de que el gobierno iraní esté dispuesto a ceder. Las fuerzas de seguridad mantienen el control en las calles y las denuncias por ejecuciones y condenas rápidas contra manifestantes refuerzan el clima de temor.

Mientras tanto, las protestas siguen activas en distintas provincias y el conflicto se mantiene como uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente, con impacto tanto interno como internacional.