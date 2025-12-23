MADRID.- Una inmensa alegría viven los trabajadores de la sede central de la marca de moda española Bimba y Lola, ubicada en la ciudad de Vigo, luego de que se sorteara el premio de Navidad. La empresa jugó un solo número de la lotería y el monto de 1.250.000 euros fue repartido entre los empleados.

La firma jugó un único número, el 70.048, que obtuvo el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros, monto que fue distribuido entre empleados de oficinas y tiendas de toda España. Cada trabajador había participado con diferentes aportes —desde cinco euros en adelante— y el premio se repartió de manera proporcional a lo apostado, según informó el diario El Mundo.

Quienes invirtieron el monto mínimo recibieron al menos 31.250 euros por papeleta. El número ganador fue cantado a las 9.21 (hora local), en el sexto alambre de la primera tabla del sorteo.

📹 Aunque el segundo premio ha sido vendido íntegramente en Madrid, la plantilla de Bimba y Lola compró décimos de este número por internet. "Aún soy becaria, imagina la felicidad", contaba una de las trabajadoras https://t.co/yQ4l72TOU9 pic.twitter.com/j3rT1cHPSY — EL PAÍS (@el_pais) December 22, 2025

Durante la mañana del lunes, la sede central de la empresa se convirtió en una gran fiesta, con decenas de trabajadores que salieron a celebrarlo con la prensa. Espumante, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Las trabajadoras comentaron que cuando salió el premio, comenzó a escucharse un murmullo en las oficinas, que poco a poco fue creciendo. “Parecía que a alguien le había tocado la lotería, pero no me imaginaba que fuese a toda la empresa”, subrayó una de las empleadas.

Video: la sorpresa de los trabajadores de Bimba y Lola que ganaron cientos de miles de euros en el sorteo de Navidad

“Cuando lo dijeron pensé que era un chiste y lo primero que hice fue ir a buscar en el correo el comprobante para cerciorarme de que realmente lo había comprado”, indicó otra trabajadora de Bimba y Lola.

Algunas se acordaban de los compañeros que en esta ocasión no habían comprado el número, pero “son los que menos” ya que “la mayoría” lo tienen. Muchas dijeron que este dinero las ayudará a realizar un viaje “enorme” o servirá para “cambiar de auto”.

Entre las anécdotas, una becaria de la firma celebró haber recibido el premio el mismo día de su cumpleaños y contó que era la primera vez que participaba en la lotería.

Bimba y Lola cuenta con cerca de 1000 empleados en sus tiendas y cerca de 450 en sus oficinas, por lo que la suerte fue repartida por todo el país.

“Al final es eso: somos gente trabajadora y todo el mundo tiene hipotecas, tiene cosas que pagar, hijos y demás…”, celebró la encargada del local, quien también adelantó que el dinero le servirá para “tapar agujeros, como las hipotecas o cambiar el coche”. “La verdad es que estamos muy felices y hoy vamos a trabajar con otra alegría”, agregó.

Con información de Europa Press