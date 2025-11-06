Video: las dramáticas imágenes del tifón Kalmaegi, que dejó más de 100 muertos y 800.000 evacuados

El tifón Kalmaegi tocó tierra este jueves al norte de la provincia de Gia Lai en el centro de Vietnam. Según las imágenes que mostró LN+, el fenómeno meteorológico azotó la región con vientos feroces y lluvias torrenciales después de dejar más de 100 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas.

Se trata de una tormenta inusualmente fuerte para la región en noviembre, con vientos sostenidos de aproximadamente 183 km/h y ráfagas que alcanzaban hasta 220 km/h sobre el mar del sur de China mientras se acercaba a Vietnam, según indicaron meteorólogos.

El tifon Kalmaegi dejo mas de 90 muertos y 400.000 evacuados en Filipinas

Cómo está la situación en Vietnam

Las provincias centrales de Vietnam ya están tambaleándose por las inundaciones debido a lluvias récord. Se estima que Kalmaegi descargará más de 600 milímetros de lluvia en algunas áreas.

Las autoridades dijeron que más de 537.000 personas fueron evacuadas de cinco provincias, incluidas Hue, Da Nang y Dak Lak, a medida que las aguas de las inundaciones aumentaban y se avecinaban deslizamientos de tierra.

En la isla de Ly Son, en la provincia de Quang Ngai, se reportaron tres pescadores desaparecidos después de que su barco fuera arrastrado por fuertes olas. Se lanzó una operación de búsqueda, pero luego se suspendió debido al empeoramiento del clima, informó la prensa local. Mientras tanto, Da Nang y Khanh Hoa guiaron 61.000 barcos que transportaban a casi 290.000 trabajadores a refugios seguros.

Zonas residenciales se ven inundadas por el tifón Kalmaegi a su paso por ciudad Cebú, en el centro de Filipinas Jacqueline Hernandez - AP

En ciudades costeras como Danang, olas de hasta 3 metros de altura golpearon la costa y fuertes vientos arrancaron árboles en la provincia de Dak Lak. Muchas casas en Quy Nhon, también una ciudad costera, quedaron sin electricidad durante horas.

El centro financiero del país, la ciudad de Ho Chi Minh, también enfrenta un mayor riesgo de inundaciones severas. Se esperan mareas altas en el río Saigón, y las autoridades advirtieron que la lluvia podría inundar zonas bajas.

Las consecuencias del tifón en Filipinas

En Filipinas, el tifón afectó a casi 2 millones de personas y desplazó a más de 560.000 residentes en zonas rurales, incluidos casi 450.000 que fueron evacuados a refugios de emergencia, informó la Oficina de Defensa Civil.

Residentes son evacuados a terrenos más seguros mientras el tifón Kalmaegi se acerca a la zona de San Miguel, en la provincia de Leyte, Filipinas Philippine Coast Guard

La declaración de “estado de calamidad nacional”, realizada durante una reunión con autoridades de respuesta a desastres para evaluar las secuelas del tifón, permitirá al gobierno desembolsar fondos de emergencia con más rapidez, evitar el acaparamiento de alimentos y el aumento excesivo de los precios.

Los funcionarios que responden a desastres advirtieron que otra tormenta tropical en el Pacífico podría fortalecerse hasta convertirse en un supertifón y azotar el norte de Filipinas a principios de la próxima semana.

Con información de AP