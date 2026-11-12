Video: un soldado retó a un cuestionado funcionario de Donald Trump en el Cementerio de Arlington

WASHINGTON.— Un soldado que custodiaba la Tumba del Soldado Desconocido retó verbalmente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a un grupo de asesores y miembros del personal que lo acompañaban tras una ceremonia del Día de los Veteranos el miércoles en el Cementerio Nacional de Arlington.

El episodio quedó registrado en un video que muestra a Hegseth, quien esta semana logró esquivar un intento de juicio político, tomándose fotos en los escalones situados frente a la tumba junto a su esposa, Jennifer; el jefe de despacho, Ricky Buria; el subjefe de despacho, Patrick Weaver; y la asesora Tami Radabaugh.

Cuando el grupo dejó de tomarse fotos, se escuchó una carcajada fuerte, y el soldado que custodiaba la tumba gritó que “todos los visitantes mostrarán en todo momento un ambiente de silencio y respeto”. Las imágenes fueron captadas por CNN.

Un soldado retó a Pete Hegseth por reírse mientras se sacaba fotos en la Tumba del Soldado Desconocido

Sean Parnell, el principal portavoz del Pentágono, manifestó que “mientras se conmemoraba este día solemne, un soldado recordó de manera correcta y respetuosa a todos que debían mantener el decoro”.

“El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y siempre honrarán— los sacrificios que nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo”, añadió.

Pete Hegseth y Donald Trump Getty Images/ BBC Mundo

La tumba es considerada uno de los monumentos de guerra más solemnes y venerados de Estados Unidos y alberga el lugar de descanso final de soldados no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Es custodiada las 24 horas —sin importar el clima— por un soldado del 3er Regimiento de Infantería del Ejército de Estados Unidos, también conocido como “The Old Guard”, desde 1948.

La Tumba del Soldado Desconocido en Arlington, Virginia war.gov

Hegseth y su personal estaban en la tumba como parte de una ceremonia de conmemoración del Día de los Veteranos a la que también asistieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y su vice, JD Vance.

Poco después del episodio, la representante demócrata Gwen Moore expresó que el incidente muestra la “absoluta falta de idoneidad para el cargo” por parte de Hegseth.

Intento de juicio político

El incidente se produjo menos de un día después de que Hegseth sobreviviera por un estrecho margen a un intento de someterlo a juicio político en el Congreso.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el martes la resolución por su conducta en el cargo y su manejo de la guerra en Irán. La votación se produjo mientras los republicanos lidian con las consecuencias de sus derrotas en las elecciones legislativas, que algunos en su partido atribuyeron a la guerra en Irán y al consiguiente aumento de los precios de la nafta.

Pete Hegseth CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero después de que Trump expresó un fuerte apoyo a Hegseth, los legisladores republicanos respaldaron en gran medida al secretario esta semana. Rechazaron el intento de juicio político encabezado por el republicano Thomas Massie y respaldado por los demócratas.

La votación podría simplemente retrasar el intento de juicio político contra Hegseth, ya que los demócratas se alistan para tomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir de enero.

Hegseth arremetió el martes contra los esfuerzos para destituirlo, refiriéndose a Massie como un legislador rebelde y argumentando que no había cometido ninguno de los delitos graves que establece la Constitución para iniciar un juicio político. Calificó las acciones como una acusación contra los miembros de las fuerzas armadas del país y sus logros, asegurando que la propuesta estaba socavando a las fuerzas estadounidenses “en tiempo real”.

“Esto no es patriotismo, esto es sabotaje”, puntualizó Hegseth.

La resolución de Massie incluía ocho cargos de juicio político. Se centró en gran medida en la guerra contra Irán, pero también incluyó referencias al papel de Hegseth en la ejecución de acciones militares en Yemen y Venezuela.

Massie, quien dejará el Congreso en enero después de perder en sus primarias ante un rival respaldado por Trump, asegura que Hegseth “ejecutó e implementó órdenes ilegales deliberadamente”.

Agencias AP y AFP