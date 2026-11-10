Secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el pedido de ‘impeachment’: “Los estadounidenses merecen saber la verdad”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó este martes 10 de noviembre el pedido de impeachment impulsado por el representante republicano Thomas Massie y lo calificó de “espectáculo político”. Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, defendió su conducción de la guerra contra Irán y otras operaciones militares, un día después de que el legislador presentara una resolución para promover su destitución, según informó AP.

Qué dijo Pete Hegseth sobre el pedido de impeachment

En su primera conferencia desde el Pentágono en seis meses, Hegseth describió la iniciativa como “un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, de acuerdo con AP. También sostuvo que los cuestionamientos de Massie corresponden a diferencias sobre decisiones de gobierno y carecen de fundamento para activar el mecanismo constitucional de destitución.

“El remedio apropiado para un desacuerdo político es la legislación, el debate, la próxima elección presidencial”, afirmó el funcionario. Su defensa se concentró en cuestionar la naturaleza de las acusaciones y reivindicar las operaciones ejecutadas bajo la administración de Donald Trump.

El secretario también vinculó el procedimiento con sus consecuencias para las Fuerzas Armadas. Según la cobertura de AP, sostuvo que la iniciativa transmite a Irán, los carteles y otros adversarios que Estados Unidos castigaría a sus militares y dirigentes civiles por ejecutar operaciones que él considera legales.

Qué acusa Thomas Massie al secretario de Defensa

Massie, representante de Kentucky, presentó ocho artículos de impeachment el lunes 9 de noviembre. La resolución cuestiona principalmente la guerra contra Irán e incluye señalamientos sobre operaciones en Yemen y Venezuela.

Según consignó Reuters, entre las acusaciones contra Hegseth figuran:

Conducir una guerra sin autorización del Congreso ,

, Incumplir normas destinadas a reducir las víctimas civiles,

Ordenar ejecuciones extrajudiciales.

El Secretario de Defensa Pete Hegseth habla durante la conferencia de prensa celebrada este martes 10 de noviembre en Washington Nathan Howard - FR171771 AP

La disputa también tiene un impacto económico para los hogares residentes en Estados Unidos. Ya que las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz durante el conflicto elevaron los precios internacionales del petróleo, lo que impactó directamente en el transporte y en los precios de los alimentos.

Trump mantiene su respaldo al jefe del Pentágono. Según AP, el presidente destacó la captura de Nicolás Maduro en enero y las operaciones contra Irán como argumentos para defender la continuidad de su secretario. “Es culpable de dos cosas, básicamente de ganar dos guerras… creo que salvamos a Oriente Próximo y a Israel juntos. Y es terriblemente difícil decir que hay que abrir un juicio político contra alguien que consiguió eso”, declaró Trump el domingo a la prensa a su regreso a Washington desde Florida, donde había pasado el fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago.

Cómo funciona el ‘impeachment’ y qué hace falta para destituir a un funcionario público en EE.UU.

La presentación de la resolución deja pendiente una decisión de la Cámara de Representantes. Según explica el Senado, esa cámara debe aprobar los cargos por mayoría simple; después corresponde al Senado celebrar el juicio y decidir si condena al funcionario. La destitución exige el apoyo de dos tercios de los senadores presentes.

El archivo histórico del Senado aporta un antecedente: en 1876, la Cámara aprobó cinco artículos contra el secretario de Guerra William Belknap por corrupción, incluso después de su renuncia. El Senado lo absolvió porque ninguno reunió los dos tercios necesarios para condenarlo.

En el caso de Hegseth, AP señaló que una votación podría llegar a mediados de esta semana, aunque el recorrido sigue abierto. Los líderes de la Cámara también pueden intentar bloquear la resolución mediante una moción para archivarla.