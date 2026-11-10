El líder del Pentágono calificó como una “farsa” el intento para destituirlo y defendió su accionar en la guerra en Irán

WASHINGTON.- Luego de que un congresista republicano le iniciara un proceso de destitución bajo acusaciones de violar la Constitución por su gestión de la guerra contra Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó la iniciativa como una “farsa” y defendió con vehemencia el accionar de la administración de Donald Trump en las operaciones militares en el extranjero.

“Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento. Es el intento de un hombre, en sus últimos días en el Congreso, de causar daño a este presidente, a este país y, lo que resulta aún más irresponsable, a los combatientes que lo defienden”, señaló esta mañana Hegseth, al apuntar contra la resolución de impeachment presentada el lunes por el congresista republicano Thomas Massie (Kentucky).

"What one disgruntled and defeated congressman is attempting is not oversight, and it's not accountability. It's a political spectacle, a personal manifesto driven by ego and resentment," Defense Secretary Pete Hegseth says as lawmakers are expected to vote on his impeachment… pic.twitter.com/MVAlzrrlZ3 — CBS News (@CBSNews) November 10, 2026

“Es una farsa, un truco, y todo el mundo lo sabe. En los 250 años de nuestra república, ningún secretario de Defensa ha sido sometido a un proceso de destitución por llevar a cabo operaciones militares legales, que en nuestro caso fueron además exitosas”, agregó el funcionario, que ha enfrentado crecientes resistencias -incluso dentro de las filas republicanas- ante la impopularidad de la guerra contra Irán.

La de esta mañana fue la primera comparecencia de Hegseth desde mayo pasado, un periodo durante el cual el Ejército norteamericano ha mantenido operaciones militares contra las fuerzas del régimen iraní y ataques contra presuntas embarcaciones narcoterroristas en el Caribe.

Tras la conferencia de prensa en la sede del Pentágono, en Arlington, Trump respaldó a su secretario de Guerra y lo felicitó “por su defensa frente a un excongresista descontento, iracundo y derrotado”, en un mensaje en su red Truth Social. “¡Hegseth se lleva un sobresaliente! ¡Massie es un auténtico fracasado!“, escribió el presidente.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth. Getty Images/ BBC Mundo

Massie, un crítico de la administración Trump en varios frentes, entre ellos la guerra en Medio Oriente, presentó el lunes ante la Cámara de Representantes una resolución de 34 páginas para la destitución de Hegseth.

Hegseth señaló que los motivos del impulso bipartidista para lanzar el proceso en su contra no constituyen causas para una destitución, y los describió como “desacuerdos sobre políticas, no delitos graves, ni faltas, ni traición, ni soborno”, y agregó que la “vía adecuada para abordar un desacuerdo sobre políticas es la legislación, el debate y la próxima elección presidencial”.

Rep. Thomas Massie (R-KY) on Monday introduced updated articles of impeachment against Defense Secretary Pete Hegseth on the House floor on Monday, restarting a two-day clock for GOP leaders to schedule a vote.



In a 34-page impeachment resolution with eight articles, Massie… pic.twitter.com/GZKfxcGarQ — CBS News (@CBSNews) November 9, 2026

Massie, quien perdió sus elecciones primarias en mayo ante un candidato respaldado por Trump, presentó ocho artículos de juicio político contra el líder del Pentágono, tres de ellos centrados en su conducción de la guerra con Irán.

El congresista lo acusa de librar una guerra sin la autorización del Congreso y de continuar la campaña militar después de que los legisladores votaran para ordenarle al presidente que pusiera fin al conflicto o buscara autorización para continuarlo.

La resolución presentada por Massie también acusa a Hegseth de violar los plazos en virtud de la llamada resolución de poderes de guerra, de 1973, la cual requiere la retirada de las fuerzas norteamericanas de hostilidades no autorizadas después de 60 días, con una posible extensión de 30 días.

Los cargos restantes acusan a Hegseth de ejecutar ataques militares ilegales contra presuntos narcotraficantes; capturar ilegalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar el 3 de enero pasado en Caracas; llevar a cabo operaciones militares no autorizadas en Yemen, e ignorar las leyes destinadas a minimizar las bajas civiles.

Pete Hegseth, secretario de Guerra norteamericano. Photo by SAUL LOEB / AFP

“Seamos claros sobre lo que realmente hace esta resolución. Les dice a nuestros enemigos, Irán, los carteles y cualquier adversario que esté observando, que Estados Unidos está dispuesto a castigar a sus propios combatientes y a sus líderes civiles por haber ejecutado con éxito operaciones militares legales”, dijo Hegseth esta mañana.

“Les indica que un legislador díscolo, movido por una animadversión personal hacia el presidente, puede intentar vetar decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe debidamente electo”, añadió Hegseth, que también calificó el proceso de destitución como un “sabotaje”.

El funcionario defendió la guerra con Irán, lanzada por Estados Unidos en conjunto con Israel en un operativo el 28 de febrero pasado, y argumentó que se trató de “hacer lo correcto, aunque fuera difícil”.

El fiscal general, Todd Blanche, también rechazó el proceso contra Hegseth ante el creciente esfuerzo de impeachment en el Capitolio. “Está ejecutando la misión de Trump”, sostuvo, y aseguró que trabaja con el Departamento de Justicia para garantizar que las acciones del secretario de Guerra se mantengan dentro de la ley.

La presentación de Massie prepara el terreno para una votación decisiva sobre la posible destitución del líder del Pentágono, en medio del terremoto interno en el Partido Republicano ocasionado por la debacle electoral a manos de los demócratas la semana pasada, cuando la oposición recuperó el control del Congreso.

Es potestad del actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, decidir si la cámara votará sobre cada uno de los ocho artículos individualmente o si se considerarán como un paquete.

Aunque los líderes republicanos podrían retrasar el proceso, los demócratas podrían retomarlo una vez que asuman el control del Capitolio el 3 de enero próximo. La Constitución exige una mayoría de dos tercios en el Senado —un objetivo difícil de alcanzar— para condenar a un funcionario y destituirlo de su cargo.