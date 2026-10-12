Violencia en las escuelas en Francia: un adolescente le disparó con una escopeta al director de su colegio

AUBAGNE, Francia.– Un adolescente de 14 años fue detenido este lunes tras disparar con una escopeta de caza y herir al director de su escuela secundaria y a una profesora en Aubagne, en el sureste de Francia, cerca de Marsella, en un episodio que provocó escenas de pánico entre los estudiantes y volvió a poner en primer plano la preocupación por la violencia en los establecimientos educativos del país.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 (hora local) en el colegio Joseph-Lakanal. Según las autoridades, el joven abrió fuego contra el director, a quien hirió en los muslos y la parte baja de la espalda, y luego disparó contra una docente, que recibió un perdigón en un muslo. También efectuó un tercer disparo en un pasillo antes de ser reducido por un integrante del personal del establecimiento.

“Por una razón que se desconoce, disparó contra el director”, explicó el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski. La fiscalía de Marsella confirmó la detención del adolescente, que era alumno de la institución y no tenía antecedentes conocidos por delincuencia o radicalización, según las autoridades.

El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, señaló que un supervisor del colegio logró desarmar al joven antes de de que llegara la policía. Las dos víctimas fueron hospitalizadas, pero sus heridas no ponen en peligro sus vidas, según los primeros informes. Una tercera persona sufrió un rasguño leve.

Los alumnos reciben consuelo de sus padres al salir del instituto Joseph-Lakanal en Aubagne, después de que el director resultara herido por el disparo de un rifle de caza y un adolescente fuera detenido MIGUEL MEDINA - AFP

Los motivos del ataque todavía no fueron establecidos. Tampoco había indicios de que el episodio estuviera relacionado con las protestas estudiantiles que desde hace casi un mes sacuden los liceos franceses para reclamar mejores condiciones educativas, más personal y mayores recursos. La prefectura local precisó que el establecimiento no estaba afectado por esas movilizaciones.

Según la cadena BFM TV, el adolescente habría ingresado al colegio con la escopeta escondida en un estuche de guitarra. La investigación deberá determinar cómo consiguió el arma y cómo logró introducirla en el centro educativo.

“Entramos en pánico”

“Entramos en pánico y salimos corriendo”, relató una alumna. Según su testimonio, el profesor de matemáticas atribuyó inicialmente el ruido del primer disparo a unas obras cercanas. Después de una segunda detonación, sonó la alarma y los estudiantes comenzaron a abandonar las aulas y a correr hacia las salidas.

Tras conocerse el tiroteo, numerosos padres acudieron al establecimiento para retirar a sus hijos. Muchos permanecían frente al colegio hacia el mediodía, mientras la policía intervenía en el lugar.

Au principal et à l’enseignante blessés ce matin dans un collège à Aubagne, aux élèves et aux parents sous le choc, j’adresse ma pleine solidarité et mon total soutien.



Je salue le sang-froid et la réaction exemplaire de l’équipe éducative, qui a permis d’éviter le pire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con los heridos y las familias afectadas a través de un mensaje publicado en X. “Al director y a la profesora heridos esta mañana en un colegio de Aubagne, a los alumnos y a los padres conmocionados, les envío mi plena solidaridad y mi total apoyo”, escribió. Además, elogió la reacción del personal educativo y destacó su “sangre fría” y su respuesta ejemplar, que, según afirmó, permitió evitar consecuencias aún más graves.

Por su parte, la líder de extrema derecha Marine Le Pen, favorita en la carrera para suceder a Macron en las elecciones del año próximo, afirmó que el gobierno estaba perdiendo el control de la seguridad en las escuelas.

“Las escuelas, que deberían ser santuarios, son ahora lugares donde la gente se juega la vida. La inseguridad ha entrado en la escuela. Muchos alumnos y profesores acuden a ella con un nudo en el estómago”, dijo.

El episodio se produjo en un contexto de creciente tensión en el sistema educativo francés, atravesado tanto por las protestas estudiantiles como por una serie de ataques registrados en los últimos años dentro de las escuelas. Entre los casos que conmocionaron al país figura el asesinato de una adolescente de 15 años en un ataque con arma blanca en Nantes, en abril de 2025.

Protestas en medio de la violencia

El tiroteo coincidió con una nueva jornada de incidentes durante las movilizaciones estudiantiles. Al menos ocho integrantes del personal educativo resultaron heridos este lunes, según informó el Ministerio de Educación, en la víspera de otra jornada de huelgas y protestas convocada en apoyo al movimiento.

Aunque las interrupciones de clases disminuyeron, las autoridades advirtieron sobre un aumento de los episodios violentos. El ministerio informó que 130 establecimientos permanecían cerrados el lunes, frente a los 172 registrados el viernes anterior, y que las movilizaciones afectaban a 27 departamentos, seis menos que en la jornada previa.

El gobierno señaló que los incidentes estaban especialmente concentrados en las regiones educativas de Créteil, Burdeos y Lyon. Sin embargo, las cifras oficiales no incluyen necesariamente a todos los establecimientos afectados por bloqueos parciales o manifestaciones que no impidieron el ingreso de los alumnos.

En Reims, dos agentes resultaron heridos durante un ataque con morteros contra el personal de un centro educativo, según informó el fiscal local, François Schneider. Uno de los agentes recibió un impacto en la espalda, precisó el alcalde de la ciudad, Arnaud Robinet, quien expresó su indignación por lo ocurrido.

Agentes de la policía antidisturbios permanecen tras unos residuos en llamas mientras manifestantes y estudiantes de secundaria se reúnen frente al Liceo Toulouse-Lautrec ED JONES - AFP

Macron, condenó los episodios de violencia y pidió que las movilizaciones se desarrollen “con calma, orden y respeto por las personas y la propiedad”. También sostuvo que las demandas de los estudiantes merecen instancias de consulta y debate, en lugar de incidentes violentos.

El mandatario afirmó, además, que algunos sectores habían intentado instrumentalizar el descontento juvenil, en una referencia a La Francia Insumisa, la formación de izquierda que respalda parte de las reivindicaciones estudiantiles.

El Ejecutivo comenzó a desplegar 3000 docentes suplentes, una medida anunciada la semana pasada para responder a las necesidades de personal. Los ministros de Educación y del Interior tenían previsto trasladarse al colegio de Aubagne durante la jornada.

Agencias AFP y Reuters