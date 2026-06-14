Violentos disturbios entre policías y manifestantes en Ginebra en la previa del G7 en Francia

GINEBRA.– Mientras unas 20.000 personas protestaban este domingo en contra de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se llevará a cabo en la vecina Francia, decenas de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, incendiaron un auto y destrozaron las ventanas de un banco en Ginebra.

En la ciudad de Suiza, los negocios fueron tapiados y cientos de policías antidisturbios fueron desplegados en las calles ante la preocupación previa por la violencia.

Ecologistas y feministas se unieron a opositores al imperialismo, defensores de los medios independientes, partidarios de los derechos palestinos y otros en un parque junto al lago en la ciudad suiza para una marcha a través de la ciudad. Un barco cuya vela decía “No G7” pasó flotando, mientras bañistas y nadadores disfrutaban bajo cielos azules.

La policía utilizó gas lacrimógeno en respuesta a los proyectiles que les lanzaban los manifestantes e incautó cuchillos y artefactos pirotécnicos. Los bomberos acudieron al lugar de un auto Tesla en llamas a solo unos minutos de la ruta de la marcha, mientras la policía antidisturbios acordonaba la zona para que pudieran trabajar. Una multitud se congregó cerca, muchos sosteniendo teléfonos móviles para filmar los daños.

Se lanzan bengalas contra la policía durante una manifestación "No al G7" en Ginebra, Suiza Laurent Cipriani - AP

En otro punto de la ruta de la marcha, las barreras de madera de un Banque du Leman fueron arrancadas y las ventanas destrozadas. Al final de la tarde, Alexandre Brahier, vocero de la policía de Ginebra, dijo que se ordenó a los manifestantes dispersarse tras varios incidentes. Indicó que 20.000 personas participaron, incluidos 600 militantes del llamado “Bloque Negro” .

Entre la multitud había un grupo de jóvenes que vestían remeras negras con capucha y máscaras, que se reunieron detrás de una pancarta anti-Trump. También podían verse carteles que decían “Antisemita nunca, antisionista siempre”.

Los organizadores de la protesta imprimieron un manual para los manifestantes que incluía un mapa del perímetro de seguridad, consejos sobre cómo equiparse para la marcha y recomendaciones sobre cómo comportarse si eran detenidos por la policía.

Esta fotografía muestra un auto Tesla en llamas durante una manifestación de la coalición "No-G7", formada por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda "contra el fascismo y el imperialismo" FABRICE COFFRINI - AFP

El reclamo de los participantes apuntaba contra la concentración de poder político y económico que simboliza el foro, que se celebrará entre el 15 y el 17 de junio en Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán, y reunirá a los líderes de Francia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con la Unión Europea.

“Para mí, es una reunión de ricos que demuestra una vez más cómo los ricos pueden hacerse aún más ricos mientras los pobres se quedan atrás”, dijo la manifestante Pippa Saugy.

Clélia Colin, otra manifestante, dijo que quería plantear el tema de la desigualdad de género. “Los valores representados por el G7 son completamente misóginos y contribuyen a la desigualdad porque no existe absolutamente ninguna igualdad”, dijo Colin.

Los manifestantes portan una pancarta mientras participan en una concentración de una coalición "No al G7" de más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda "contra el fascismo y el imperialismo", un día antes del inicio de la cumbre GABRIEL MONNET - AFP

Las autoridades suizas y francesas han desplegado a miles de policías para proporcionar seguridad para la cumbre de tres días. Los líderes tienen previsto debatir asuntos que incluyen Medio Oriente, Ucrania y los desequilibrios económicos globales.

Las autoridades bloquearon autopistas, prohibieron reuniones no autorizadas y prometieron apoyo financiero para los negocios que podrían verse afectados por disturbios. Decenas de tiendas y negocios cubrieron sus escaparates con tablones de madera como precaución, temerosos de la agitación que dejó un rastro de daños en Ginebra durante una cumbre similar en Evian en 2003. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por autopista permanecerán abiertos.

Los manifestantes se estuvieron reuniendo durante días antes de la marcha del domingo en Ginebra, la ciudad más grande de la zona y punto de reunión designado para los activistas que se oponen al G7.

El residente Robin Hedz lamentó el “desastre” y expresó su desconcierto por la “pared de madera por todas partes”, aunque reconoció los recuerdos de los daños causados por los disturbios de hace más de 20 años.

Los manifestantes portan pancartas durante una protesta de una coalición "No al G7" FABRICE COFFRINI - AFP

Una flotilla de unos 20 barcos apareció el sábado en el lago Lemán frente a la costa de Evian, con pancartas contra el G7 y a favor de los palestinos. Unos 20 manifestantes fueron detenidos el viernes por la noche, según informes de medios suizos.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y de la gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre, justo al otro lado de la frontera. Habrá más de 800 agentes franceses de control fronterizo activos, frente a unos 60 normalmente.

Los gendarmes franceses patrullaban el sábado en lanchas frente a la costa de Evian, y un agente izó un voluminoso dispositivo de interceptación de drones como muestra de las medidas de seguridad que se están implementando para la cumbre.

Un vidrio roto con un folleto que decía "No al G7, ni aquí ni en ningún otro lugar" durante una manifestación de una coalición "No al G7" de más de 60 asociaciones FABRICE COFFRINI - AFP

Las protestas no son nada nuevo en torno a este tipo de reuniones de élite. Esta vez, los activistas quieren expresar su frustración con el liderazgo de Trump en asuntos tan diversos como los aranceles, la guerra en Irán y el clima, o incluso poner de relieve sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La cumbre del G7 se celebra mientras Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

“Tenemos mucho miedo de la política y las políticas de Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes”, afirmó Françoise Nyffeler, vocero de la coalición NoG7, que ha organizado la manifestación y la marcha del domingo.

“El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas”, añadió.

Agencias AP, AFP y Reuters