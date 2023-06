Vladimir Putin admite que la contraofensiva de Ucrania ya empezó: “Hasta ahora fracasaron”

escuchar

KIEV.- La anunciada contraofensiva de Ucrania para recuperar los territorios ocupados por Moscú ya empezó, pero no logró “sus objetivos”, afirmó este viernes el presidente ruso, Vladimir Putin, en un momento en el que arrecian los combates en el sur del país.

“Podemos afirmar plenamente que esta ofensiva empezó”, declaró Putin en un video difundido por Telegram. “Las tropas ucranianas no lograron sus objetivos en ninguno de los campos de batalla”, dijo.

El presidente Vladimir Putin, en un evento en Sochi. (Ramil Sitdikov / SPUTNIK / AFP) RAMIL SITDIKOV - SPUTNIK

Putin afirmó que “todos los esfuerzos de contraofensiva hasta ahora han fracasado, pero el régimen de Kiev sigue teniendo un potencial ofensivo”.

“La responsabilidad de esta tragedia recae enteramente en el actual régimen de Kiev”, subrayó el líder ruso, e insistió con que el gobierno ucraniano es el resultado de “un golpe de Estado”, como llama Moscú a la caída en 2014 del gobierno de Viktor Yanukovych, aliado del Kremlin.

El sistema antimisiles norteamericano Patriot

Estados Unidos anunció también este viernes que entregará a Ucrania una nueva partida de ayuda militar por 2100 millones de dólares, que incluye municiones para los sistemas antiaéreos Patriot, proyectiles de artillería, drones y municiones para cohetes guiados por láser.

Las autoridades rusas reportaron intensos combates en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, pero afirmaron que repelieron varios ataques ucranianos.

“Durante las últimas 24 horas las fuerzas ucranianas continuaron sus intentos de llevar a cabo ofensivas en las regiones de Iujno-Donetsk y Zaporiyia”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

A prueba en el frente

Las autoridades de Ucrania y el Ejército, reforzado con los envíos de material occidental, mantienen un perfil bajo y no han comentado las afirmaciones de Rusia.

Pero no es solo Putin quien lo afirmó: varios observadores occidentales coinciden en que la contraofensiva ucraniana ya empezó. Entre ellos el think tank Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que no espera “una sola gran operación”, sino una serie de acciones coordinadas.

“A la vista del uso de materiales occidentales, parece que la ofensiva ucraniana está en curso”, dijo, por su parte, el analista estadounidense Michael Kofman.

En esta imagen tomada de un video publicado por el Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa, vehículos blindados dañados tras combates en la región occidental rusa de Belgorod

En estas últimas semanas, Ucrania puso a prueba las posiciones rusas a lo largo de la línea del frente, del sur al este, una manera, según los expertos, de sembrar la incertidumbre antes de llevar a cabo un ataque decisivo.

En pleno territorio ruso, en la ciudad de Voronezh, a unos 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, tres personas resultaron heridas este viernes al estrellarse un dron contra un edificio de viviendas, indicaron las autoridades.

En las regiones del sur ucraniano de Kherson y Mikolaiv, las inundaciones causadas por la destrucción el martes de la represa de Kajovka, en el río Dniéper, dejaron al menos 13 muertos: ocho en las zonas bajo control ruso y cinco en las ucranianas, donde también hay 13 desaparecidos.

“Según las previsiones, la crecida de las aguas todavía puede durar diez días”, dijo Vladimir Saldo, jefe de la parte ocupada por Moscú en la región.

En el frente judicial, la Corte Internacional de Justicia de La Haya autorizó este viernes a varios países aliados de Ucrania a participar en la causa en trámite contra Rusia por la invasión que comenzó en febrero de 2022.

En tanto, Islandia anunció el cierre temporal a partir del 1 de agosto de su embajada en Rusia, convirtiéndose en el primer país en tomar una decisión de este tipo desde el inicio de la guerra.

Agencias AFP, ANSA y Reuters

LA NACION