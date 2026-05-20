Una joven cayó adentro de una alcantarilla mientras paseaba a su perro en Brasil

CUIABÁ.- Una joven sacó a pasear a su perro y terminó adentro de una alcantarilla con tres dientes rotos. La situación sucedió en la calle João Bento de la ciudad brasileña Cuiabá y quedó registrada por la grabación de una cámara de seguridad, que se viralizó en las últimas por lo peligroso del caso.

La mujer afectada se llama Juliana Schiel, una estudiante de psicología de 21 años. El domingo por la noche, salió a pasear a su perro, como cada día por una ruta que recorre habitualmente con su mascota. Sin embargo, esa noche fue diferente: mientras caminaba, pisó la tapa de una alcantarilla que se rompió y provocó que la joven caiga en su interior, según reportó el medio local GazetaDigital.

Una mujer cayó adentro de una alcantarilla

Como consecuencia de la caída, Schiel sufrió diferentes lesiones: se le rompieron tres dientes, se hizo un corte en el labio que llega hasta su mentón, se le hicieron rasguños en la espalda, el hombro, las piernas y en un brazo. También se golpeó la parte posterior de la cabeza y se torció el tobillo.

Según contó, su celular se cayó dentro de la alcantarilla junto con ella, por lo que pudo comunicarse inmediatamente con su familia. “Logré llamar a mi madre y también grité pidiendo ayuda. Algunos coches se detuvieron en la calle y vinieron a ayudarme”, dijo. En relación a eso, detalló que tres hombres se acercaron a ayudarla y finalmente fueron quienes lograron sacarla del agujero.

Las tres personas que la asistieron también esperaron hasta que llegara el Servicio Móvil de Atención de Emergencia (SAMU) a atenderla. Los cortes que se había hecho requirieron puntos de sutura, pero no necesitaron cirugía. Luego de recibir la atención médica fue dada de alta.

Varias personas ayudaron a la mujer para que pueda salir de la alcantarilla

“Podría haber sido incluso peor. Se golpeó la cabeza y cayó en un agujero que se abrió repentinamente bajo sus pies. Es una negligencia absurda”, señaló el hermano de Juliana.

La mujer afectada también aclaró que tiene decidido presentar una denuncia por el episodio atravesado y aseguró que exigirá que el incidente y los daños recibidos sean compensados.

Desde el Departamento Municipal de Infraestructura y Obras Públicas aseguraron que ya está en proceso de elaboración una nueva tapa para reemplazar el bloque roto. Además indicaron que, el lugar quedará señalizado para garantizar la seguridad de los peatones que pasen por esa zona.