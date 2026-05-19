Los científicos ahora descartan los escenarios climáticos más extremos, pero todavía advierten riesgos

WASHINGTON.– Los científicos están descartando sus peores y mejores escenarios sobre el calentamiento global, al considerarlos ya no plausibles. Esto demuestra que los modestos avances en la lucha contra el cambio climático han mitigado los efectos más catastróficos del calentamiento futuro, pero también confirma que no hay posibilidad de limitar el calentamiento al objetivo internacional fijado en 2015.

La nueva lista de siete escenarios plausibles de contaminación por carbono para el futuro, elaborada por investigadores, está dejando de lado dos pilares de la política climática: los extremos.

En los últimos años, la probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos ha disminuido debido a la forma en que generamos energía a nivel mundial. El dióxido de carbono, liberado por la quema de gas, petróleo y carbón, es el principal responsable del calentamiento global. El creciente uso de energías renovables, como la solar, la eólica y la geotérmica, que no emiten dióxido de carbono, ha reducido las proyecciones máximas de contaminación por carbono. Sin embargo, dado que estos cambios no han sido lo suficientemente rápidos, las proyecciones mínimas han aumentado.

El acuerdo climático de París de 2015 estableció el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C desde la época preindustrial, es decir, desde mediados del siglo XIX, dando origen al lema “1,5 para sobrevivir”. Sin embargo, ahora los científicos afirman que incluso su mejor escenario supera con creces ese límite de temperatura. Por otro lado, estos nuevos escenarios ya no incluyen el futuro con alta dependencia del carbón, que provocaría un calentamiento de 4,5 °C para el año 2100, un escenario alarmante que muchos estudios científicos utilizaron en sus proyecciones futuras.

El escenario más extremo de calentamiento global pierde vigencia tras años de cambios en la matriz energética Joshua A. Bickel - AP

El nuevo escenario propuesto para el peor de los casos prevé un calentamiento a finales de siglo de unos 3,5 °C, un grado completo menos que el escenario anterior, mientras que el escenario actualizado para el mejor de los casos es un par de décimas de grados centígrados más cálido de lo que se había teorizado anteriormente, superando por poco el objetivo de París, según declaró el científico climático Detlef Van Vuuren, de la Universidad de Utrecht, autor principal de un estudio reciente que expone escenarios futuros.

“Se está produciendo una especie de reducción de las posibilidades futuras. No puede ser tan malo como pensábamos, pero tampoco tan bueno como esperábamos”, dijo Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania.

Los escenarios incluyen uno intermedio en el que, para finales de siglo, el mundo se calienta 3 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que coincide aproximadamente con la trayectoria actual de la sociedad, según los científicos. Actualmente, el mundo se encuentra a unos 1,3 °C por encima de los niveles preindustriales. Incluso décimas de grado de calentamiento provocan problemas en los ecosistemas terrestres, ya que las especies se extinguen, el agua dulce se vuelve más escasa y los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las olas de calor, se intensifican.

Avances en energías renovables alejan el peor caso, pero no evitan un futuro con impactos significativos Joshua A. Bickel - AP

Debido a que la contaminación por carbono sigue aumentando a nivel mundial y permanece en la atmósfera durante aproximadamente un siglo, el mejor escenario posible es que el calentamiento supere los 1,5 grados, alcance un máximo de 1,7 °C durante quizás hasta 70 años, y finalmente descienda por debajo de 1,5 grados si se logra diseñar una tecnología para eliminar grandes cantidades de carbono del aire, según nueve de los diez científicos entrevistados para este artículo. El mundo se está calentando a un ritmo de una décima de grado Celsius cada cinco años, añadieron.

“Esto es pura física”, afirmó el climatólogo Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, un instituto de análisis de políticas. “Estamos perdiendo la capacidad de limitar el calentamiento global incluso en dos grados sin medidas contundentes, y la gente debe ser consciente de ello y comprender que se trata de un fracaso político. No es un milagro ni nada parecido. Simplemente se debe a que los políticos en muchos lugares no están actuando con la suficiente rapidez”.

El objetivo de 1,5 grados no es solo una cifra, afirmó Natalie Mahowald, científica climática de la Universidad de Cornell y coautora de un informe científico de la ONU que detalla los perjuicios de superar los 1,5 grados.

“No poder alcanzar el objetivo de 1,5 °C tiene muchas implicaciones. Y, por supuesto, quienes más sufrirán serán los pequeños estados insulares en desarrollo”, dijo Mahowald. “Algunos de ellos quedarán sumergidos”.

Roger Pielke Jr., del American Enterprise Institute, afirmó que los cambios en el escenario más extremo son importantes porque se presentó como un futuro probable que podría hacerse realidad si no se producían cambios. Miles de estudios científicos se han basado en ese escenario de calentamiento más extremo, denominado RCP8.5, a pesar de que las investigaciones ya habían demostrado su improbabilidad.

“Siempre se presentó como la dirección que tomaríamos en ausencia de una política climática explícita”, a pesar de que se basaba en teorías energéticas obsoletas e incorrectas que dependían en gran medida del carbón, dijo Pielke en un correo electrónico.

Keywan Riahi, autor principal del estudio de 2011 que presentó ese escenario, dijo que cuando se diseñó, el caso extremo no reflejaba hacia dónde creían los científicos que se dirigía el mundo.

“Nunca fue un caso probable. Básicamente, según los estudios existentes en la literatura científica de aquel entonces, se trataba de un límite superior plausible de cómo podrían ser las posibles emisiones. Esto es muy diferente a preguntar cuál es ahora el escenario más probable”, afirmó Riahi, director del Programa de Energía, Clima y Medio Ambiente del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Austria.

El RCP 8.5 fue central en los modelos del Panel Gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para proyectar impactos severos hacia finales de siglo.

La discusión adquirió además una dimensión política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la posible retirada del RCP 8.5 como una prueba de que las advertencias climáticas habían sido exageradas. “¡Qué alivio!”, escribió en redes sociales, al afirmar que las proyecciones más alarmistas estaban “equivocadas”.

El RCP 8.5 fue concebido como un caso límite. Una trayectoria de emisiones extremadamente altas basada en un uso intensivo y sostenido del carbón, junto con un crecimiento demográfico elevado y escasa innovación tecnológica. Nunca fue presentado como el resultado más probable, sino como un techo posible para explorar impactos máximos.

Con el paso del tiempo, varias de esas condiciones dejaron de alinearse con la realidad. La caída drástica en los costos de las energías renovables —especialmente solar y eólica—, el avance de políticas climáticas en distintos países y una desaceleración en el crecimiento de las emisiones globales modificaron el punto de partida.

Ya en 2017, investigaciones académicas señalaban que ese escenario era “excepcionalmente improbable”. En los años siguientes, múltiples estudios reforzaron esa idea, hasta consolidar un consenso creciente en el que el mundo se aleja de la trayectoria más extrema.

Aun así, el RCP 8.5 siguió utilizándose en la literatura científica como herramienta analítica para evaluar impactos en condiciones límite. Ese uso, no obstante, también alimentó críticas de sectores escépticos, que cuestionaron que se lo presentara como un escenario de “negocios como siempre”.

El RCP 8.5 deja de ser referencia ante una realidad de emisiones más moderadas, aunque aún insuficientes Nic Coury - FR171100 AP

“El rango es ahora más acotado: no será tan malo como temíamos, pero tampoco tan bueno como esperábamos”, sintetizan los investigadores.

Actualmente, el planeta ya se ha calentado aproximadamente 1,3°C respecto de la era preindustrial, y continúa en una trayectoria que podría acercarse a los 3°C hacia finales de siglo si no se intensifican las políticas de mitigación.

Avances insuficientes y riesgos persistentes

El abandono del escenario más extremo contiene, en parte, una señal positiva. Refleja que ciertas transformaciones, como la expansión de las energías limpias, han tenido impacto. En la última década, los costos de tecnologías como la solar y la eólica cayeron cerca de un 90%, acelerando su adopción.

Sin embargo, esos avances no han sido suficientes para cambiar de manera decisiva la trayectoria global. Las emisiones de dióxido de carbono continúan en niveles elevados y, mientras se mantengan por encima de cero, el calentamiento seguirá avanzando.

Los científicos advierten además que algunos factores clave siguen siendo inciertos.

Nuevas proyecciones descartan extremos, pero confirman un escenario intermedio preocupante Javier Torres - AP

La naturaleza tiene su propio mecanismo de control, conocido como retroalimentación climática, que los humanos no controlamos. A los científicos les ha resultado difícil predecir la retroalimentación climática, y esto puede añadir medio grado Celsius de calentamiento al causado por las emisiones.

Según Rockström, estas retroalimentaciones incluyen la liberación de enormes cantidades de carbono que atrapa el calor y que actualmente se almacena en los océanos del mundo, en zonas boscosas y en la Amazonia, junto con cambios en las corrientes oceánicas y la reflectividad de las nubes.

Agencia AP y diario The Washington Post