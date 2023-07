Vladimir Putin sube la apuesta: “Si Ucrania usa bombas de racimo, Rusia también lo hará”

escuchar

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que utilizará municiones de racimo si Ucrania también despliega estas convertidas armas y añadió que su país dispone de “reservas suficientes”.

En una entrevista con el periodista a favor del Kremlin, Pavel Zarubin, apuntó a que el uso de municiones de racimo por parte de Ucrania debe ser tratado como un crimen, además, advirtió que si “estas armas se usan contra nosotros, nos reservamos el derecho de utilizarlas como medida espejo de tales acciones”.

ARCHIVO - Partes recolectadas de cohetes rusos, incluidas rondas de racimo, que se usaron en ataques que golpearon Kharkiv, se ven en un área de almacenamiento en Kharkiv, Ucrania, el jueves 22 de diciembre de 2022. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en una entrevista publicada el domingo que Rusia tenía una “reserva suficiente” de municiones en racimo, advirtiendo que Rusia “se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas” si Ucrania usa las controvertidas armas. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, archivo) Evgeniy Maloletka - AP

Esta amenaza se da luego del reciente paquete de ayuda estadounidense anunciado por el Pentágono el jueves, que estableció enviar municiones de racimo a Ucrania.

“Si se usan contra nosotros, nos reservamos el derecho de utilizarlas como medida espejo de tales acciones”.

Estas mortíferas armas están prohibidas en más de 100 países aunque no en Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Según Putin, Rusia todavía no utilizó esta clase de armas en su guerra: “Hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos utilizado, y no hemos tenido esa necesidad”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, el uso de bombas de racimo por parte de Rusia y Ucrania ha sido ampliamente documentado, incluso por The Associated Press y organizaciones humanitarias internacionales, incluso se han encontrado rondas de bombas racimo después de los ataques rusos.

¿Qué son las bombas de racimo y por qué generan tanta polémica?

Se trata de proyectiles que se abren en el aire y liberan decenas de explosivos más pequeños. Estados Unidos las considera una forma de que Kiev reciba la munición que necesita para impulsar su ofensiva y abrirse paso a través de las líneas rusas. Durante meses, los líderes estadounidenses debatieron el espinoso asunto antes de que el presidente, Joe Biden, tomara la decisión final la semana pasada.

Cómo funcionan las bombas de racimo

Las bombas de racimo son muy criticadas desde hace años por los grupos humanitarios y algunos aliados estadounidenses, porque las empleadas en conflictos previos han tenido una alta tasa de cápsulas que quedan sin explotar y pueden lastimar a civiles mucho después de que terminara la batalla. De esta forma, el uso de estas armas causaría inevitablemente sufrimiento a largo plazo a la población civil y socavaría el oprobio internacional a su uso, señaló la organización de derechos humanos.

Sus defensores alegan que Rusia ya empleaba bombas de racimo en Ucrania y que los modelos que proporciona Estados Unidos han sido mejorados para que dejen menos explosivos sin estallar. Ucrania ha prometido utilizarlas sólo lejos de zonas con alta densidad de población.

Sobre el terreno, el ejército ucraniano dijo en su reporte periódico del domingo por la mañana que en las 24 horas previas, Rusia había lanzado dos drones explosivos Shahed de fabricación iraní, dos misiles de crucero y dos misiles guiados antiaéreos, además de 40 ataques aéreos y 46 ataques de lanzacohetes múltiples.

Últimas horas de guerra: 69 proyectiles y un “prolongado” ataque de drones

El Estado Mayor ucraniano escribió que Rusia sigue concentrada en operaciones ofensivas en el este industrial de Ucrania. El gobernador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que dos vecinos de la región habían muerto el sábado y otra persona había resultado herida.

En el resto del país, dos niños de 8 y 10 años resultaron heridos cuando un dispositivo explosivo dejado por fuerzas rusas explotó en la región sureña de Jersón el domingo, según la Fiscalía General ucraniana.

Cohetes rusos salen lanzados contra Ucrania desde la región rusa de Belgorod, visto desde Járkiv, Ucrania, el domingo 16 de julio de 2023. (AP Foto/Vadim Belikov)

El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, dijo que Rusia había lanzado 69 ataques de proyectiles contra la región. Un hombre de 59 años murió el sábado cuando intentaba desactivar un proyectil en la capital regional, también llamada Jersón.

El gobernador de la región parcialmente ocupada de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, Yurii Malashko, dijo que Rusia había atacado 13 zonas pobladas en la región e hirió a siete personas, en la localidad de Stepnohirsk.

Las autoridades nombradas por Moscú en Crimea, que está ocupada por Rusia, informaron el domingo de un “enorme y prolongado” ataque de drones durante la noche en Sebastopol, el puerto más grande de la península y que acoge la Flota rusa del Mar Negro. Según el gobernador de Sebastopol nombrado por Moscú, Mikhail Razvozhaev, las defensas antiaéreas derribaron todos los drones y no hubo daños.

Agencias AP y AFP

LA NACION