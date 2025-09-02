Vogue designó a la sucesora de Anna Wintour: Chloe Malle será la nueva directora de contenidos

Vogue anunció a la que se convertirá en la sucesora de Anna Wintour como directora de contenido al frente de la reconocida revista de moda estadounidense. La elegida fue Chloe Malle, quien hasta el momento se desempeñaba como editora de la edición web y es copresentadora de The Run-Through, el podcast semanal de moda y cultura de la empresa.

En junio de este año se había conocido la noticia de la salida de la histórica editora en jefe tras 37 años al frente de la revista fundada en 1892 por Arthur Baldwin Turnure. A partir de ahora, Wintour asumirá otras responsabilidades dentro de la firma editora de la publicación, Condé Nast. Seguirá como directora de contenido de la empresa y jefa de contenido editorial global de Vogue; asimismo supervisará todas las marcas a nivel mundial.

Malle, por su parte, construyó su propio nombre en el mundo de la moda. Su carrera dentro de Vogue comenzó en 2011, cuando fue nombrada editora social, y se encargó de la cobertura social y de casamientos. Allí trabajó con temas relacionados a la moda, el hogar, la belleza y la salud. De 2016 a 2023, también fue redactora colaboradora de la revista y escribió artículos, supervisó proyectos especiales y trabajó como editora.

Malle lleva más de 10 años dentro de Vogue. Instagram

También escribió artículos para los medios de The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD, entre otros. En 2023 se convirtió en editora del sitio web de Vogue, rol que desempeñó hasta este momento.

“Tanto la moda como los medios de comunicación están evolucionando a una velocidad vertiginosa y estoy encantada –y asombrada– de formar parte de ello”, dijo en diálogo con Vogue España y añadió: “También me siento increíblemente afortunada de seguir teniendo a Anna cerca como mi mentora”.

Su vida personal estuvo estuvo marcada por el arte desde pequeña al ser hija de la actriz y productora Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle.

Malle también conduce un podcast dentro de Vogue. Instagram

Luego de que se conociera su designación, Wintour habló sobre los motivos que la llevaron a nombrar a la periodista de 39 años al frente de la revista. “En un momento de cambio, tanto dentro de la moda como fuera de ella, Vogue debe seguir siendo tanto la abanderada como la impulsora de lo nuevo. Chloe demostró a menudo que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de Vogue USA y su futuro en la primera línea de lo nuevo. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora pero también como su alumna, mientras nos lleva a todos a donde nunca antes hemos llegado”, reflexionó en un comunicado.

“Chloe fue durante mucho tiempo una de las armas secretas de Vogue cuando se trata de seguir las novedades de la industria. Pero no está tan atrapada en ella como para perderse lo que ocurre ahí fuera: al igual que los mejores diseñadores, entiende el panorama general de la moda, su papel en la configuración no sólo de las pasarelas, sino del cambiante tejido de la vida actual”, añadió y marcó: “Aunque no es ajena al glamour de las alfombras rojas, su talento se concentra en las ideas originales y el trabajo duro”.