Anna Wintour dejó de ser editora en jefe de Vogue: las películas y documentales inspirados en ella

Tras 37 años de trabajo, Anna Wintour dejó de ser editora en jefe de Vogue, la reconocida revista estadounidense fundada en 1892 por Arthur Baldwin Turnure. La noticia fue anunciada por The Daily Front Row y WWD, que confirmaron que la decisión de la ejecutiva británica había sido anunciada el miércoles 25 de junio en una reunión de la empresa. Su trabajo y trayectoria inspiraron a muchos en el mundo fashion, pero también a productores audiovisuales, quienes crearon tanto documentales como películas en referencia a la “Emperatriz de la moda”.

La “emperatriz de la moda” -como la llaman- seguirá como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, ya que supervisará todas las marcas a nivel internacional (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) Charles Sykes - Invision

El Diablo Viste a la Moda (2006)

La autora del libro en el que se basó la popular película, Lauren Weisberger, trabajó como asistente de Wintour en Vogue, lo que le dio una perspectiva única para crear el personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep), la poderosa editora en jefe de la revista de moda ficticia Runway, con sede en la ciudad de Nueva York.

La autora nunca dijo que el personaje sea una copia exacta de Anna Wintour, pero las similitudes son innegables

Weisberger nunca dijo que el personaje sea una copia exacta de Anna Wintour, pero las similitudes son innegables: una jefa dura, perfeccionista y con mucho poder en la industria de la moda. Sin embargo, afirmó que Miranda es una mezcla de sus experiencias en el trabajo y admitió que Wintour fue una influencia importante.

A principios de diciembre del año pasado, Anna rompió el silencio al respecto mientras asistía a la adaptación musical de la película en el West End de Londres y le dijo a la BBC que “es responsabilidad del público y de la gente con la que trabajo decidir si hay similitudes entre Miranda Priestly y yo”. “Realmente no pienso en ello. Lo que realmente me interesa es el aspecto creativo de mi trabajo”, señaló.

The September Issue (2009)

Se trata de un largometraje documental que muestra a Anna Wintour y a su equipo durante el proceso de creación del ejemplar de septiembre de 2007, que con sus 840 páginas (la gran mayoría de ellas de publicidad) y casi 2,5 kg de peso, se convirtió en el más grande en la historia de esa publicación.

Ocean’s 8: las estafadoras (2018)

Wintour aparece en Ocean’s 8: las estafadoras como ella misma, la editora en jefe de Vogue, para añadir autenticidad a la película, que se centra en un robo durante la Gala Met, el prestigioso evento que ella dirige.

En la película Ocean's 8, Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue, hace un cameo como ella misma en la gala del Met

“Anna quería asegurarse de que la estética estuviera a la altura de sus estándares. Le presenté el diseño. Estaba impresionada y conmovida por eso. Y ella dijo: “OK, esto depende de lo que hagamos”, explicó Gary Ross, el director de la película, a Vulture.

In Vogue: Los 90s (2024)

El documental retrata la historia definitiva de la industria de la moda en los 90 a través de los ojos de los editores de Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman y Anna Wintour. In Vogue: Los 90 es un emocionante viaje a través de los continentes y de una década que cambió la moda para siempre.

In Vogue: los años 90, el documental que se estrenó en 2024 y retrata cómo la moda influyó en aquella época

Quién es Anna Wintour

Desde pequeña, Anna Wintour mostró interés en el mundo de la moda, ya que al asistir al North London Collegiate School se rebelaba contra el código de vestimenta al levantar los dobladillos de la pollera. Cuando tenía 14 años, comenzó a lucir su pelo en forma de bob, la misma que sostiene hasta el día de hoy y que todo el mundo relaciona con ella.

Las emisiones de Ready Steady Go!(RSG!), programa de televisión británico de música rock y pop, y las lecturas de Seventeen, la revista estadounidense para adolescentes, despertaron en ella la pasión por la moda, la misma que revolucionó la década de los 60.

Anna Wintour se crio en la década de los 60, el punto álgido de la moda Instagram: @The.annawintour

“Al crecer en Londres en los años sesenta, debías llevar un saco en la cabeza como el de Irving Penn para no darte cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo en la moda. La apariencia de las chicas de entonces y todo lo que estaba pasando: la píldora y la emancipación de la mujer y el fin del sistema de clases, simplemente ver y vivir esa revolución me hizo amar [la moda] desde una edad temprana”, dijo en el documental de The September Issue, el cual ella es seguida mientras se prepara junto a su esposo para la edición de moda del otoño de 2007.

A sus 15 años, Charles Vere Wintour, su padre, editor de un periódico británico, fue quien le consiguió su primer trabajo en Biba, una boutique de moda londinense de las décadas de 1960 y 1970. Así fue que dejó North London Collegiate y comenzó un programa de formación en Harrods​, almacén departamental conocido por ofrecer una amplia gama de productos y servicios de alta calidad.

Michaela Bercu protagonizó la primera portada de Vogue bajo la idrección de Anna Wintour en 1988

En 1983, Anna fue elegida por Alex Libertan, entonces director editorial de Condé Nast, como directora creativa de Vogue Estados Unidos y su primera portada fue cinco años más tarde, momento en el que presentó a la modelo Michaela Bercu en una imagen icónica que revolucionaría la industria de la moda, ya que la modelo posó con un look que hacía contraste los jeans -los cuales eran accesibles- y el lujoso sweater de Christian Lacroix valuado en 10.000 dólares.