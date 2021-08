“Volveremos a los mismos días oscuros”: las mujeres de Afganistán se preparan para lo peor

KABUL.- Era temprano en la noche y Zahra, su madre y tres hermanas se dirigían a cenar en la casa de otra hermana cuando vieron gente corriendo y escucharon disparos en la calle.

“¡Los talibanes están aquí!” la gente gritaba.

En solo unos minutos, todo cambió para el residente de 26 años de Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán.

Zahra creció en un Afganistán mayoritariamente libre de talibanes, donde las mujeres se atrevían a soñar con carreras y las niñas obtenían una educación. Durante los últimos cinco años, ha estado trabajando con organizaciones locales sin fines de lucro para crear conciencia sobre las mujeres y presionar por la igualdad de género.

Mujeres en Afganistán usando burkas Getty Images

Sus sueños y ambiciones se derrumbaron el jueves por la noche cuando los talibanes entraron en la ciudad, plantando sus banderas blancas adornadas con una proclamación islámica de fe en una plaza central mientras la gente en motocicletas y automóviles se apresuraba a llegar a sus hogares.

Como la mayoría de los demás residentes, Zahra, sus padres y cinco hermanos ahora están escondidos en el interior de su hogar, demasiado asustados para salir y preocupados por el futuro.

“Estoy muy conmocionada”, dijo Zahra, una joven de rostro redondo y voz suave. “¿Cómo puede ser posible para mí, como mujer que ha trabajado tan duro y ha tratado de aprender y avanzar, ahora tener que esconderme y quedarme en casa?”.

En medio de una ofensiva relámpago en los últimos días, los talibanes controlan ahora el gobierno del país con el fin de reinstaurar el Emirato Islámico, semanas después de que Estados Unidos planee retirar sus últimas tropas.

Zarmina Kakar, una activista por los derechos de las mujeres, llora durante una entrevista en Kabul, Afganistán Associated Press

La agencia de la ONU para los refugiados dice que casi 250.000 afganos han huido de sus hogares desde finales de mayo en medio de temores de que los talibanes vuelvan a imponer su estricta y despiadada interpretación del Islam, eliminando casi por completo los derechos de las mujeres. El ochenta por ciento de los desplazados son mujeres y niños.

El grupo fundamentalista gobernó el país durante cinco años hasta la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Durante ese tiempo, prohibió a las niñas la educación y a las mujeres el derecho al trabajo, y se negó incluso a dejarlas viajar fuera de sus hogares sin un pariente masculino que las acompañara. Los talibanes también llevaron a cabo ejecuciones públicas, cortaron las manos de ladrones y apedrearon a mujeres acusadas de adulterio.

No ha habido informes confirmados de medidas tan extremas en las zonas que los combatientes talibanes tomaron recientemente. Pero se informó que militantes tomaron algunas casas e incendiaron al menos una escuela.

En un parque de Kabul, transformado desde la semana pasada en un refugio para desplazados, las familias dijeron que las niñas que regresaban a casa en un rickshaw motorizado en la provincia norteña de Takhar fueron detenidas y atadas por usar “sandalias reveladoras”.

Mujeres y niñas en Afganistán fueron detenidas por su vestimenta Associated Press

Un maestro de escuela de la provincia dijo que a nadie se le permitía salir al mercado sin un acompañante masculino. Unas 3000 familias, principalmente de las provincias del norte recientemente tomadas por los talibanes, viven ahora en tiendas de campaña dentro del parque, algunas en las aceras.

Zahra dejó de ir a la oficina hace aproximadamente un mes cuando los militantes se acercaron a Herat y ella trabajó de forma remota desde su casa. Pero el jueves, los combatientes talibanes rompieron las líneas defensivas de la ciudad y desde entonces no ha podido trabajar.

Sus ojos se llenaron de lágrimas al considerar la posibilidad de que no pueda regresar al trabajo; que su hermana de 12 años no podrá seguir yendo a la escuela (“Le encanta aprender”); que su hermano mayor no podrá jugar al fútbol; o que no podrá volver a tocar la guitarra libremente. El instrumento colgaba de una pared detrás de ella mientras hablaba.

Enumeró algunos de los logros alcanzados por las mujeres en los últimos 20 años desde la expulsión de los talibanes: avances incrementales pero significativos en lo que todavía es una sociedad profundamente conservadora y dominada por los hombres, las niñas ahora están en la escuela y las mujeres en el parlamento, el gobierno y los negocios.

"Hoy nuevamente, siento que si los talibanes llegan al poder, volveremos a los mismos días oscuros", dijo la activista. Associated Press

Marianne O’Grady, subdirectora de CARE International en Kabul, dijo que los avances logrados por las mujeres en las últimas dos décadas han sido dramáticos, particularmente en áreas urbanas, y agregó que no puede ver que las cosas vuelvan a ser como eran, incluso con una toma de poder de los talibanes.

“No se puede deseducar a millones de personas”, dijo. Si las mujeres “están detrás de las paredes y no pueden salir tanto, al menos ahora pueden educar a sus primos y vecinos y a sus propios hijos de una manera que no podía suceder hace 25 años”.

Los talibanes aseguran que cambiaron y que esta vez respetarán los derechos de las mujeres y les permitirán acceder a la educación. Pero pocos lo creen. Y la huida masiva de Kabul lo demuestra.

“Siento que somos como un pájaro que hace un nido para ganarse la vida y se pasa todo el tiempo construyéndolo, pero luego, de repente y sin poder hacer nada, observa cómo otros lo destruyen”, dijo Zarmina Kakar, una activista por los derechos de las mujeres de 26 años en Kabul.

Kakar tenía un año cuando los talibanes entraron en Kabul por primera vez en 1996, y recordó un momento en que su madre la llevó a comprar su helado, cuando gobernaban los talibanes. Su madre fue azotada por un combatiente talibán por dejar al descubierto su rostro durante un par de minutos.

“Hoy nuevamente, siento que si los talibanes llegan al poder, volveremos a los mismos días oscuros”, dijo.

Agencia ANSA y AP

LA NACION