Xi Jinping exhibió el poderío de China en un gran desfile militar: sus invitados y el micrófono que lo traicionó

PEKÍN.- China mostró el miércoles su poderío militar en un impresionante desfile para conmemorar el 80° aniversario del fin de la II Guerra Mundial, una demostración de fuerza mientras busca ejercer una mayor influencia en el escenario global.

En un discurso antes del desfile, el líder chino, Xi Jinping, rindió homenaje a los veteranos chinos de la guerra. Desde que asumió el poder en 2012, Xi ha buscado construir una China que no pueda ser intimidada y que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a potencias extranjeras.

“El mundo se enfrenta a una disyuntiva entre la paz y la guerra”, dijo Xi en su discurso inaugural del desfile. “China representa una fuerza para la paz y el desarrollo. Ningún abusador puede intimidarnos”, añadió el líder chino, vestido con un traje como los de Mao Zedong.

El presidente de China, Xi Jinping, brindó en una recepción en el Gran Palacio del Pueblo, tras un desfile militar que conmemoraba el 80° aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín JADE GAO� - AFP�

La renovación y el auge de la nación china “son imparables, y la causa de la paz y el desarrollo para la humanidad prevalecerá”, subrayó Xi durante el evento.

El desfile, que duró unos 90 minutos, incluyó la exhibición de drones aéreos y submarinos, misiles hipersónicos, aviones de combate y bombarderos, y fue presenciado por líderes de unas dos docenas de países, incluidos Vladimir Putin, de Rusia, y Kim Jong-un, de Corea del Norte.

La conmemoración del aniversario es una forma de reforzar el apoyo al régimen del Partido Comunista mostrando el progreso realizado por China. El país fue un frente importante en la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron millones de personas durante la invasión japonesa.

Los aspectos destacados del armamento en el desfile incluyeron el dron submarino AJX002, una embarcación larga, negra y con forma de tubo que parece un submarino estrecho con una hélice trasera.

Desfile militar en Pekín

Otros armamentos que llamaron la atención fueron los misiles hipersónicos diseñados para atacar barcos en el mar y un nuevo misil balístico intercontinental, el DF-61, que podría llevar ojivas nucleares a objetivos distantes.

Los misiles hipersónicos son de particular preocupación para la Marina estadounidense, que patrulla el Pacífico occidental desde su sede de la 7° Flota en Japón.

Llamativa conversación

Mientras Putin y Xi caminaban codo a codo, acompañados por Kim Jong-un y al frente de otros líderes mundiales, un micrófono abierto los captó hablando de trasplantes de órganos y de la posibilidad de que los seres humanos puedan vivir hasta los 150 años.

El momento fue retransmitido en directo por la cadena estatal CCTV a otros medios de comunicación, entre ellos la cadena estatal china CGTN, AP y Reuters.

Putin and Xi discussed prospects of immortality



Bloomberg released footage of the Russian and Chinese leaders during their meeting, including a translation of their remarks.



Xi Jinping: “In the past, people rarely lived to 70, but today at 70, you’re still a child.”



Vladimir… pic.twitter.com/nZPV4wYVp2 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Mientras Putin y Xi se dirigían a la tribuna de Tiananmen, donde vieron el desfile, se pudo oír al traductor de Putin decir en chino: “La biotecnología está en continuo desarrollo”.

El traductor añadió, tras un pasaje inaudible: “Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, y (puedes) incluso alcanzar la inmortalidad”.

En respuesta, se puede oír a Xi, que estaba fuera de cámara, responder en chino: “Algunos predicen que en este siglo los humanos podrán vivir hasta los 150 años”.

De izquierda a derecha, el presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente chino, Xi Jinping; y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegan a una recepción tras un desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín Vladimir Smirnov� - Pool Sputnik Kremlin�

Kim sonreía y miraba en dirección a Putin y Xi, pero no estaba claro si le estaban traduciendo la conversación.

Cuando Xi empezó a hablar, el video mostró una vista general de la plaza de Tiananmen y el audio se atenuó.

Poco más de 30 segundos después, Xi, Putin y Kim reaparecieron ante las cámaras mientras caminaban por las escaleras hacia el mirador del desfile.

La reunión de Kim y Putin

Al margen del desfile, Putin se reunió en la casa de huéspedes estatal Diaoyutai con Kim Jong-un, a quien agradeció su apoyo en la “lucha contra el neonazismo contemporáneo” y le agradeció por enviar tropas a luchar contra Ucrania.

Corea del Norte se ha convertido en uno de los principales aliados de Rusia desde que invadió territorio ucraniano en febrero de 2022 y envió miles de militares y armas para ayudar a Moscú a expulsar a las fuerzas de Kiev de la región de Kursk, en el oeste ruso.

“Me gustaría agradecerle de parte del pueblo ruso por participar juntos en la lucha contra el neonazismo contemporáneo”, declaró Putin al inicio del encuentro celebrado en la capital china, y agradeció a los soldados norcoreanos que combatieron en Kursk, durante meses escenario de una incursión ucraniana.

En esta foto compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, despide al líder norcoreano Kim Jong Un tras sus conversaciones tras asistir a un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial SERGEI BOBYLYOV� - POOL�

“Por iniciativa suya, como se sabe, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk (...). Esto se hizo en plena concordancia con nuestro nuevo acuerdo. Me gustaría destacar que sus soldados combatieron valerosa y heroicamente”, agregó Putin.

Por su parte, Kim manifestó que la cooperación entre Pyongyang y Moscú se ha “reforzado significativamente” desde que los dos países firmaron un pacto de asociación estratégica en junio del año pasado, durante una cumbre en la capital norcoreana.

Aunque no se refirió de forma específica a la guerra, Kim le dijo a Putin: “Si hay algo que pueda hacer por usted y por el pueblo de Rusia, si hay más que deba hacerse, lo consideraré como un deber fraternal, una obligación que seguramente debemos asumir, y estaré preparado para hacer todo lo posible para ayudar”.

En esta foto compartida, distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reúnen en Pekín ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

Un diputado surcoreano reveló el martes que información de inteligencia sugiere que alrededor de 2000 soldados norcoreanos murieron apoyando la campaña rusa en Ucrania.

La celebración en Pekín representó la primera vez que Kim asistía a un evento multilateral importante durante sus 14 años en el poder, y la primera también que Kim, Putin y Xi Jinping se reúnen en el mismo lugar.

Trump, presente a la distancia

Mientras el desfile avanzaba, en la noche de jueves en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump habló en redes sociales sobre una “conspiración” contra su país desde Pekín.

“Por favor, den mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un mientras conspiran contra los Estados Unidos”, dijo Trump.

Estados Unidos seguía con cautela la reunión de los tres líderes, así como una cumbre de diez naciones en China el lunes que reunió a Xi, Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi.

En su discurso, Xi no mencionó a Estados Unidos por su nombre, pero expresó su gratitud a los países extranjeros que ayudaron a China a resistir la invasión japonesa.

Por su parte, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Trump podría haber ironizado en su mensaje en redes sociales.

“Me gustaría decir que nadie ha estado conspirando, nadie ha estado tramando nada, ninguna conspiración”, dijo Ushakov. “A nadie se le ha pasado por la cabeza, a ninguno de estos tres líderes se le ha pasado por la cabeza”.

“Puedo decir que todo el mundo entiende el papel Estados Unidos, del presidente Trump y del presidente Trump personalmente en la actual situación internacional”, agregó.

Agencias AP, Reuters, AFP y ANSA