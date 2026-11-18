SHENZHEN.— En la antesala de la llegada de Donald Trump para una reunión trilateral, el presidente chino Xi Jinping elogió este miércoles los lazos “inquebrantables” entre China y Rusia tras su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Shenzhen, el polo tecnológico y financiero del sur del gigante asiático, en un aparte de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Ambos pasaron más de dos horas juntos, incluido el almuerzo. Según un comunicado difundido por medios estatales, Xi afirmó que las relaciones entre China y Rusia son “inquebrantables ante las tormentas y firmes como una montaña”, y constituyen “un ejemplo de un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, caracterizada por la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y una cooperación en la que ambas partes salen ganando”.

Representaciones de cartón a tamaño real del presidente ruso, Vladímir Putin, y del presidente chino, Xi Jinping, se encuentran en el escaparate de una tienda de regalos en Moscú el 17 de noviembre de 2026. Está previsto que los líderes de China, Rusia y Estados Unidos se reúnan en una ciudad del sur de China el 19 de noviembre de 2026, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico IGOR IVANKO - AFP

El mandatario chino también instó a estrechar los vínculos políticos y militares entre ambos países. Además, señaló que “ambas partes deben aprovechar los mecanismos de intercambio existentes entre sus respectivos gobiernos, órganos legislativos, fuerzas armadas y partidos políticos, garantizando así que el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países se implemente de manera efectiva”.

Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía y finanzas y luego, en un formato más reducido, la política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

Reunión trilateral

El avión de Trump presidente estadounidense aterrizó en Shenzhen a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Xi, quien rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, acudió a saludar a Trump al bajar del avión, devolviéndole así el gesto tras una acción similar del presidente estadounidense en septiembre en Washington.

Tras bajar del Air Force One, Trump dio la mano a Xi en la alfombra roja mientras un grupo de personas agitaba pompones de colores y ondeaba banderas chinas y estadounidenses. Este recibimiento es un gesto poco común por parte del líder chino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y el presidente de China, Xi Jinping (der.), aplauden a la llegada del mandatario estadounidense al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico MANDEL NGAN - POOL

La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de posibles acuerdos entre las tres potencias que les afecten directamente.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, en Shenzhen Mark Schiefelbein - AP

Pekín se limitó a decir que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

También se discutirán la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas y bajo el pedido reiterado de Pekín a que reduzcan sus arsenales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), camina junto al presidente de China, Xi Jinping (derecha), tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen MANDEL NGAN - POOL

En paralelo, la estrategia del republicano de “Estados Unidos primero”, basada en aumentos arancelarios y otras medidas, va en contra del objetivo de APEC de avanzar hacia una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico.

Las restricciones de Estados Unidos al acceso de China a tecnología estadounidense de punta, como los chips informáticos de Nvidia que ayudan a impulsar la inteligencia artificial, son una fuente constante de tensión con Pekín. Xi y otros líderes de APEC pidieron un enfoque más abierto, sin criticar directamente el giro de Estados Unidos hacia la protección de sus propios mercados.

La cumbre puso en el centro de las miradas a la ciudad de Shenzhen, que China transformó en las últimas cuatro décadas de un pueblo pesquero en un centro de fabricación para exportación y tecnología, repleto de rascacielos. El ascenso de China como la segunda economía más grande del mundo dependió de inversiones globales y del acceso a los mercados mundiales, a medida que fabricantes internacionales trasladaron fábricas al extranjero para aprovechar mano de obra más barata y mercados de crecimiento más rápido.

“China no sólo reducirá aranceles y ampliará el acceso al mercado, sino que también irá un paso más allá. Llevaremos a cabo reformas en áreas difíciles como reglas, regulación y estándares”, agregó Xi ante los directores ejecutivos.

Agencias AP y AFP.