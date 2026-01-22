Zelensky dice haber acordado garantías de seguridad con Trump y cuestiona a una Europa “fragmentada”

DAVOS, Suiza.- En una jornada cargada de gestos políticos, advertencias y expectativas contenidas, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky volvió a colocar la guerra con Rusia en el centro de la agenda global al confirmar avances sustanciales en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, asegurar que alcanzó un entendimiento con el presidente Donald Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania, y sugerir la inminencia de reuniones “trilaterales” entre Kiev, Moscú y Washington.

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, Zelensky afirmó que Emiratos Árabes Unidos acogerá esta misma semana encuentros entre representantes ucranianos, estadounidenses y rusos, en lo que describió como las primeras instancias de este tipo desde el inicio del conflicto, que ya lleva casi cuatro años. “Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana”, dijo, sin precisar si habrá negociaciones directas entre delegaciones de Kiev y Moscú. “Los rusos deben estar preparados para llegar a compromisos”, agregó.

En su discurso ante el Foro Económico Mundial, Zelensky aprovechó también para lanzar una dura crítica a Europa, a la que describió como “fragmentada” y “perdida” frente a la centralidad de Estados Unidos en el proceso de negociación. “En lugar de convertirse en una verdadera potencia global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias”, afirmó. “Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie”, añadió.

Zelensky participa del Foro Económico Mundial en Davos FABRICE COFFRINI� - AFP�

El mandatario ucraniano insistió en que cualquier acuerdo duradero requerirá garantías de seguridad sólidas, y subrayó que esas garantías no pueden sostenerse sin el respaldo de Washington. “Reino Unido y Francia están preparados para movilizar fuerzas en el terreno, pero se necesita el apoyo del presidente Trump. Sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad”, sostuvo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó esa postura durante eventos paralelos en Davos. Señaló que los aliados están “verdaderamente comprometidos” con apoyar a Ucrania, aunque advirtió que el país sigue necesitando ayuda militar frente a los ataques rusos persistentes con drones y misiles.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de una reunión bilateral tensa y largamente esperada entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada al margen del foro en la estación alpina suiza. Al término del encuentro, ambos líderes coincidieron en un mensaje general —“la guerra debe terminar”—, pero sin anuncios concretos sobre fronteras ni un plan detallado de paz.

Trump subrayó ante la prensa que durante la conversación no se discutieron cambios en los límites territoriales de Ucrania, un punto crítico que ha marcado las negociaciones diplomáticas desde la invasión rusa de febrero de 2022. “La guerra debe terminar”, insistió el mandatario norteamericano, aludiendo al costo humano del conflicto. “Mucha gente está siendo asesinada. El mes pasado, 30.000 personas, principalmente soldados”, afirmó.

Zelensky se reúne con Trump en Davos HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

Consultado sobre si se había alcanzado algún entendimiento concreto con Zelensky, Trump evitó una respuesta directa, dejando en evidencia las dificultades que siguen atravesando las negociaciones, incluso en un escenario simbólico como Davos. Antes del encuentro, sin embargo, el presidente estadounidense había expresado un moderado optimismo al señalar que las partes estaban “razonablemente cerca” de un acuerdo, aunque sin precisar los términos.

Documentos “casi listos”

Zelensky, por su parte, sostuvo que los documentos negociados con Washington para poner fin a la guerra están “casi, casi listos”, tras meses de contactos intensivos entre ambos gobiernos. “Nuestros equipos trabajan prácticamente todos los días”, aseguró durante su intervención en el foro, reforzando la idea de que el proceso se encuentra en una fase avanzada.

Analistas internacionales coinciden en que el principal escollo sigue siendo el tema territorial, sobre el cual no hubo avances ni discusiones públicas en Davos, pese a las reiteradas declaraciones de Trump sobre la urgencia de detener los combates.

Mientras Zelensky y Trump se reunían en Suiza, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff viajaba a Moscú junto a Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano, para mantener un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. Según Witkoff, las negociaciones han registrado “muchos avances” y sólo queda “un punto” por resolver entre las partes, aunque evitó precisar de qué se trata.

Zelensky en el Foro Económico Mundial en Davos FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Creo que lo hemos reducido a un solo punto, y hemos debatido distintas versiones de ese asunto, lo que significa que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverlo, lo resolveremos”, dijo Witkoff también desde Davos. El emisario adelantó que no permanecerá en la capital rusa y que volará directamente a Abu Dhabi, donde las conversaciones continuarán en el marco de grupos de trabajo “de ejército a ejército”.

Trump reforzó ese mensaje el miércoles al sostener que tanto Putin como Zelensky están cerca de un entendimiento. “Creo que están en un punto en el que pueden reunirse y cerrar un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos. Y eso sirve para ambos”, lanzó, con su estilo habitual.

Las discusiones se producen en un contexto particularmente crítico para Ucrania. La semana pasada, ofensivas rusas dejaron a gran parte de Kiev sin electricidad, con unos 4000 edificios sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero, profundizando una crisis humanitaria y energética que se suma al desgaste del conflicto.

Aunque Zelensky llegó a Davos con la expectativa de que la diplomacia multilateral ofreciera resultados concretos, la falta de avances tangibles sobre cuestiones clave —como la integridad territorial y las garantías de seguridad— volvió a exhibir la complejidad de un proceso que sigue definiéndose tanto por la realidad del campo de batalla como por las negociaciones en foros internacionales.

Agencias ANSA, AP y AFP