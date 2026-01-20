Un ataque ruso deja sin calefacción a miles de edificios en Kiev en medio de temperaturas extremas

KIEV. – Un ataque ruso dejó este martes sin calefacción a más de 5600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondaban los -14°C.

El bombardeo de cientos de drones y misiles mató al menos a un hombre de 50 años cerca de la capital. Se escucharon sirenas de alerta aérea y explosiones mientras los sistemas de defensa ucranianos respondían a los drones y misiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, arremetió contra el presidente ruso Vladimir Putin. “El criminal de guerra Putin continúa librando una guerra genocida contra mujeres, niños y ancianos", dijo.

Residentes de Kiev buscan refugio en una estación de metro durante un masivo bombardeo ruso Danylo Antoniuk� - AP�

El ministro aseguró que las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética durante la noche en al menos siete regiones e instó a los aliados de Ucrania a reforzar sus sistemas de defensa aérea. “El apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania”, aseguró.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Según indicó este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con los funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad de posguerra y recuperación económica.

Si los estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, señaló.

Una mujer de Kiev pasa la noche en una estación de metro Danylo Antoniuk� - AP�

El vocero del Kremlin, Dimitry Peskov, dijo que el enviado presidencial Kirill Dimitriev planea reunirse con algunos representantes estadounidenses en Davos. Se negó a nombrar a los funcionarios con los que Dimitriev se reuniría, pero informes de los medios dijeron que incluirían al enviado estadounidense Steve Witkoff y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

Lluvia de drones y misiles

Rusia lanzó alrededor de 339 drones de combate de largo alcance y 34 misiles en el ataque nocturno, según el balance de la Fuerza Aérea de Kiev. Zelensky afirmó que Ucrania no recibió un envío de municiones para sistemas de defensa aérea hasta la víspera del ataque.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo que estaba indignado por los repetidos ataques a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania, que afectan especialmente a los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades.

Los ataques “solo pueden describirse como crueles”, dijo Türk, en Ginebra. “Deben detenerse. Atacar a civiles e infraestructura civil es una clara violación de las reglas de la guerra”.

Un tanque ucraniano en una localidad no revelada cerca de Chasiv Yar, en la disputada región de Donetsk HANDOUT� - 24th Mechanized Brigade of Ukrai�

El 9 de enero Rusia había llevado a cabo uno de sus peores ataques a la red energética de Kiev desde que invadió el país hace casi cuatro años. Ese ataque dejó a la mitad de la capital sin calefacción y a muchos residentes sin electricidad durante días bajo temperaturas glaciales.

Desde entonces, unas 600.000 personas huyeron de Kiev tras un llamado de la alcaldía a evacuar provisionalmente la capital, donde la mitad de los edificios están sin calefacción, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Los colegios permanecen cerrados hasta febrero y las luces de las calles se atenuaron en un intento de preservar los recursos energéticos. “Después de este ataque [del martes de madrugada], 5635 edificios residenciales están sin calefacción”, dijo el alcalde en Telegram.

El cartel de propaganda con un soldado del Ejército ruso la inscripción "El orgullo de Rusia", en San Petersburgo. Dmitri Lovetsky� - AP�

Otras regiones ucranianas, en particular Odessa (sur), Rivne (oeste) y Vinnytsia (centro-oeste), también sufrieron bombardeos contra sus infraestructuras energéticas durante la noche, según las autoridades locales. La compañía energética estatal Ukrenergo anunció cortes de electricidad de emergencia para estabilizar el sistema.

En la región de Rivne, más de 10.000 hogares se quedaron sin electricidad, anunció la administración regional.

Rusia bombardea el sistema energético de Ucrania desde el inicio de su invasión. Kiev lo considera un intento de minar la moral y debilitar la resistencia de los ucranianos. El Kremlin dice que solo ataca instalaciones militares ucranianas y ha culpado a Kiev de la continuación de la guerra por negarse a aceptar sus exigencias.

Marina Sergienko, una contadora de 51 años que se refugió en una estación de metro en el centro de la capital, se dijo convencida de que los ataques rusos tienen un propósito claro. “Desgastar a la gente, llevar las cosas a un punto crítico para que no quede fuerza, para romper nuestra resistencia", afirmó.

Agencias AFP y AP