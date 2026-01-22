Localizaron a Boro, el perro que se había perdido tras el choque de trenes en España

MADRID.- Tras cuatro días de búsqueda, ubicaron y rescataron el miércoles a Boro, el perro de Ana García Aranda, de 26 años, una de las sobrevivientes del choque de trenes de alta velocidad en Andalucía, España, que dejó un saldo de al menos 43 muertos y 152 heridos.

El animal viajaba con Ana y su hermana Raquel —embarazada y actualmente internada en estado crítico— cuando se produjo el accidente. Los equipos de rescate asistieron a ambas para salir del vagón en el que viajaban, que había quedado parcialmente inclinado. Una vez fuera, García Aranda vio brevemente a su perro, que se escapó del lugar. Tras recibir atención médica, inició una campaña pública para dar con su paradero.

Hace algunas horas, los grupos voluntarios que se organizaron para buscar a Boro —que tiene siete años— informaron que lo habían logrado visualizar, pero por miedo volvió a escaparse. Más tarde, un grupo de bomberos lo encontró y lo agarró.

Boro fue trasladado de inmediato para reencontrarse con su dueña, que aguardaba el resultado del operativo, según informó el diario El Mundo.

Una mujer sostiene un cartel con la frase "Se busca a Boro. Perdido en el accidente de Adamuz. Cualquier información es útil", para tratar de dar con Boro (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernandez - AP

Cuando García brindó las declaraciones, conmocionada por el estado de salud de su hermana y el desconocimiento del paradero de Boro, miles amplificaron su llamado, compartiendo el video de su entrevista. Las fotos de Boro, un perro negro mestizo de tamaño mediano, con las cejas blancas y un mechón del mismo color en el pecho, se volvieron virales junto con los teléfonos de contacto de García y su familia.

Boro, el perro de Ana (EL MUNDO)

Una grabación del lugar del siniestro emitida en la televisora estatal TVE el lunes mostró un perro que se parecía a Boro corriendo por un campo cercano a la zona vallada donde los investigadores y rescatistas continuaban la búsqueda de víctimas y evidencias. Pero en ese momento no se lo pudo localizar.

En declaraciones al programa El Programa de Ana Rosa, García Aranda relató el momento del siniestro y el rescate. Indicó que viajaba en el tren Iryo, en el trayecto Málaga-Madrid, y que su vagón descarriló sin llegar a volcar por completo. Señaló que fue evacuada por una ventana, mientras su hermana permanecía inconsciente y fue rescatada posteriormente por los bomberos.

“Viajaba en el Iryo de Málaga a Madrid. Iba en el vagón 7, que descarriló. Se quedó a medio camino de volcar entero. Yo tuve suerte, pero mi hermana no y está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Yo pensé: ‘Hasta aquí’. Me giré, miré a mi hermana como diciéndole ‘adiós’ y se apagó todo. Solo chillidos. Intenté ir hacia ella y me dijeron que estaba pisando a una niña, entonces no pude acceder. Había muchos cachos de tren en medio", contó.

Las lágrimas de Ana, pasajera de Iryo: "Mire a mi hermana embarazada como diciéndola adiós" pic.twitter.com/AyfKFHEgoo — EL MUNDO (@elmundoes) January 19, 2026

Luego, continuó: “Me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana del otro lado inconsciente, embarazada. Empecé a gritarle a todo el mundo que estaba embarazada, entonces cuando llegaron los bomberos fueron por ella y la sacaron. No sé nada más, solo que está en la UCI. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico. Es como una película de terror”.

Raquel permanece internada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ambas hermanas, oriundas de Málaga, residen y trabajan en Madrid: Ana se desempeña como docente y Raquel como abogada. Habían viajado a su ciudad natal para pasar el fin de semana con su familia debido al delicado estado de salud de su abuela.

