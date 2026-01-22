Acceso total, minerales y una “Cúpula Dorada”: qué se sabe del acuerdo sobre Groenlandia que negocia Trump

WASHINGTON.- Un “acceso total” a Groenlandia “sin costo” para Estados Unidos y “para siempre”; avances en un “acuerdo marco” sin discutir la soberanía del territorio semiautónomo bajo control danés, con un eje central en la seguridad en la región ártica, que contemplaría el despliegue de misiles norteamericanos y derechos de explotación minera.

La novela por la ambición de Donald Trump de tomar el control de la gigantesca isla en el Ártico, que tensó al máximo las relaciones de la Casa Blanca con la OTAN y sus aliados europeos, se encamina a un pacto a largo plazo que no implicaría la “adquisición” del territorio y allanaría el camino para que la alianza transatlántica contrarreste cualquier amenaza de Rusia o China.

El presidente Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, que tuvo a Groenlandia como uno de sus ejes centrales. Evan Vucci - AP

Luego de que el presidente norteamericano abriera ayer la puerta a un “futuro acuerdo” por Groenlandia y levantara las sanciones previstas para Dinamarca y otros siete países europeos, Trump volvió este jueves a dar nuevas pistas sobre las negociaciones con la OTAN al afirmar que, en esencia, el posible pacto le proporcionará a Estados Unidos “acceso total” a la isla.

“Estamos obteniendo todo lo que queremos sin costo alguno”, señaló Trump, desechando la posibilidad de una adquisición, como había exigido solo 24 horas antes desde el atril del Foro Económico Mundial de Davos.

Aunque mantuvo algunas evasivas sobre otros detalles del acuerdo, en un diálogo con Fox Business en Suiza afirmó que no habrá “límite de tiempo” para el acceso estadounidense a la isla y que, si bien las negociaciones aún continúan, habrá un despliegue del sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”.

“Una parte muy importante estará [en la isla], porque todo pasa por encima de Groenlandia. Si los malos empiezan a disparar, los misiles pasan por encima de Groenlandia. Así que los derribaremos. Es prácticamente infalible. Es increíble", dijo el presidente, que el miércoles había mantenido una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para destrabar el conflicto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente norteamericano, Donald Trump, en su encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Evan Vucci - AP

El propio Rutte destacó este jueves que se logró un avance con respecto a Groenlandia sin necesidad de discutir la soberanía del territorio con Estados Unidos, que era la mayor preocupación de Dinamarca y sus socios europeos.

El ex premier ministro neerlandés, que mantiene buena sintonía con Trump, dijo que el pacto se centrará en cambio en una cuestión más amplia de la seguridad en la región ártica y en cómo evitar que Rusia y China accedan al territorio

“En lo que respecta a la protección del Ártico, con prioridad en Groenlandia, debemos dedicar más energía, tiempo y atención a este asunto, ya que sabemos que las rutas marítimas se están abriendo“, explicó Rutte en una entrevista con Bloomberg News.

El secretario general -al frente de una campaña coordinada para lograr un acuerdo con la Casa Blanca- añadió que en las negociaciones tampoco se habló de una presencia militar estadounidense, aunque indicó que Dinamarca está “completamente abierta” a un mayor despliegue norteamericano.

Trump ha insistido una y otra vez que “necesita” Groenlandia “por razones de seguridad nacional estratégica y de seguridad internacional”, ante las presuntas amenazas de Rusia y China sobre ese territorio. El Ejército norteamericano opera en el noroeste de la isla la base espacial de Pituffik, una instalación clave para los sistemas de alerta temprana de misiles.

La base espacial Pituffik, en Groenlandia. Jim Watson� - POOL AFP�

Según reveló a Bloomerg un alto funcionario europeo al tanto de las conversaciones, el “acuerdo marco” contempla el despliegue de misiles estadounidenses, derechos de explotación minera destinados a mantener alejados los intereses chinos y un fortalecimiento de la presencia de la OTAN.

El pacto, según la fuente, también depende de que el presidente estadounidense cumpla su promesa de no imponer aranceles a las naciones europeas. Los gravámenes contra Dinamarca y otros siete aliados -finalmente descartados por Trump- iban a empezar en un 10% en febrero y subirían al 25% en junio.

Por ahora, el encarrilamiento de estas negociaciones por Groenlandia han desactivado una de las amenazas más graves para la alianza transatlántica desde su fundación, en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en las capitales europeas aún no se fían del todo, y distintos funcionarios señalaron que esperan negociaciones difíciles con la Casa Blanca sobre la ampliación de la presencia militar en Groenlandia, la concesión a Estados Unidos de un mayor acceso a la inversión en extracción minera y el impulso de los esfuerzos de la OTAN para asegurar el Ártico. “Todavía hay cuestiones sobre Groenlandia que deben resolverse”, advirtió un alto funcionario europeo,

“Los diplomáticos daneses y de la OTAN han presentado todas estas cuestiones como una vía de escape para abordar las quejas de Trump, a cambio de que el presidente retire sus amenazas y exigencias de ‘propiedad’ del territorio", señaló The Washington Post.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro de Davos. Evan Vucci - AP

Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, le dijo al diario norteamericano que los europeos, “coordinándose intensamente”, habían demostrado su unidad a Trump y que las conversaciones con Rutte y con el canciller alemán, Friedrich Merz, fueron claves para la decisión del líder republicano.

“Rutte le mostró [a Trump] un camino hacia la distensión. Le mostró la zona de aterrizaje y le gustó”, graficó el funcionario.

Aunque Trump -quien ya partió de Davos para regresar a Washington- se mostró entusiasmado con las perspectivas de un acuerdo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, destacó en una entrevista con medios locales que Rutte no tiene mandato para negociar en nombre de su país, y reforzó su posición de que ceder territorio a Estados Unidos no es negociable.

La primera ministrra danesa, Mette Frederiksen. LISELOTTE SABROE� - Ritzau Scanpix�

“Tenemos que encontrar una vía que respete el derecho internacional y la soberanía”, declaró la premier, cuyo gobierno es actor central en la disputa.

El vasto territorio groenlandés -la isla más grande del mundo y cubierta de hielo— se ha vuelto crucial para los intereses occidentales en el Ártico, ya que el deshielo abrió rutas marítimas en el extremo norte que podrían proporcionar a países adversarios una vía directa hacia el Atlántico.