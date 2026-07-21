Zelensky echó al jefe del Ejército después de respaldarlo en una crisis que sacudió al gobierno y desató protestas

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este lunes la destitución de Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y designó en su lugar a Mykhailo Drapatyi, hasta ahora comandante de las Fuerzas Conjuntas.

El mandatario comunicó la decisión a través de un mensaje publicado en Telegram, en el que agradeció a Syrskyi por su labor y confirmó el cambio en la conducción militar del país.

“He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas será Mykhailo Drapatyi. Agradezco a Oleksandr Syrskyi y a todos nuestros soldados la sólida posición de Ucrania en el frente”, escribió Zelensky en su mensaje.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky Teresa Suarez - POOL EPA

El relevo se produce apenas cinco días después de que Zelensky destituyera al entonces ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, un funcionario identificado con la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas y enfrentado con Syrskyi.

Aquella decisión provocó protestas en Kiev y otras ciudades del país, donde cientos de personas salieron a respaldar a Fedorov. En ese momento, Zelensky defendió públicamente la necesidad de preservar la cohesión del mando militar.

“Francamente, un presidente en tiempos de guerra no debería tener que elegir en una situación así”, afirmó entonces el mandatario al referirse al conflicto entre Fedorov y Syrskyi. “Me gustaría mucho que hubiera unidad”, agregó mientras el país enfrentaba una nueva ofensiva rusa y una amplia reorganización del gobierno.

La salida de Fedorov había formado parte de esa reestructuración política, que también incluyó la designación de Sergiy Koretsky como nuevo primer ministro. Zelensky justificó ese nombramiento por la experiencia de Koretsky en el sector energético, un área considerada estratégica para afrontar el invierno y los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica.

La gente ondea una bandera ucraniana gigante durante una manifestación para protestar contra el derrocamiento del ministro de defensa reformista Mykhailo Fedorov y exigir la destitución del jefe del ejército ucraniano Oleksandr Syrskyi GENYA SAVILOV - AFP

Fedorov, de 35 años, había permanecido apenas seis meses al frente del Ministerio de Defensa, aunque ya se había convertido en una de las figuras más visibles del gobierno por su impulso a la transformación digital del Estado y por su apuesta a incorporar nuevas tecnologías al esfuerzo militar ucraniano.

Según la información difundida entonces, el exministro mantenía una relación cada vez más tensa con Syrskyi, a quien acusó de bloquear reformas que consideraba indispensables para adaptar el Ejército a una guerra dominada por nuevas herramientas tecnológicas, en especial el uso de drones.

Durante una conferencia de prensa, Fedorov sostuvo que la conducción militar impedía avanzar con esos cambios. “Nos encontramos con una situación en la que todas las iniciativas que propusimos comenzaron a ser bloqueadas”, afirmó. También lanzó una de las críticas más duras contra la estructura de mando: “Bajo este arreglo (con Syrskyi como comandante), en lo personal no sé cómo podemos ganar la guerra”.

El entonces ministro reivindicó además varias medidas impulsadas durante su gestión, entre ellas la ampliación de las capacidades de ataque de alcance intermedio, el desarrollo de drones de fibra óptica, mejoras en los sistemas de reconocimiento, avances en la adquisición de baterías Patriot y pruebas exitosas de misiles balísticos, además de cambios en el sistema de compras militares.

La gente ondea una bandera ucraniana gigante durante una manifestación para protestar contra el derrocamiento del ministro de defensa reformista Mykhailo Fedorov y exigir la destitución del jefe del ejército ucraniano Oleksandr Syrskyi GENYA SAVILOV - AFP

La destitución de Fedorov abrió una inusual ola de protestas en un país que, desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, había mantenido un amplio respaldo tanto a las Fuerzas Armadas como al propio Zelensky. Manifestantes se concentraron en Kiev y otras ciudades con carteles en apoyo al exministro y críticas a la conducción militar.

La crisis también dejó consecuencias dentro de las Fuerzas Armadas. El subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov, presentó su renuncia en protesta y advirtió que la salida de Fedorov podía afectar la capacidad defensiva del país. “Creo que la destitución de Mykhailo Fedorov es un gran mal para la capacidad de defensa del país”, escribió.

La decisión anunciada ahora por Zelensky modifica por completo ese escenario. Cinco días después de haber desplazado al ministro de Defensa en medio de su enfrentamiento con Syrskyi y de reclamar unidad en la conducción militar, el presidente resolvió remover al propio comandante del Ejército y entregar el mando de las Fuerzas Armadas a Mykhailo Drapatyi, quien asumirá la conducción militar de Ucrania en plena guerra con Rusia. Con ese movimiento, el gobierno abre una nueva etapa en la estructura de mando del país mientras continúa el conflicto en el frente.

Agencias AFP, Reuters y ANSA