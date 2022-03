50 años de El Padrino: el día que Marlon Brando rechazó un Oscar y enfureció a Hollywood

El Padrino (1972) se estrenó en medio de mucha controversia. La película que dirigió Francis Ford Coppola hizo ruido desde el momento que empezó la elección del elenco, hasta el último día. A la sumatoria de problemas no faltó nadie: la mafia, Frank Sinatra, el equipo de Paramount e incluso su protagonista Marlon Brando. Pero quizás hayan sido todas esas cosas las que la convirtieron en el clásico que es hoy; motivo por el cual, a 50 años de su lanzamiento, se reestrenó en cines en todo el mundo con un impresionante trabajo de corrección de audio y color.

Pero, más allá del film y lo que representa, hay un hecho en el universo de esta película que también marcó un suceso mundial. En 1973, cuando se celebró la primera edición de los premios Oscar televisada a todo el mundo vía satélite, Marlon Brando no quiso recibir su premio como Mejor Actor. En su lugar, envió a la apache Sacheen Littlefeather -quien en ese momento era la presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses- para dar un discurso en señal de protesta.

Segundos después de que los presentadores anunciaran al actor como ganador, una mujer vestida con la ropa tradicional de los nativos americanos subió al escenario y explicó el motivo de su presencia: “Esta noche vengo en representación de Marlon Brando que, lamentablemente, rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por parte de la industria cinematográfica, en la televisión, en las películas reemitidas y en lo recientemente ocurrido en Wounded Knee”.

El discurso que Sacheem Littlefeather dio en la premiación fue improvisado

Mientras hablaba, de fondo se escuchaban abucheos y murmullos. Algunos de los actores de principios de los ‘70 no estaban de acuerdo con sus declaraciones y se lo hacían notar. “Disculpen”, interrumpió ella y, con una breve pausa, se llamó a silencio mientras que muchos de presentes empezaron a aplaudir e hicieron callar a los ofuscados. “Pido no haber sido una molestia esta noche y que en el futuro nuestros corazones y entendimiento se encuentren con amor y generosidad”, cerró la joven su discurso quien, acto seguido, rechazó llevarse la estatuilla del estrado.

Ese simple acto vino acompañado de mucha controversia y debates a raíz de esos escasos 60 segundos de discurso. El tiempo no le permitió explayarse más y tuvo que compartir con la prensa el texto completo que Brando había preparado para esa noche: al día siguiente fue publicado por The New York Times. Casi cinco décadas después, en una entrevista con The Guardian, Littlefeather se animó a contar todos los detalles del detrás de escena de ese día y cómo esa corta aparición repercutió en su carrera.

“Quisieron sacarme a la fuerza del escenario”

A sus 74 años, Littlefeather no se arrepiente de nada. Su encuentro con los periodistas de The Guardian fue uno de los últimos, ya que el tratamiento contra el cáncer de mama no dio resultado y el diagnóstico que tenía era terminal. En junio de 2021 recordó el episodio que si bien significó el fin de su carrera actoral, tuvo un impacto muy grande para los nativo americanos que luchaban por sus derechos.

Durante la entrevista rememoró todo lo que ocurrió aquella noche de 1973. No fue fácil. Tenía 60 segundos para expresarse, cumplir con la promesa que le había hecho a Marlon Brando y hablar ante una sala llena no solo de actores, directores y productores, sino para otras 80 millones que seguían la premación por televisión.

“No usé palabrotas, no levanté la voz ni usé mi puño. Recé para que mis antepasados me ayudaran, subí allí como una mujer guerrera, con la gracia, belleza, coraje y humildad de mi pueblo. Hablé desde el corazón”, aseguró. El tiempo la limitó y su discurso fue improvisado en ese mismo momento. Tenía fuerza, pero la tensión crecía.

Sacheen Littlefeather luchó por los derechos nativoamericanos durante toda su vida The Guardian

El público se mezclaba en un confuso griterío con abucheos y aplausos mientras que detrás del telón, John Wayne era retenido por un numeroso grupo personas para evitar que se abalanzara sobre ella. El actor era un ícono del Western de la época pero era también, afirma The Guardian, un supremacista blanco autoproclamado. “Durante mi presentación, vino hacia mí para sacarme a la fuerza del escenario. Seis hombres de seguridad tuvieron que sujetarlo”, recordó Littlefeather.

John Wayne tenía una gran fama en una época donde el Western se apoderaba de la gran pantalla

El bullicio terminó y luego llegaron las repercusiones. La joven fue la primera en utilizar a los Oscar como pantalla para una cuestión política y le dio visibilidad a la tragedia de Wounded Knee; además le incrementó fuerza al reclamo nativo americano y la puso a ella a la cabeza de muchas movilizaciones. Su relación con Brando -que había comenzado años atrás, unidos por esta reivindicación de derechos- había cumplido con su principal objetivo. Sin embargo, fue una jugada que le puso punto final a la carrera actoral de Littlefeather.

“No pude conseguir un trabajo. Sabía que J. Edgar Hoover -exdirector del FBI- le había dicho a la gente de la industria que no me contrataran. Yo era un hervidero de controversia y no sé que tan seguro es para un actor eso en cuanto a taquilla”, precisó. El tiempo la separó de Brando y al momento de la muerte de él en 2004, ya no tenían relación. Sin embargo, nunca olvidará el episodio que los unió y que se recuerda en Hollywood como uno de los hitos si se hace una lista de momentos inolvidables en la ceremonia. “Hicimos historia juntos”, concluyó.

¿Qué pasó en Wounded Knee?

En su discurso, la actriz hizo mención a la masacre de Wounded Knee. Se trató del escenario de un enfrentamiento entre nativos americanos y agentes del FBI que comenzó el 27 de febrero de 1973. El hecho paralizó a los Estados Unidos y al mundo entero pese a que se intentó no mediatizar tanto lo sucedido.

En esas jornadas de disputa falleció un hombre lakota -uno de los puntos a los que hizo alusión Littlefeather en su discurso y Brando en su escrito- y ese fue el puntapié para que el reclamo de la comunidad creciera nuevamente.